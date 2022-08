Hier is hij: het langverwachte ‘Nope’ van horrortalent Jordan Peele ★★★☆☆

Je hoeft Jordan Peele niet te leren hoe hij de aandacht van zijn publiek moet krijgen. Zijn nieuwe film, Nope, opent met een close-up van een gymschoen die onverklaarbaar rechtop staat op een filmset die in puin ligt, waarna een met bloed besmeurde chimpansee het beeld in kruipt. Dat zijn veel onverklaarbare elementen in één frame, die je meteen bij het nekvel grijpen. Jordan Peele houdt van mysterie, van de filosofie dat het meest intrigerende schuilt in wat je niet kunt uitleggen.

Na de behoorlijk heldere metafoor van zijn doorbraakfilm Get Out, een horrorsatire over hoe het is om als zwarte persoon in de VS te leven, was zijn (nog betere) tweede film Us al veel minder rechtlijnig te interpreteren. Nope zet die lijn door: na twee uur en tien minuten weet je niet helemaal wát Peele juist wil vertellen. Tegelijk is het ook zijn meest entertainende, of toch zeker meest spectaculaire film.

Broer en zus OJ (een wederom briljante, droogkomische Daniel Kaluuya) en Em (de charismatische Keke Palmer) Haywood runnen een ranch die paarden verhuurt voor film- en tv-opnames. Het is echter moeilijk om het hoofd boven water te houden nadat hun vader plots omkwam door metalen voorwerpen die uit de lucht vielen. OJ verkoopt zijn paarden stuk voor stuk aan Ricky Park (Steven Yeun), een voormalig kindsterretje die nu een nabijgelegen westernpark runt. Wanneer een ufo, een heuse vliegende schotel, ondertussen hun domein onveilig maakt, zit het spel echt op de wagen.

Steven Yeun in ‘Nope’. Beeld Universal Pictures

Net zoals Us zit Nope tjokvol referenties aan hoe zwarte verhalen uit de Amerikaanse cultuur worden gewist: de Haywoods zijn nazaten van de zwarte ruiter in het allereerste promofilmpje van een galopperend paard, van wie niemand zich de naam nog herinnert, en hun ranch is behangen met posters van westerns met Sidney Poitier. Maar bovenal lijkt Peele commentaar te willen leveren op de spektakelcultuur van Hollywood. Nope begint met een Bijbelvers uit het boek Nahum – “I will make you a spectacle” – en zit vol personages die geld proberen te slaan uit wildwestshows, Hollywood-memorabilia of filmbeelden van vliegende schotels.

Peele snijdt dus heel veel thema’s aan, maar lijkt ondertussen in het laatste bedrijf zelf in de val van het spektakel te trappen. De man kan verdraaid goed regisseren – ongelooflijk hoeveel hij vertelt door zijn camera simpelweg naar het hemelgewelf te draaien – maar in de grootse ontknoping van Nope kraakt Peeles vertelkracht onder de show die hij opvoert: onder de leegte van het schouwspel blijft de vraag wát Peele nu precies wil vertellen.

Woensdag 17/08 in de bioscoop.