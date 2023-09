‘Het was belangrijk om in de eerste aflevering naar de kijker eerlijk te kunnen zijn over hoe het emotioneel met me ging’: deelnemers ‘Masterchef’

In Celebrity MasterChef proberen regisseur Charlie Dewulf (29), stand-upcomedian William Boeva (33) en tv-maker Cath Luyten (46) elkaar af te troeven aan het fornuis. Maar het programma ging voor het trio dieper dan een perfecte pannenkoek op tafel toveren. ‘Deze ervaring heeft mijn moeilijke relatie met eten veranderd.’

Op maandag en woensdag worden de nazomeravonden op Play opgefrist door Celebrity MasterChef. Acht bekende deelnemers pakken hun potten en pannen op en vechten voor een etentje in driesterrenrestaurant Hof van Cleve.

Spontaan begint het trio over de gerechten die ze tijdens de afleveringen, en onder stevige tijdsdruk, moesten bereiden voor de driekoppige jury van Nick Bril, Inge Waeles & Michaël Rewers - goed voor samen zes Michelinsterren - die hier en daar wat grove fouten probeerden te voorkomen.

“William en Cath kunnen beiden goed koken en zijn veel te bescheiden”, vertelt Charlie Dewulf. “Smaken en kruiden zijn Williams ding. En Cath flanste zo even uit het hoofd een moussaka in elkaar.” Die laatste is het daar niet volledig mee eens: “Ik wist zelfs niet hoe ik een bechamelsaus of verse pasta moest maken.”

“Mijn truc? Keep it simple”, voegt William Boeva toe. Zo zagen we hem al een rauwe steak in een winkelmandje vervoeren (“Wat past er beter bij MasterChef dan salmonella?”) en, drie minuten voor de deadline, rustig nippen van een glaasje champagne. “En ik ga vooral graag uit eten, dat helpt. In de maanden voordien ben ik toevallig in The Jane (restaurant van Nick Bril, DS) en bij Michaël Rewers (Bistrot Du Nord, DS) geweest.”

Cath Luyten knipoogt: “Hij is de rijkste van ons drie.”

Hoeveel uren hebben jullie achter het fornuis gesleten ter voorbereiding van het programma?

Luyten: “Van tevoren kregen wij een lijst doorgestuurd met dingen zoals snijwijzen. Een brunoise, een julienne. Wist ik veel. Ik begon alles op te zoeken en had al snel door dat ik daarmee moest stoppen, want ik kreeg er stress van.”

Dewulf: “Dat lijstje had ik in mijn to-do-systeem gestoken om te kijken hoe haalbaar het was. Dat waren zestig dingen ‘om op te frissen’. In drie weken tijd!”

Boeva: “Ik heb dat zelfs niet geopend en gefocust op wat ik leerde via de gerechten op restaurant…”

Luyten: “Maar da’s ook juist datgene waar de productie mij mee overtuigd heeft. Ik zei hen dat ik helemaal niet goed kon koken. ‘Maar je gaat toch graag uit eten?’ Het ding was alleen: je mocht tijdens het koken niets opzoeken en je mocht ook geen gsm gebruiken. Toen merkte ik dat ik toch echt nog een nitwit was.”

Dewulf: “Sommige deelnemers, zoals Linde Merckpoel, zijn enorme fan van het programma MasterChef, waardoor zij in het begin ook wel dachten dat ze wisten wat er ging gebeuren. Bam, opeens een mystery box in aflevering twee, terwijl dat normaal gezien pas veel later aan bod komt. Pure paniek bij iedereen.” (lacht)

Boeva: “Cath heeft dan ook maar ineens al haar ingrediënten uit die mystery box gebruikt. Mij niet gezien. Ik nam er hooguit vijf en vroeg aan Linde om de bak met ingrediënten weg te zetten.”

Luyten: “Ik wou weleens aan de jury laten zien wat ik in huis heb en wou tonen dat ik wist hoe vis en vlees te combineren. Maar ik had geen idee hoe ik aan die langoustines moest beginnen. (lacht) Bleek ook dat ze mijn surf & turf-gerecht veel te veel vonden.”

William Boeva: ‘Liefde gaat door de maag. Mijn vriendin en ik koken altijd apart, maar eten samen. We vinden het belangrijk dat moment samen te kunnen delen.’ Beeld Stefaan Temmerman

Zijn jullie thuis ook altijd in de keuken te vinden?

Boeva: “Koken en eten, dat is mijn leven.”

Luyten: “En ook een groot deel van onze opvoeding. Mijn papa was vroeger altijd laat thuis van het werk, maar hij stond erop dat wij met heel het gezin samen aten. Soms was dat om negen uur ’s avonds. Wij waren zes jaar. Mama klaagde dan dat wij achter koeken vroegen en of hij niet wat eerder kon stoppen. Daarover gingen de discussies bij ons thuis. Maar ik vind dat zo schoon dat we dat zo veel mogelijk samen hebben gedaan en merk dat ik dat met mijn eigen gezin nu ook wil doen. Eten verbindt.”

Boeva: “Liefde gaat door de maag. Mijn vriendin en ik koken altijd apart, maar eten samen. Wij komen overeen in het soort restaurants waar we naartoe willen gaan, maar wat gezond eten betreft, verschillen we enorm. Zij eet heel graag broccoli. Eikes, ik haat dat. Toch eten we heel graag en vinden we het belangrijk dat moment samen te kunnen delen.”

Dewulf: “Ik kampte met een eetstoornis, als een gevolg van mijn intoleranties voor bepaalde producten zoals ei, kaneel, pistache- en cashewnoten. Daardoor is eten voor mij altijd wat moeilijker geweest. Op den duur werd ik dus bang van eten. Eten klaarmaken werd een groot obstakel. Bij MasterChef had ik geen keuze. Ik kreeg zeventig minuten en had geen tijd meer om te denken aan al mijn angsten. Dat was gewoon gaan. Ik ben het programma dankbaar dat het mijn moeilijke relatie met eten heeft veranderd. Ik heb geleerd hoe ik in mijn beperktheid ook lekker kan eten en ervan kan genieten.”

Hoe echt is die aftelklok nu eigenlijk?

Dewulf: “Té echt.”

Luyten: “Ik heb het daar best wel lastig mee gehad. Ik begon telkens erg rustig met koken, ook al was ik van binnen aan het stressen, en dan kwam die klok steeds dichter op me af. Tijdens de laatste twee minuten riep de jury weleens dat wie dan nog niet aan het dresseren was het kon vergeten, terwijl ik mijn gerecht nog uit de oven moest halen. Dat resulteerde vaak dat ik alles op mijn borden moest gooien, terwijl presentatie heel belangrijk was.

Dewulf: “Je kreeg vaak wel 70 minuten maar je moest daarin ook nog bedenken wat je ging maken. Nadenken onder tijdsdruk is enorm stresserend.

Boeva: “Alles in die keuken is anders dan thuis. Je hebt niet dezelfde messen, er is een oven die je nog nooit hebt gebruikt en inductievuur. De jury is een gasvuur gewoon, dus die hebben ook weleens gevloekt.”

Luyten: “Dat winkeltje stelt ook niet meer voor dan een kleine Carrefour. Je kon spurten naar daar, maar als een andere deelnemer net iets sneller een product vast had, was het weg en had jij pech. Dan moest je à la minute je gerecht aanpassen.”

Vonden jullie de kritiek die jullie kregen van de jury terecht?

Dewulf: “Je ziet me tijdens die tweede aflevering ook enorm emotioneel reageren op de feedback van de jury. Wat de kijker niet weet, is dat ik eigenlijk op dat moment vooral teleurgesteld was dat mijn eetproblemen me weer beperkten. Door mijn beperking met eten wist ik helemaal niet hoe bepaalde producten smaken of met wat ik ze kon combineren. Ik wist dat als ik ging proeven, ik weer ziek ging worden. Daarom zat er natuurlijk veel te weinig smaak in mijn gerecht. Daar baalde ik ontzettend van.”

Luyten: “Ik vond dat ik in mijn eerste gerechten wel genoeg zout had gebruikt, ook al waren zij het niet met me eens. Maar over kruiding heb ik toch echt wel veel bij kunnen leren van de jury.”

In de eerste aflevering zorgde Charlie al meteen voor een pakkend moment met een speciaal signatuurgerecht. Je serveerde ‘butternut pommelette’, het troostgerecht dat je partner voor jou maakte na de suïcide van jouw ouders.

Dewulf: “Vorig jaar was de eerste kerst zonder mijn ouders, al stond er wel nog hetzelfde kerstgerecht op tafel dat mijn oma altijd maakte: een vegetarische ovenschotel. Aan de ene kant bood dat troost, aan de andere kant voelde dat heel raar omdat mijn moeder en vader er niet meer zijn. Toch leeft mijn moeder nog in mij voort. Zij was kleuterleidster en moest ons daarna ook nog naar tekenles en alle andere hobby’s brengen. Daardoor wou zij vooral heel efficiënt koken. In dat opzicht lijk ik op haar. Omdat koken voor mij vaak te overprikkelend is, ga ik voor gerechten die lekker zijn en die ik vooral snel kan klaarmaken. En natuurlijk eet ik zoals zij ook een keer per week frietjes.

“Trouwens, in dat troostgerecht zit ei. Drie weken voor de opnames kreeg ik te horen dat ei de grote boosdoener is van al mijn klachten. Ik was wel blij, maar anderzijds had ik zoiets van: allez, pakken ze me dat ook nog af? Ik heb vervolgens geprobeerd om de pannenkoeken in het gerecht te maken zonder eieren. Die eerste pannenkoek was beschamend. Toch ben ik ermee naar Publiek (restaurant in Gent met een Michelinster, DS) gestapt om me te helpen het recept aan te passen. Zij keken naar dat bolletje blubber en vroegen mij twijfelend: ‘En jij gaat meedoen aan MasterChef?’ (lacht en is daarna even stil) Ik heb trouwens wel getwijfeld of ik emotioneel stabiel genoeg was om deel te nemen aan het programma. Het afgelopen jaar was al zo kut. Een paar weken voor de opnamen zouden starten verloor ik ook nog een goede vriend aan zelfdoding. Dat bracht het verdriet rond mijn ouders ook terug naar boven. Huilen deed ik daardoor sowieso al veel, want ik kon vaak niet anders. Ook daarom vond ik het belangrijk om in de eerste aflevering naar de kijker eerlijk te kunnen zijn over hoe het emotioneel met me ging. Huilen in het openbaar wordt nog altijd als heel raar bevonden. Ik wil dat normaliseren en net niet wegsteken.”

Charlie Dewulf: ‘Ik vind het belangrijk om in de eerste aflevering naar de kijker eerlijk te kunnen zijn over hoe het emotioneel met me ging.’ Beeld Stefaan Temmerman

Mocht ik jullie nu in een teletijdmachine kunnen plaatsen waarmee je kan afreizen naar eender welk tijdperk of land voor de eetcultuur: waar flitsen jullie het liefst naartoe?

Luyten: “Ik zou weleens heel graag naar de middeleeuwen afreizen, juist omdat koken zoveel beperkter was. Je moest creatief zijn met de producten die voorradig waren. Er was geen supermarkt. Ik denk dat je gerechten met noten en zo op smaak bracht. Waarschijnlijk werd een ajuin toen veel meer gewaardeerd als de smaakbom die hij eigenlijk is. Wanneer Michael het had over een varken, stimuleerde hij ons om dat wel van kop tot staart te gebruiken. Dat is iets waar ik nu veel meer bij stil sta. In een wereld waarin we proberen veel meer vegetarisch of vegan te eten en met het milieu rekening te houden, moet je heel bewust met vlees omgaan. In de middeleeuwen deden ze dat ook. Ik zou nooit aan de ingewanden zijn begonnen of de poten hebben gebruikt. Nu wel. (denkt na) In de middeleeuwen heb je wel geen schoon servieske, daar proef je de smaak van de kelk.” (iedereen lacht)

Boeva: “Ik wil wel naar de toekomst getransporteerd worden. Ik reis regelmatig en dan merk je dat de wereld eigenlijk een dorp is. Als ik in België goed Mexicaans wil eten, heb ik misschien vijf restaurants waar ik uit kan kiezen. In New York vind ik vijf van die restaurants in één straat. Wel vind je hier sneller speciale producten. In Antwerpen heb je nu een speciale Zuid-Amerikaanse winkel. Die heeft heel veel producten die ik niet ken. Ik loop dan binnen en vraag welk gerecht ik daarmee kan maken. Zalig.”

Dewulf: “Ken je de film Ratatouille? Daar zou ik naartoe reizen. Zo voel ik mij echt in de keuken. Ik hou trouwens ook van ratten. De ratatouille die de rat (het hoofdpersonage in de film is een rat die zich onder de koksmuts verschuilt en zo de kok aanstuurt, DS.) maakt, zou ik zo graag een keer proeven.”

Boeva: “Die scène waarin een personage dat gerecht proeft en een flashback naar zijn jeugd heeft: zalig. Dat doet me denken aan de spaghetti bolognaise die ik at toen ik vijf jaar was. Mijn ouders hadden een appartementje in Oostduinkerke. Als mijn moeder geen zin had om te koken, ging ze bij de beenhouwer spaghettisaus halen. Die man is op een gegeven moment gestopt. De smaak van die bolognaisesaus heb ik nooit meer opnieuw geproefd, tot ik eens moest optreden in een café in Zeebrugge. Zij hadden een spaghetti voor me voorzien. Exact die smaak. Ik voelde mij plots weer vijf jaar. Fenomenaal.”

Luyten: “Ik heb dat met geuren. Als ik kervel nog maar ruik, ruik ik mijn oma en het huis waarin zij kervelsoep met balletjes en rijst maakte.”

Zijn er lessen die zijn blijven hangen en die jullie ondertussen thuis zelf toepassen?

Luyten: “Ik heb echt nog veel meer respect voor keukenpersoneel gekregen. Zij werken enorm lange uren en dagen. Er is bijna - vaak letterlijk - geen zuurstof in de ruimte waarin ze werken. Ook heb ik veel meer begrip gekregen voor mensen die kampen met intoleranties, zoals Charlie. Ik kende voor het programma niemand in mijn omgeving die een intolerantie heeft. Nu snap ik dat het bij hun geen soort modeverschijnsel is, maar het echt iets serieus is.”

Dewulf: “Ze hebben me genoeg naar het toilet zien racen, denk ik. (lacht) Ik vond het trouwens wel echt een openbaring om te leren dat je oliën kunt trekken van verschillende kruiden.”

Luyten: “En dat die ook mee de structuur en het uitzicht van je gerechten bepalen. Daar had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Wanneer je bijvoorbeeld op een soepje nog zo’n olie druppelt, er nog een klein bloemetje en nog wat chilivlokjes aan toevoegt, ziet je gerecht er instant gewoon veel mooier uit. Daar stond ik op voorhand allemaal veel te weinig bij stil. Als ik nu opnieuw aan het programma mocht deelnemen, zou ik mij heel anders voorbereiden.”

Dewulf: “Ik hoop dat er nog een extra kerstaflevering komt waarin we weer samenkomen. Gaan we dat idee niet gewoon bij de zender droppen?”

Elke maandag en woensdag op Play4 en via de app van GoPlay.