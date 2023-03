‘Hey Meredith!’ laat kinderen de kracht van klank ervaren ★★★★☆

Samen zingen is samen zijn – dat hoef je een kind niet uit te leggen. Zonzo Compagnie legt het ook niet uit, gelukkig. Hey Meredith! (6+) is een frisse muziektheatervoorstelling die toont dat er veel manieren zijn om elkaar te begrijpen.

Weinig zesjarigen kennen wellicht componist Meredith Monk (°1942), die bekendheid verwierf met haar experimentele vocale klanktechnieken (YouTube-tip: Dolmen Music uit 1979). Het geeft niet; regisseurs Ine Van Baelen en Stijn Grupping mikken niet op een praatje bij een plaatje. Ze destilleren uit Monks oeuvre de essentie: de manier waarop stem en klank (los van taal) kunnen dienen als bindmiddel tussen mensen.

Zangeres Naomi Beeldens start als een schim achter een wit doek: met een glas en wat water illustreert ze de expressieve mogelijkheden van klank – helder, dof, hoog en laag. Samen met tromboniste Nabou Claerhout en pianiste Anthe Huybrechts vormt ze een sprankelend trio, dat uit het kader van de black box durft te breken, maar evengoed de kinderen op de bühne uitnodigt. Kunst dóén werkt zoveel beter dan kunst uitleggen.

De scenografie is eenvoudig: een aantal witte doeken aan touwen wordt, in combinatie met Gruppings beheerste videowerk, een ijslandschap of een drukke stad. In Hey Meredith! wint simpele magie het van spektakel. Zonzo Compagnie weet met de jaren steeds scherper haar artistieke bewijsdrang te beteugelen, ten voordele van een maximale publieksimpact.

Info: zonzocompagnie.be.