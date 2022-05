‘Hitler heeft mijn roze konijn gestolen’: tragiek blijft op afstand in verhaal over Joods gezin op de vlucht

Hier is het minder bekend, maar in Engeland en Duitsland behoort When Hitler Stole Pink Rabbit, oftewel Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, tot de standaardjeugdlectuur over de Tweede Wereldoorlog. Sinds de eerste uitgaven – in 1971 in het Engels en 1973 in het Duits – prijkt het verhaal, dat schrijfster Judith Kerr baseerde op haar eigen jeugd, op allerhande leeslijsten.

In 2019, het jaar waarin Kerr op 95-jarige leeftijd stierf, verscheen deze Duitse verfilming, die hier in de originele versie met Nederlandse ondertiteling wordt uitgebracht. De film volgt getrouw het verhaalverloop van het boek. Het Joodse gezin van de negenjarige Anna verlaat in 1933 op stel en sprong Berlijn, vlak voor de verkiezing van Hitler – vader Arthur is als journalist een fel nazicriticus en dus een doelwit. Het vertrek is zo gehaast dat Anna’s favoriete knuffel, het roze konijn uit de titel, achterblijft.

Minder getrouw is regisseur Caroline Link in het weergeven van het perspectief. Waar het boek de wereld beziet door de kinderogen van Anna, geeft de film ook ruimte aan de zielenroerselen van haar ouders en oudere broer Max. Maar daardoor gaat de naïviteit van de vertelling wringen. Het gezin moet weliswaar vluchten, maar echte tragiek blijft op afstand; zonder noemenswaardig drama belanden ze via Zwitserland en Parijs in Engeland. En omdat de film de kinderfantasie grotendeels achterwege laat, voelt hier niet de hoofdpersoon, maar de film zelf behoorlijk naïef.

Dat zal het beoogde jonge publiek overigens weinig storen. Voor hen biedt de film waarschijnlijk een herkenbare introductie voor een onderwerp dat met elke generatie verder vergeten dreigt te worden. Waardevol dus, maar voor meekijkende ouders best een lange zit.