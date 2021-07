Podcast De Nacht

▶ Het verhaal van Kompass Klub, de ‘beste club van het land’: ‘De sluiting heeft er bij iedereen stevig ingehakt’

Kompass Club in Gent, 2017. Beeld ID/ photo agency Sander Buyck

In de podcastreeks De Nacht duikt Ben Van Alboom twaalf weken lang in de rijke nightlife-geschiedenis van de stad Gent. Van de Kuiperskaai en Boccaccio over I Love Techno en Ten Days Off naar Culture Club en Kompass.