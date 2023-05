In de eerste aflevering van Apple TV+-komedie High Desert probeert protagoniste Peggy (Patricia Arquette) in een poenig landhuis in het zuiden van Californië de verkoop van een Picasso te saboteren. En dat lukt haar aardig.

“Picasso’s werk tart de werkelijkheid. Het is letterlijk surreëel”, probeert verkoper Guru Bob (Rupert Friend), een voormalig nieuwslezer die zichzelf na een publieke ineenstorting opnieuw uitvond als zelfhulpmeester, zijn deal nog te redden.

“Nee, dit gesprek is surreëel”, antwoordt zij, refererend aan een paar staaltjes hoogdravende wartaal die de naar salie ruikende brabbelaar minuten eerder nog had staan uitblaten.

Nee, deze reeks is surreëel. High Desert is een weldadig bizarre brok tv-fictie, met grollen die draaien rond geamputeerde tepels, en een hoofdpersonage dat tijdens het autorijden ineens wordt overvallen door een acid flashback: een tijdelijke terugkeer naar een vervlogen lsd-trip, meestal in gang gezet door een detail uit de ‘echte’ wereld dat aan een tafereel uit die voorbije zielsexcursie doet denken.

Peggy worstelt met overgebruik van pijnstillers, psychedelica en andere middelen die niet aangeraden zijn om onbegeleid thuis te proberen. Ze doet dat om wat van de duisternis in haar hoofd te verlichten na het recente overlijden van haar moeder. Maar het is ook een copingmechanisme voor het feit dat de jonge vijftiger haar leven niet meer op de rails krijgt, nadat ze tien jaar geleden samen met haar ex-echtgenoot (een kostelijke bijrol van Matt Dillon) werd opgepakt voor het op grote schaal dealen van drugs.

Wat evenmin helpt is dat haar broer en zus (Christine Taylor en Keir O’Donnell) het ouderlijke huis willen verkopen, waar zij na haar maatschappelijke tuimeling gratis inwoonde. En dan ziet ze geen beter pad naar verlossing voor zich dan een nieuwe carrière als privédetective , waarbij ze wel eerst nog het falende bureau van speurder Bruce Harvey (Brad Garrett) moet redden.

Meer vertellen dan dat heeft weinig zin: High Desert is even chaotisch in toon, verhaal en opzet als zijn glorieus zelfdestructieve protagoniste. De acht afleveringen draaien op een verfrissende, associatieve cadans, met grappen die soms op een compleet onverwacht moment hun pointe bereiken. Maar de reeks forceert zichzelf ook in de vrolijke subversie die ze opzoekt: de creatieve ploeg erachter – drie scenaristes met nochtans toppertjes als Damages en Nurse Jackie op hun cv – steekt te weinig essentie achter al die duistere humor. Dat Peggy zelf het allemaal niet meer weet is de kern van de charme van de reeks. Maar diegenen die haar hebben bedacht zouden toch op z’n minst een vaag plan moeten hebben.