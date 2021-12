Het voorjaar van Eén en Canvas: maatschappelijke relevantie boven ontspanning

Vorige week liet VRT-CEO Frederik Delaplace nog weten dat er wat meer lucht in de programmatie van ‘zijn’ zenders geblazen mag worden. Hij baseerde zich daarvoor op de resultaten van een grootschalige enquête over de openbare omroep. Die roep naar meer ontspanning verklaarde meteen ook waarom ze aan de Reyerslaan Niels Destadsbader met open armen hadden ontvangen. Maar op Niels of de grote showprogramma’s waar hij bij de concurrentie in schitterde is het nog even wachten. “Er liggen een aantal concrete projecten op tafel”, zegt Lotte Vermeir, netmanager bij Eén en Canvas. “Maar het is nog te vroeg om daar nu al een timing op te plakken.”

In de televisiewereld vragen veranderingen nu eenmaal tijd. Je kan dan als CEO wel wat meer ontspanning willen, dat betekent niet dat er van vandaag op morgen programma’s klaarliggen om aan die vraag te voldoen. En dus gaan Eén en Canvas de komende maanden nog even door op de koers die de voorbije jaren werd uitgezet, met de nadruk op de maatschappelijke relevantie van wat er op het scherm te zien is.

Een strategie waarin een programma als Restaurant Misverstand perfect past. In die nieuwe titel proberen televisiemaker Dieter Coppens en sterrenchef Seppe Nobels een restaurant te runnen. Ze krijgen daarbij hulp van een keukenbrigade die volledig bestaat uit mensen met jongdementie. Meester Tijs is nog zo’n programma. Daarin buigt kempenzoon Tijs Vanneste zich over de onderwijscrisis. Vanneste heeft een verleden voor de klas en is zelf vader van twee jonge kinderen. Vanuit die achtergrond onderzoekt hij hoe het er tegenwoordig in de klas aantoe gaat. Vanneste mag trouwens ook een nieuw seizoen van De Kemping presenteren, een programma waarin hij samen met een aantal langdurig werklozen een camping opstart. Op Canvas moeten reeksen als FC United City Pirates, over de gelijknamige Antwerpse voetbalclub of Als je eens wist, waarin Hilde Van Mieghem deze keer focust op oudermishandeling voor de nodige relevantie zorgen.

De gevraagde luchtigheid en ontspanning zullen de VRT-kijkers moeten halen bij Steven Van Herreweghe die in het nieuwe De jaren 80 voor tieners jongeren van vandaag zal inwijden in de wondere wereld van de eighties. En dan zijn er natuurlijk nog De Planckaerts. Hoe de verbouwingen aan hun kasteel vorderen krijgen we te zien in een nieuwe reeks afleveringen van Chateau Planckaert. Tussen de bedrijven door moet de jongste telg van de familie - Junior Planckaert - nog aan een lief geholpen worden in Junior op zoek naar de liefde. Al wordt ook dat niet zomaar een datingprogramma, beloven ze bij Eén. Wel een wetenschappelijk onderbouwde zoektocht naar de ware liefde. Het mag tenslotte niet té luchtig worden.