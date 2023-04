‘Hij is de Charles Dickens van de 20ste eeuw’: nieuwe documentaire toont waarom Hollywood zo van Stephen King houdt

Qua literaire verfilmingen staat niemand op het punt om Shakespeare van de troon te stoten, maar als het gaat over auteurs die nog in leven zijn, is ook niemand populairder dan Stephen King. In de documentaire King on Screen onderzoekt de Belgische Daphné Baiwir het filmsucces van de schrijver van Carrie, The Shining en The Shawshank Redemption.

“Ik zag er het nut niet van in om twee weken of misschien zelfs een maand te verspillen aan het schrijven van een novelle die ik maar niets vond en niet zou kunnen verkopen”, schreef auteur Stephen King in zijn boek On Writing. “Wie zou er een boek willen lezen over een arm meisje met menstruatieproblemen?”

Zowel de literaire wereld als de filmgeschiedenis had er helemaal anders kunnen uitzien als Kings vrouw Tabitha de eerste versie van Carrie (1974) niet uit de vuilbak had gehaald en haar echtgenoot niet had overgehaald om eraan verder te werken. Kings debuutroman markeerde immers zijn doorbraak als schrijver, van boeken én van films. De verfilming van Brian De Palma uit 1976 was de eerste van een zestigtal King-bewerkingen op het grote en kleine scherm, en bracht Kings oeuvre naar het grote publiek.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat Carrie al vroeg aan bod komt in King on Screen, een documentaire van de Belgische actrice en regisseur Daphné Baiwir, die deze week in première gaat op het Brussels International Festival of Fantastic Film (BIFFF). In de film praten regisseurs als Frank Darabont (The Shawshank Redemption, The Green Mile), Mike Flanagan (Gerald’s Game, Doctor Sleep) en Mikael Hafström (1408) over hun werk – en dus ook over dat van de ‘King of Horror’.

Zelf schittert de titelfiguur van King on Screen in afwezigheid. “Het was niet echt de bedoeling om King zelf aan het woord te laten in de documentaire”, legt Baiwir uit. “Dan zou de documentaire minder objectief zijn, het zou de indruk wekken dat King de documentaire te veel had gecontroleerd. Daarom zijn het enkel de regisseurs die praten over zijn oeuvre, en over hoe je zijn verhalen bewerkt voor het scherm.”

King on Screen is dan wel een documentaire, de film opent met een fictieve proloog, waarin een auto door de landwegen van Maine glijdt en zo de wereld van King binnenrijdt. “Het idee was om de kijker te introduceren in het universum van Stephen King, met zo’n 300 referenties aan zijn werk in enkele minuten en met een tiental acteurs die al in bewerkingen van zijn boeken hebben meegespeeld”, vertelt Baiwir.

Onder meer It-acteur Tim Curry en Misery-ster James Caan, die afgelopen zomer overleed, maken een cameo. “Ik vond het belangrijk om de film aan hem op te dragen. Hij heeft met zijn hoofdrol in Misery echt een emblematische rol in de Stephen King-bewerkingen. En daarnaast was hij ook een geweldige acteur. We hebben het geluk gehad dat onze film het laatste project was waaraan hij nog kon meewerken.”

Dylan en Dickens

King-verfilmingen zijn soms voltreffers, soms miskleunen, vaak iets daartussen. Er zijn een aantal regisseurs die Kings werk beter lijken aan te voelen dan andere. Rob Reiner scoorde met Stand by Me (1986) en Misery (1990), Darabont met The Shawshank Redemption (1994), The Green Mile (1999) en The Mist (2007) – King vond het nieuwe einde van die laatste film zelfs beter dan hetgeen hij had verzonnen. Ook met zombiegrootmeester zaliger George A. Romero kon de horrorkoning het goed vinden: ze maakten samen Creepshow (1982) en Creepshow 2 (1988).

Maar voor elke klassieker van het kaliber Carrie is er wel een mislukking als Dreamcatcher (2003), voor elk kassucces als It (2017) is er wel een financiële flop als The Dark Tower (2017). “Ik ben een Bestsellasaurus rex geworden”, schreef King in 1985 in een essay. “Een groot, lomp boekbeest, geliefd als het geld schijt en gehaat wanneer het huizen verplettert.” Het houdt filmproducenten niet tegen om het te blijven proberen.

Want het mag dan wel moeilijk zijn om te concurreren met onsterfelijke mastodonten als William Shakespeare (volgens sommige tellingen gaat het om meer dan 800 bewerkingen), Agatha Christie of Arthur Conan Doyle, er is geen enkele levende auteur wiens werk vaker naar het grote of het kleine scherm wordt vertaald dan Stephen King. Elk jaar dikken de cijfers nog wat aan, weet ook Baiwir. “The Boogeyman komt binnenkort uit, en Mr Harrigan’s Phone is recent verschenen op Netflix”, vertelt ze aan De Morgen. “Als hij een nieuw boek uitbrengt, zijn de rechten om het te verfilmen vaak al aangekocht nog voor het boek zelf in de winkels ligt.”

Baiwir leerde het werk van Stephen King kennen aan de hand van The Shining. Niet de film van Stanley Kubrick, wel het originele boek. “Ik heb The Shining gelezen toen ik nog maar tien jaar oud was. Dat was een, euh, interessante ervaring. Ik zocht naar iets beangstigends en het was mijn vader die me The Shining aanraadde. Mijn vader was in die tijd, bizar genoeg, nachtwaker in een hotel. Zo heb ik het werk van Stephen King voor de eerste keer leren kennen. Tijdens het opgroeien heb ik ook andere dingen leren kennen dan zijn horrorverhalen – hij wordt vaak beschouwd als een van de beste horrorauteurs, maar naarmate ik ouder werd, ben ik me meer gaan interesseren voor de sociale en menselijke problematieken die hij aankaart in zijn oeuvre, op een subtiele manier.”

Het is een punt dat herhaaldelijk wordt gemaakt in King on Screen: Stephen King is méér dan een horrorauteur. Het idyllische en nostalgische jongensavontuur Stand by Me heeft niets met horror van doen, maar na de première vertelde King aan regisseur Rob Reiner wel dat dit “de beste film is die ooit werd gemaakt op basis van iets wat ik heb geschreven”. Een van de meest geliefde King-verfilmingen is dan weer het gevangenisdrama The Shawshank Redemption (al decennialang de hoogst gewaardeerde film op de onlinedatabase IMDb) waarin evenmin monsters, demonen of moordzuchtige maniakken een rol krijgen.

In de documentaire wordt hij vergeleken met Bob Dylan, want hij “is een dromer van Amerika”, terwijl Hearts in Atlantis-regisseur Scott Hicks stelt dat hij “de Charles Dickens van de 20ste en 21ste eeuw is”. Veel van zijn verhalen spelen zich af in kleine stadjes in Maine, de ietwat grijze staat in het noordoostelijkste punt van de VS waar King opgroeide en nog steeds woont. Een plek met een universele kracht, klinkt het in King on Screen: “Het kan evengoed Pennsylvania of het Franse platteland zijn.”

Zijn personages, als het geen schrijvers met een writer’s block zijn (zie: The Shining, Secret Window of, in zekere zin, Misery) zijn dan weer vaak herkenbare mensen of jonge kinderen die, net als King zelf, vaak opgroeien in een gebroken gezin. Baiwir: “Ik vind hem een humanistische auteur, hij zit wat mij betreft in dezelfde categorie als John Steinbeck. Zijn personages zijn heel complex, ze zijn niet simpelweg ‘zwart’ of ‘wit’. Dat zie je in elk boek terug. En dat is waarom mensen na al die jaren zijn boeken nog blijven lezen: zijn personages zijn geweldig. Ik denk vooral aan Holly Gibney, uit onder meer Mr. Mercedes: een uitzonderlijk, emblematisch personage.”

Als je verder kijkt dan de mysterieuze mist uit The Mist of de vale vampiers uit Salem’s Lot (1979), is de redenering, zie je dat King in zijn werk een portret van Amerika schetst, met alle problematieken die erbij horen. De brutale, narcistische president uit David Cronenbergs The Dead Zone (1983) doet vandaag denken aan Donald Trump, terwijl de allesverwoestende pandemie uit het postapocalyptische epos The Stand (bewerkt voor tv in 1994 en 2020) voor veel mensen iets te realistisch werd tijdens de coronapandemie. “Stephen King heeft al héél lang een glazen bol op zijn bureau staan”, meent The Stand-regisseur Josh Boone.

The Green Mile draait dan weer rond een onterecht ter dood veroordeelde zwarte man ten tijde van de Amerikaanse Depressie. Baiwir noemt het haar favoriete Stephen King-film. “Alles zit daarin: het is een film van drie uur die zijn tijd neemt, die je onderdompelt in die wereld van de gevangenis, in de rassenproblematiek van toen. De emotie van die film is buitengewoon.”

En dan zijn er nog de vrouwen in zijn werk, zoals Holly Gibney in Mr. Mercedes, of zoals het titelpersonage in Dolores Claiborne (1995). Vaak zijn ze een eerbetoon aan Kings alleenstaande moeder of aan zijn vrouw Tabitha, die Kings manuscript voor Carrie en in zekere zin dus ook zijn carrière redde. “Tabitha King is heel belangrijk geweest, en dat voel je heel sterk in zijn werk”, weet Baiwir. “In Sleeping Beauties bijvoorbeeld, een boek waarover weinig gepraat wordt en dat niet voor film of tv bewerkt werd – daarom onderzoeken we het ook niet echt in de documentaire. Maar het is een boek dat ik heel indrukwekkend vind, heel feministisch. En die problematiek raakt hem ook – vrouwen zijn heel belangrijk in zijn leven.”

Warm en koud

‘Misogyn’ was dan ook een van de kritieken die King zelf uitte over The Shining (1980), de legendarische maar omstreden verfilming van Stanley Kubrick. “He thinks it’s a piece of shit”, wordt Kings mening samengevat in King on Screen. Volgens de auteur had Kubrick alle emotie uit zijn film gezogen. “Het boek is warm, de film is koud”, stelde de schrijver in een interview met Rolling Stone. “Het boek eindigt in vuur, de film in ijs.”

Baiwir deelt die mening. “Ik was heel opgewonden om The Shining te zien, en er zitten een aantal scènes in die ik heel indrukwekkend vond – vooral de badkamerscène vond ik echt ongelooflijk angstaanjagend. Maar ik was ook gefrustreerd: ik vond het jammer dat veel essentiële details uit het boek niet in de film zitten. Al bij de eerste scène voel je dat het personage van Jack Nicholson gek is. In Kings verhaal is hij een normale man die beetje bij beetje de pedalen verliest. Die menselijke factor, dat ontbreekt in de film. Dat zie je ook bij het personage van Wendy. In de roman is het een interessant, sterk personage, maar in de film is het een passieve vrouw.”

Frank Darabont omschrijft The Shining in de documentaire als “een geweldige Stanley Kubrick-film, en een verschrikkelijke Stephen King-film”. Baiwir: “Ik deel het standpunt dat veel regisseurs hebben over de films van Stanley Kubrick: zijn werk is heel intellectueel, en prachtig op visueel vlak. Maar heel vaak blijft de emotie afwezig in zijn films. Vergelijk dat eens met The Green Mile. Dat is echt een heel pure, menselijke film. Bij The Shining ontbreekt dat.”

Mick Garris, met wie King eerder samenwerkte voor de film Sleepwalkers (1992) en de eerste tv-bewerking van The Stand, ging op vraag van de auteur aan de slag met een minireeks rond The Shining, waarvoor King zelf het scenario schreef en waarvoor “we de Kubrick-versie volledig negeerden”, vertelt Garris in King on Screen. De reeks werd aanvankelijk goed ontvangen, maar heeft het in de loop der jaren moeten afleggen tegen Kubricks film. “Het klopt dat de serie veel meer trouw blijft aan het bronmateriaal, aan het boek”, legt Baiwir uit. “En dat, op emotioneel vlak, je het hoofdpersonage stapsgewijs ziet afhalen in de hel, veel meer dan in de film van Kubrick. Maar het klopt ook dat dit een televisieproductie is, en daarom is het moeilijk om dat te vergelijken met een bioscoopfilm.”

In King on Screen leggen regisseurs dan wel uit dat King “heel goed omgaat met filmbewerkingen”, maar het heeft hem nooit tegengehouden om zijn mening te geven – ook over de mislukkingen. Dreamcatcher noemde hij “a train wreck”, Firestarter (1984) is “one of the worst of the bunch” en The Running Man (1987), met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol, week zo ver af van Kings verhaal dat hij zijn naam liet verwijderen uit alle promotiemateriaal.

Of Baiwir het oordeel van Stephen King-de-filmrecensent vreesde? Toch een beetje. “Onze producent, Sebastien Cruz, heeft hem een link gestuurd opdat hij de film zou kunnen bekijken. En we hebben een heel fijne reactie gehad: dat hij heel hard van de documentaire genoten heeft. Dat was wel een opluchting. Want we hadden hem op voorhand wel ingelicht, en hij heeft ons gesteund, maar hij had niks gezien tot we helemaal klaar waren.”

King on Screen speelt op 23 april op BIFFF, Brussel.