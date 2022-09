Het wordt heet onder de voeten van Arcade Fire: na MeToo-schandaal zegt nu ook voorprogramma af

“In een pub in Dublin las ik dezelfde krantenkop als jullie”. Met die woorden begon Feist donderdag haar bericht op Facebook. Daarmee verwijst ze naar het nieuws dat Butler door vier vrouwen beschuldigd wordt van onwelvoeglijk gedrag.

Die beschuldingen plaatsen de Canadese singer-songwriter in een heikele positie, want toen het nieuws zaterdagavond bekend geraakte, was zij al op tour met Arcade Fire. Ze weifelde lang over de keuze tussen vertrekken of blijven. “Nog langer touren met de groep zou symboliseren dat ik de pijn die Win Butler veroorzaakt heeft verdedig of negeer,” schreef ze daarover. “Terwijl vertrekken zou impliceren dat ik me als een rechter opstel.”

De Amerikaanse muziekwebsite Pitchfork bracht vorige week aan het licht dat Win Butler door verschillende vrouwen wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen waren tussen de 18 en 23 jaar op het moment van de feiten. Butler, die al sinds 2003 getrouwd is met zijn ­medebandlid Régine Chassange, was toen zelf tussen de 36 en 39 jaar oud.

Bij één van de vrouwen zou Butler zeven jaar geleden zonder toestemming zijn hand in haar broek gestoken hebben. Ook zou hij haar gekust hebben zonder dat zij dat wou. Een andere vrouw beweert dan weer dat de zanger haar om naaktfoto’s vroeg en zelf foto’s van zijn penis doorstuurde. Naast die dickpics stuurde Butler ook seksueel getinte berichten, zelfs nadat de vrouw vroeg om ermee te stoppen.

Het nieuws kwam aan als een mokerslag voor de fans die in Arcade Fire juist een familiair toonbeeld van puurheid en euforie zagen. Het wordt heet onder de voeten van de groep, want online zie je inmiddels ook heel wat mensen afstand doen van hun concerttickets.

Sinds zaterdag heeft Feist nog twee keer geopend voor Arcade Fire, maar uiteindelijk hakte ze toch de knoop door. Huiswaarts keren is volgens haar geen vlucht vooruit, maar de enige beslissing waar ze vrede mee kan nemen.

“Dit is ongelooflijk moeilijk voor me geweest en ik kan me alleen maar voorstellen hoeveel moeilijker het is geweest voor de mensen die hun verhaal hebben gedaan. We hebben allemaal wel een verhaal binnen een spectrum dat gaat van toxic masculinity tot intense vrouwenhaat en daadwerkelijk fysiek, psychologisch, emotioneel of seksueel misbruik. Deze situatie raakt elk van ons”, aldus Feist.

Verantwoordelijkheid

“Ik heb altijd liedjes geschreven om mijn eigen subtiele moeilijkheden te benoemen, en verantwoordelijkheid op te eisen wanneer dat nodig is. Daarom neem ik nu ook mijn verantwoordelijkheid op door naar huis te gaan.” De zangeres zal nu de opbrengsten van de verkoop van merchandise schenken aan Women’s Aid Dublin, een Ierse benefietorganisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen.

In een mededeling zegt Arcade Fire begrip te hebben voor de beslissing van Feist. “We vinden het erg jammer om Leslie naar huis te zien gaan, maar begrijpen en respecteren haar beslissing volledig.” Voorlopig is nog niet duidelijk hoe het nieuws de rest van de tour van Arcade Fire zal beïnvloeden. Volgende week staat de Canadese groep in het Sportpaleis.