‘Hey hey, rise up’: Pink Floyd komt voor het eerst in decennia met nieuw nummer, als steun voor Oekraïne

De opname, Hey Hey Rise Up is een herwerking van een protestlied uit de Eerste Wereldoorlog en is een samenwerking met de Oekraïense rockster Andriy Khlyvnyoek van de band Boombox.

Khlyvnyoek was op tournee in de Verenigde Staten toen de oorlog uitbrak en keerde terug naar de Oekraïense hoofdstad Kiev om dienst te nemen in het leger van zijn land. De zang op het Pink Floyd-nummer is afkomstig van een virale video die de Oekraïense zanger drie dagen na het uitbreken van de oorlog online plaatste: hij was gekleed in gevechtstenue, droeg een geweer en zong een Oekraïense protesthymne op het Sofiyskayaplein in Kiev.

Hymne uit Eerste Wereldoorlog

De hymne, The Red Viburnum in the Meadow, werd geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog en wordt sinds het begin van de Russische invasie gezongen op Oekraïense solidariteitsbijeenkomsten over de hele wereld.

Pink Floyd geeft het een zweverige rockbehandeling, met David Gilmour die een angstaanjagende gitaarsolo levert en Nick Mason’s gestage drums die het voortstuwen. Guy Pratt speelt bas, en Nitin Sawhney voegt keyboard toe. Roger Waters, die de groep in 1985 verliet, was niet bij de nieuwe opname betrokken.

De laatste regel van de hymne, “Hey, hey, rise up and rejoice” was de inspiratie voor de titel van het nummer. De opbrengst van de verkoop gaat naar het Oekraïne Humanitair Fonds.

Gilmour zei dat Khlyvnyoek zijn zegen had gegeven voor het nummer vanuit het ziekenhuis waar hij momenteel herstelt van een verwonding door een granaat.

Zowel Pink Floyd als Gilmour, die Oekraïense familieleden heeft, trokken in maart hun muziek terug van digitale providers in Rusland en Wit-Rusland en zeiden dat ze “de invasie van Rusland in Oekraïne krachtig veroordeelden”.

Een van vele solidariteitsbetuigingen

De stap was een van de vele solidariteitsinspanningen van de muziekindustrie in de afgelopen weken. Bij de Grammy Awards vorige week waren er opmerkingen van president Volodymyr Zelensky en optredens van de Oekraïense zangeres Mika Newton en de dichteres Lyuba Yakimchoek, die onlangs het land ontvluchtte.

In maart bracht een benefietconcert met sterren als Ed Sheeran en Camila Cabello naar verluidt 17,6 miljoen dollar op.

Beluister hier het nieuwe nummer van Pink Floyd