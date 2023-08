‘Het werd een wedstrijd: waar vind je de beste caesarsalade?’: de zomerse cultuurtips van de broers Dardenne

De Waalse broers Jean-Pierre en Luc Dardenne filmen al hun hele carrière lang samen. Ook culturele zomertips delen ze in tweevoud. Met prominente rollen voor het Italiaanse landschap, filosoof Emmanuel Levinas en die splijtende keuze: Johan Cruijff of Eric Gerets?

“Het is toeval”, bezweert Jean-Pierre (71). “Geen complot”, beaamt Luc (68). Tori et Lokita, het jongste drama van de broers Dardenne, dat vorig jaar verscheen, voerde wéér naar Seraing, het tegen Luik aangekropen grauwe industriestadje waar de regisseurs opgroeiden. Een binnen de internationale filmwereld vrijwel mythisch decor, vanwege alle bekroonde titels die de twee Walen er draaiden: La promesse, Rosetta, Le fils, L’enfant.

Daar in de heuvels, op een door een laagje natuur uit het zicht genomen berg afval uit de staalindustrie, werd de illegale cannabiskwekerij gebouwd waar de Kameroense asielzoeker Lokita (actrice Joely Mbundu) in de film te werk wordt gesteld. “We hebben heus op veel plekken in België gekeken”, zegt Luc. “Maar uiteindelijk kwamen onze decorateurs toch daar terecht.”

Beeld uit Tori et Lokita (2022) van de gebroeders Dardenne. Beeld Filmfestival Cannes

Tori et Lokita gaat over de lotsverbondenheid en vriendschap tussen twee jonge vluchtelingen uit Afrika. Vermalen worden ze, door asielwetgeving, mensensmokkelaars en drugsbazen

De helft van de Taviani’s is inmiddels overleden en de Coens zijn (tijdelijk?) uit elkaar, maar de Dardennes filmen onverdroten door: ’s werelds beroemdste nog actieve filmbroers. Vermaard om hun naturalistische filmstijl, die uiterst afgewogen is maar vrij voelt.

“Seraing is de buik of baarmoeder”, zegt Luc. “Daar komen we vandaan. En we zagen Seraing instorten tijdens de economische crisis, die inzette in de jaren 70 en eigenlijk nog steeds voortduurt. De plekken die we kenden van onze kindertijd en adolescentie raakten verlaten. Voor ons was de stad iets levends: een lichaam, dat misvormd raakte, ontmanteld en gebroken. Mensen vereenzaamden: van een arbeidersstad met politieke bewegingen en bijeenkomsten werd Seraing plots leeg. De geschiedenis stopte er, leek elders door te gaan. Er kwamen drugs.

“Hier moeten we het over hebben, dachten we, over deze mensen hier. Dát werden de personages in La promesse, Rosetta en Le fils. Het is zeker niet zo dat je die films alleen in Seraing had kunnen maken. Maar wanneer we ons personages voorstelden, zagen we ze altijd in of rond Seraing en nergens anders.

“Kun je het landschap mooi noemen? Ik weet het niet. Het is industrieel: grijze lucht, huizen met rode daken, bakstenen zwartgeblakerd door rook. De vloeiende Maas, ook grijs, of grijsgroen. En roestige fabrieken.”

Jean-Pierre: “In onze kindertijd was de stad ook verbonden met angst. Die fabrieken, toen ze nog actief waren, zagen er zo gigantisch uit, met vuur en alles. Onmenselijk groot. Toen de stad verlaten raakte, voelde het ellendig. Eerst maakten we documentaires, in de jaren 80: getuigenissen van de arbeiders. Heel eenvoudige films met mensen erin die voor de camera praatten.”

Luc: “En toen de fabrieken voorgoed sloten, stapten we over op fictie.”

Voetballer: Johan Cruijff/Eric Gerets

Luc: “Ik hou van Johan Cruijff, mijn favoriet. Naast een geweldige speler was hij een geweldige coach in Barcelona. Dat hij rookte, vond ik destijds ook wel leuk. Hij speelde en rookte, trainde en rookte. Maar ja, hij is er ook aan overleden...”

Jean-Pierre: “Ik blijf een Belg, en als goede Belg denk ik eerst aan Eric Gerets. Standard Luik!”

Luc: “Wij hebben vroeger zelf gevoetbald. Ik drie jaar bij Standard Luik, waarvan twee jaar bij het opleidingscentrum en een jaar echt bij de club, in de jeugd tot 13 jaar. Eerst dachten ze dat ik een spits was, omdat ik twee keer scoorde bij de eliminatiewedstrijden. Later schoof de coach me naar de verdediging.”

Jean-Pierre: “Ik denk dat Eric Gerets ook een goede acteur had kunnen worden. Hij heeft iets bijna onschuldigs over zich.”

Televisiereeks: Diario di un maestro (1973, Vittorio De Seta)

Jean-Pierre: “Diario di un maestro is in de jaren 70 uitgezonden door de Rai.”

Luc: “De serie was destijds een groot succes in Italië. In de zes afleveringen volgen we een leraar − een jonggestorven acteur − die is aangesteld op een school maar meteen te horen krijgt: deze kinderen zijn al verloren, je taak bestaat er slechts uit de lessen soepel te laten verlopen. Maar deze leraar wil die kinderen, die een jaar of 12 oud zijn, wél wat leren. En hij confronteert ze ook met hun ideeën en veronderstellingen.

“Speciaal voor de serie is een echte school opgezet, voor kinderen uit de buitenwijken van Rome, daar waar Pasolini zijn Mamma Roma opnam.”

Jean-Pierre: “In de aflevering die me het meest trof, leert de leraar de kinderen geen dieren meer te doden. Ze doden routineus hagedissen en salamanders, voor de lol, maar sommige kinderen willen dat niet meer doen zodra de docent een aquarium in de klas zet met diezelfde dieren erin − want nu horen de dieren bij de klas. Van daaruit ontstaat een klasgesprek over het doden op zich, over de angst voor het vreemde, de angst voor de ander. Prachtig.”

Luc: “Regisseur Vittorio De Seta weet de levenslust van de kinderen zo knap over te brengen. Er moet iets van enscenering zijn, maar daar ben je je als kijker niet van bewust. Als er in de klas iets onvoorziens gebeurt, gaan De Seta en de man die de leraar speelt daar gewoon in mee.”

Roman: Leven en lot (Vasili Grossman) en Grijze bijen (Andrej Koerkov)

Luc: “Leven en lot gaat over Stalingrad, over de oorlog. Er zit een buitengewone passage in, waarin Grossman zijn ideeën uiteenzet over hoe de mens in staat is tot gebaren van kleine schoonheid. Hoe de mens in staat is zomaar iets voor de ander te doen, zonder getuige of religieuze connotatie. En dat dit niks met opvoeding of onderwijs te maken heeft.

“De filosoof Levinas nam die passage op in een van zijn teksten. Vasili Grossman was een groot schrijver en géén nationalist: Rusland is meer dan Poetin en de nationalisten.”

Jean-Pierre: “Ik noem een romanschrijver die ik pas heb ontdekt, helaas vanwege de oorlog in Oekraïne: Andrej Koerkov. Ik las een interview met hem in een krant, waarin hem werd gevraagd naar zijn huidige situatie als Oekraïense schrijver. Ik kan geen romans meer schrijven, zei hij, ik ben te verstrikt in wat er gaande is. Nu schrijft hij krantenstukken, blogs.

“Zijn woorden spraken me aan, dus ik las zijn eerdere roman Grijze bijen, het verhaal van een imker die in de Donbas-regio woont, bij Donetsk. In een vrijwel verlaten dorp, tussen de vijandelijke linies, zorgt hij voor zijn bijen. Het geluid van de bijen kalmeert hem: bijen vertegenwoordigen het leven in dit landschap van de dood, zegt hij.

“Daarna las ik zijn roman Dood en de pinguïn, over een man die met een pinguïn samenwoont. Misschien leg ik enigszins toevallige verbanden, maar de verhalen van Koerkov deden me denken aan de vroege films van Miloš Forman: een beetje humor, wat verdriet, een zachte blik op de wereld.”

Acteur: Audrey Hepburn/Nadine Nortier

Audrey Hepburn. Beeld Bettmann Archive

Jean-Pierre: “Eén favoriete acteur noemen is onmogelijk! En oneerlijk ook, want nu vraag je ons zoveel acteurs te elimineren...”

Luc: “Dan noem ik toch Audrey Hepburn. Geboren in Elsene, niet ver van waar ik woon. Ze kwam heel vrij over als actrice. Geen diva, geen lichaam zoals dat van Marilyn Monroe, maar dun en klein. Ze is leuk in ál haar films. Maar als ik er eentje moet noemen: The Children’s Hour, waarin ze een lerares speelt die ervan wordt verdacht lesbisch te zijn, wat toen nog verboden was.”

Jean-Pierre: “De actrice die meteen in mij opkomt, ik weet haar naam niet eens, is het meisje dat de titelrol speelt in Mouchette van Robert Bresson (Nadine Nortier, amateuractrice in Bressons intens droeve drama over een verwaarloosd meisje van 14, red.). Ik geloof niet dat ze ooit in andere films speelde. Het is haar blik: onvergetelijk.”

Luc: “Mag ik dan nog een mannelijke acteur kiezen? Ik ben zijn naam ook vergeten (Enrique Irazoqui, red.). Het is degene die Jezus speelt in Pasolini’s Het evangelie volgens Matteüs. Hij was Spaans, geloof ik. Het was ook zijn enige rol ooit. Hij doet nauwelijks iets in die film, maar hij ís er wel. Buitengewoon.”

Landschap: Italië

Luc: “Ik ben gek op het zuiden van Italië: Sicilië, Calabrië, Lucania... Napels ook. Het zijn landschappen van aarde en steen, met een artistiek karakter.”

Jean-Pierre: “Ik kies voor Toscane, daar breng ik al twintig jaar mijn vakanties door. Altijd op dezelfde plek. Die zachte golvingen in het landschap, de waaier van kleuren, de teelt van verschillende gewassen die zo samenvalt met de hellingen: het kan me écht ontroeren.

“Ik las eens dat Zoran Mušič de grote werken over zijn tijd in het concentratiekamp van Dachau pas kon schilderen nadat hij door dat zo lieflijke Toscaanse landschap had gewandeld. Toen kwamen de onderdrukte herinneringen aan de verschrikkingen weer boven. De zachtheid maakte het los.”

Luc: “Ik vind de verandering in het Italiaanse landschap ook zo mooi. Dat je de stromen zomers droog ziet staan in Calabrië, om ze dan als je twee maanden later terugkomt weer vol water te zien, het landschap plots weer groen. Die illusie van woestijnvorming, kortstondig dan − gelukkig maar voor de Italianen. Al kampen ze nu helaas echt met een watertekort.”

Gerecht: caesarsalade

Beeld Getty Images/Westend61

Luc: “In Luik houden de mensen erg van boulets à la liégeoise: gehaktballetjes met saus met ui en Luikse stroop, en frietjes.”

Jean-Pierre: “Het is niet mijn ding.”

Luc: “Ik eet het wel, maar echt lekker vind ik het niet. Een goeie mozzarella-tomaat met basilicum, een beetje olie, wat peper... Daar maak je mij blij mee.”

Jean-Pierre: “En pasta is altijd goed. Met erwtjes, tomaat, of alle vongole. Of gewoon pasta, zonder saus. Een beetje kaas, wat olie, basta.”

Luc: “Maar iets waar we echt onderzoek naar hebben gedaan, is de caesarsalade. We reisden veel met onze films en besloten er een soort wedstrijd van te maken: waar op de wereld eet je de beste caesarsalade? Je vindt ze overal, of je nu in een hotel in Tokio of in New York zit. Je kunt het niet eens echt kookkunst noemen, zo’n salade: ze gooien een paar dingen door elkaar, dat is het wel. Maar de allerbeste ooit aten we in Toronto. Dus voor ons is Toronto de stad van de caesarsalade.”

Schilderij: ‘Brieflezende vrouw in het blauw’ van Johannes Vermeer, en de zelfportretten van Eugène Leroy

‘Brieflezende vrouw in het blauw’ van Johannes Vermeer. Beeld Art Images via Getty Images

Luc: “Vermeer sluit de kijker doelbewust een beetje buiten in zijn schilderij. We zien een vrouw een brief lezen, met haar mond wat open. Maar wat er staat, blijft verborgen voor de ogen van de kijker, zoals ook een deel van haar gezicht schuilgaat achter een haarlok. We weten niet wat er in die brief staat. Komt die van haar verloofde? Huilt ze? Is ze verdrietig of juist gelukkig? Het blijft geheim. En toch leef ik intens mee, zelfs al weet ik niet wat ze meemaakt.

“De kracht van het schilderij van Vermeer schuilt ook in wat hij niet toont. En dat is precies wat wij ook proberen in onze films. Door de ogen iets te verbergen, gezichten soms weg te stoppen, of de camera een poosje op de hals of het profiel te laten rusten. Een acteur of actrice hoeft niet alles te verklaren, de enscenering evenmin: er zijn gaten, tekorten, een zekere leegte. Die leegte maakt dat de kijker gevoelens kan projecteren.”

Jean-Pierre: “Ik kies een schilder die ik pas onlangs ontdekte: de Fransman Eugène Leroy (1910-2000, red.). Heel anders dan Vermeer: dikke lagen verf. Leroys werk doet me aan grotschilderingen denken. Zijn naakten bijvoorbeeld, zijn vereenvoudigde vormen en lijnen, waarin je dan toch nog het gewicht of de beweging van een lichaam voelt. Maar zijn zelfportretten herinner ik me het sterkst van de tentoonstelling die ik bezocht in Parijs. Zelfportretten waarin hij bijna verdwenen is onder de lagen verf. En daardoor juist enorm aanwezig.”