‘Het woud van Birnam’: Eleanor Catton schrijft een ronkende ecothriller

Tien jaar geleden kreeg Eleanor Catton de Booker Prize voor Al wat schittert. Nu is ze terug, met een heel ander boek, de ecothriller Het woud van Birnam.

“Misschien dat ik hierna eens een rechttoe rechtaan boek schrijf”, vertelde de Nieuw-­Zeelandse Eleanor Catton me negen jaar geleden, “om af te kicken en te tonen dat literatuur ook gewoon eenvoudig, direct en plezierig kan zijn.” Ze had toen net de Booker Prize gekregen voor The Luminaries, in het Nederlands vertaald als Al wat schittert.

Met zijn 832 pagina’s was het de dikste ­roman die de prijs ooit had gewonnen, en met haar 28 jaar was Catton de jongste winnares. Het boek speelde in 1866, ging over een stel Nieuw-Zeelandse gouddelvers wier lot door de sterrenhemel werd bepaald en was ook qua stijl heel erg victoriaans.

Ze heeft woord gehouden, was het eerste wat ik dacht toen ik Cattons nieuwe roman begon te lezen. Het woud van Birnam is immers niet meer of minder dan een hedendaagse ecothriller.

Peter Thiel

De hoofdrol is weggelegd voor Mira, een jonge activiste en de oprichtster van het vrij anarchistische Birnam Wood, dat zich inzet voor ‘het ontwikkelen en beschermen van een klasseloze, ecologisch duurzame, direct-­democratische economie, regeneratief en reagerend op de menselijke behoefte, zo veel mogelijk buiten het kapitalistische kader en in een sfeer van solidariteit en wederzijdse hulp’, aldus het ‘eenheidsprincipe’ van de ­organisatie.

Concreet betekent dit dat de leden van Birnam Wood groenten telen op allerhande braakliggende terreinen, waarna deze verkocht worden om de zaak draaiende te houden. En dat is niet altijd makkelijk, de reden waarom Mira steeds op zoek is naar nieuwe gronden. Wanneer ze over een 150 hectare groot terrein hoort dat aan de afgelegen rand van een natuurreservaat ligt en verkaveld zal worden, ziet ze dan ook opportuniteiten. En nog meer wanneer de verkaveling even later niet doorgaat omdat de streek getroffen is door een aardbeving, gevolgd door een grondverschuiving. En dus gaat ze op prospectie uit.

De Nieuw-Zeelandse Eleanor Catton won op haar 28ste de Booker Prize met 'Al wat schittert'. Beeld Karoly Effenberger

Alleen blijkt ze daar niet alleen te zijn. Er staat een klein vliegtuigje op het terrein, en even later wordt ze aangesproken door een vreemde man die vraagt wat ze daar komt doen. Robert Lemoine, zo blijkt, een Amerikaanse durfkapitalist die zijn fortuin gemaakt heeft met het dronebedrijf Auto­nomo. Hij is Nieuw-Zeelander geworden omdat dit land zo geïsoleerd ligt en dus de beste kans biedt op overleven als het fout zou lopen met de aarde.

Kenners zullen zien dat hier vet wordt geknipoogd naar Peter Thiel, de Duits-Amerikaanse investeerder achter successen als ­PayPal, Facebook en Palantir, die van het eeuwig leven droomt en daarom naar Nieuw-Zeeland is verhuisd. Maar hij blijft intussen wel de Amerikaanse Republikeinen steunen, al vindt hij Donald Trump maar een linkse rakker.

Lemoine heeft ook zijn zinnen gezet op het terrein, zo blijkt, omdat er zeldzame aardmetalen in de ondergrond zitten die hij met het bijzonder milieuonvriendelijke uitlogen aan de oppervlakte kan brengen. Die aardbeving, weet hij, is door zijn firma veroorzaakt. Daarom kan hij wel een dekmantel gebruiken, en dus komt Mira als geroepen. Hij biedt haar een hoop geld aan om op het terrein biologische groenten te kweken en zij kan haar geluk niet op. Maar dat is buiten Tony gerekend, die na vier jaar lesgeven in Mexico is teruggekeerd naar Birnam Wood. Hij heeft het niet zo voor Amerikaanse doomsteaders als Lemoine.

Kiwi

Wat maakt een hotel ‘specifiek kiwi’, wordt op een moment in de roman gevraagd, waarna een lange stilte valt en uiteindelijk iemand probeert met: ‘Tja, als ze oprecht vriendelijk zijn? En informeel, zonder poespas?’ Het lijkt wel een definitie van wat Nieuw-Zeelandse literatuur zo ‘specifiek kiwi’ maakt. Want geef toe, bij Amerikaanse literatuur kunt u zich iets voorstellen, net als bij Russische of Franse, maar bij Nieuw-Zeelandse?

In die zin is Het woud van Birnam een echt Nieuw-Zeelands boek. Verwacht dus geen stilistische extravaganza. Catton is een eersteklas vertelster die haar personages in ronkende volzinnen een uitgewerkte identiteit bezorgt. Ze heeft oog voor het betekenisvolle detail, maakt dat de glimlach nooit van je lippen verdwijnt en steekt ook nog eens een ideologische laag in haar roman.

Beeld Eleanor Catton

Want er is niet alleen de spanning tussen Mira en Lemoine, er is ook die tussen Tony en de andere leden van Birnam Wood. Zij gaan helemaal mee in het identiteits- en intersectionele denken. Hij beweert dat dit uitvloeisels zijn van het neoliberalisme, dat wil dat de wereld om macht en individuen draait. Links is vergeten dat uiteindelijk goed en kwaad het allerbelangrijkste zijn, zegt hij, en relaties tussen mensen.

Catton weet perfect hoe je spanning ­creëert, maar of dit het boek zonder franjes is waar ze het negen jaar geleden over had, valt toch te betwijfelen. Het lijkt haar in Het woud van Birnam eerder om het intellectuele spel met de conventies van de misdaadroman te gaan, dan om de misdaad zelf.

Eleanor Catton, Het woud van Birnam, Ambo/Anthos, 395 p., 26,99 euro. Vertaling Gerda Baardman en Jan de Nijs.