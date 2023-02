Het Verhaal van Vlaanderen doet niet alleen kijkcijfers pieken, ook bezoekerscijfers van historische plekken krijgen boost

Het verhaal van Vlaanderen doet niet alleen de kijkcijfers pieken. De geschiedenislessen van Tom Waes geven ook een boost aan de bezoekerscijfers van de historische plekken waar hij tijdens zijn zondagse tijdreis halt houdt.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge is al sinds jaar en dag een vaste stop voor de hordes toeristen die de stad bij momenten overspoelen. Met dank aan de Brugse handelaarsfamilie Moucron, die er begin 16de eeuw in slaagde een beeld van de Italiaanse meester Michelangelo op de kop te tikken. Ze stalde de Madonna met kind in de Onze-Lieve-Vrouwekerk waar het beeld sindsdien uitgroeide tot absolute trekpleister.

Maar er zijn kapers op de kust voor Michelangelo en zijn meesterwerk. Sinds een paar weken hengelen Maria van Bourgondië en Karel de Stoute - of althans hun praalgraven- uitdrukkelijk naar de titel van populairste spot van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Met dank aan Tom Waes en zijn promopraatje aan het eind van aflevering vijf van Het verhaal van Vlaanderen. Net nadat de kijker getuige was van het dramatische jachtongeval dat Maria van Bourgondië het leven kostte, vertelt Waes over het praalgraf dat de populaire vorstin daarna in de Onze-Lieve-Vrouwkerk kreeg. “Als je dat nog niet gezien hebt, dan moet je dat echt eens gaan bekijken. Dat is echt prachtig”, laat Waes weten.

Televisieoptreden

Op de doorsnee woensdagmiddag waarop wij door de kerk dwalen lijkt die oproep niet meteen veel losgemaakt te hebben. Een handvol Duitse toeristen, een paar Britse geschiedenisfans en een jong Spaans koppel dat vooral oog blijkt te hebben voor Michelangelo’s beeldhouwkunsten. De enige Vlaamse bezoekers blijken hun ticket voor de kerk al geboekt te hebben nog voor Tom Waes er reclame voor begon te maken.

“Een beetje een vertekend beeld”, legt Tom Deschacht van Musea Brugge uit, terwijl hij de cijfers bovenhaalt om dat te bewijzen. Sinds de kerk en zijn praalgraven op tv te zien was, gingen de bezoekerscijfers met de helft omhoog. Nu trekken de Brugse stedelijke musea sinds corona niet veel meer dan een slechte herinnering is allemaal wel wat meer bezoekers, maar een stijging zoals die in de OLV-kerk is ongezien. Dat Tom Waes daar zijn aandeel in heeft blijkt ook uit de nationaliteit van de bezoekers. Terwijl voor het televisieoptreden van Maria en Karel slechts één op de vier bezoekers binnenlands was, is dat ondertussen gestegen tot de helft. “We merken de verhoogde interesse voor de Bourgondiërs ook bij onze museumassistenten”, vertelt Deschacht. “Die krijgen nu veel vaker vragen over de praalgraven in de kerk.”



Niet alleen in Brugge hebben ze kennisgemaakt met het Waes-effect. Ook het Archeocentrum in Velzeke, dat in de tweede aflevering van Het verhaal van Vlaanderen prominent in beeld kwam, zag zijn bezoekerscijfers een sprong maken. “Tijdens de twee weekends na de uitzending kregen we meer bezoekers dan gewoonlijk over de vloer”, laat conservator Kurt Braeckman weten. “Een kwart tot een derde van de bezoekers gaf aan dat ze na het zien van het programma hadden besloten een bezoek te brengen aan Velzeke en het Archeocentrum. We merken bovendien ook een stijging van ons aantal volgers op sociale media.”

Uithangbord

Tijdens de vijfde aflevering gaat Waes ondergronds. Op zoek naar de resten van het Coudenbergpaleis dat Filips de Goede daar liet optrekken. En ook dat bezoek mist zijn effect niet. “Sinds die uitzending komen meer Nederlandstalige bezoekers in het Coudenbergpaleis langs”, klinkt het. “Momenteel is het moeilijk daar een cijfer op te plakken, maar er is wel degelijk impact.”

Een van de scènes over Filips de Goede in 'Het verhaal van Vlaanderen'. Zijn Coudenbergpaleis in Brussel krijgt sinds de uitzending meer bezoekers. Beeld © VRT

En er is meer. Niet alleen de plekken die expliciet in beeld komen plukken de vruchten van de geschiedenistrip van Waes. Na elke aflevering is een spotje te zien voor de Museumpas, een pasje dat toegang geeft tot meer dan tweehonderd musea en dat Het verhaal van Vlaanderen aangrijpt om de musea die rond geschiedenis werken in de kijker te zetten. Met succes.

“We zagen in januari een algemene stijging van het aantal museumbezoeken met 70 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar”, legt directeur Erika T’Jaeckx uit. “Het verhaal van Vlaanderen is daar ongetwijfeld een van de zaken die speelt.” Al speelt ook de heropening van het KMSKA - na Tom Waes het populairste uithangbord van Antwerpen - daarbij een rol. Bovendien zijn er sowieso meer museumpassen in omloop dan vorig jaar, vertelt T’Jaeckx. “Nu zijn er 137.000 actieve pashouders tegenover 95.000 in januari vorig jaar. Het is logisch dat meer pashouders met zijn allen ook meer bezoeken afleggen.”

Maar dat het Tom Waes-effect ook in een museale omgeving zijn ding kan doen, staat als een paal boven water. Alleen is het de vraag hoe lang dat effect blijft spelen. In het Gallo-Romeins Museum in Tongeren hebben ze er vertrouwen in dat de hernieuwde interesse in geschiedenis niet zomaar weg zal ebben. Meteen na de tweede aflevering van Het verhaal van Vlaanderen, die de heldendaden van Ambiorix uitgebreid belichtte, zagen ze daar een aanzienlijke toename in de bezoekerscijfers. “Maar ook nu, een paar weken later, krijgen we nog altijd meer volk over de vloer dan gewoonlijk tijdens deze periode”, klinkt het.

Terug naar Brugge, waar ze er alles aan willen doen om het Waes-effect maximaal te laten renderen. “Nadat alle afleveringen zijn uitgezonden lanceert Brugge een app waarmee je door de stad kan wandelen en fietsen”, vertelt Deschacht. “Op de plekken die in het programma aan bod kwamen krijg je dan de bewuste fragmenten uit Het verhaal van Vlaanderen te zien. Die hernieuwde interesse in geschiedenis is er nu, het zou een gemiste kans zijn om daar niet op in te spelen.”