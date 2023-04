Het verhaal achter ‘MMMbop’ van Hanson: ‘Voor we naar bed gingen, zongen we het refrein keer op keer in de badkamer’

‘MMMbop’ van Hanson klinkt helemaal als een verloren gewaand liedje van The Jackson 5. In welke hitfabriek was het Amerikaanse tienertrio geassembleerd? En waarom klonken de broers zo funky?

Toen Hansons lieflijke funkpopliedje ‘MMMbop’ in de lente van 1997 als een pijl naar de top van de hitparades schoot, stootten de broertjes op een muur van cynisme. De alternatiefsten der muziek­liefhebbers wentelden zich in argwaan. De grungehype had immers kwalijke nageboorten zoals Stone Temple Pilots en Bush gebaard. Het miserablisme van Radiohead en Nine Inch Nails was bon ton. Wie had in zo’n klimaat zin in drie fotogenieke scholiertjes en hun zonnige meezingertje? “MMMbop, ba duba dop / Ba du dop, ba duba dop”? Dacht het niet.

Nochtans ontsproot ‘MMMbop’ op geheel organische wijze aan het broedertrio, zonder tussenkomst van volwassen muzikanten. Toen de jongens in hun thuishaven Tulsa, als kinderen van een accountant en een huisvrouw, muziek begonnen te spelen, waren ze piepjong. Gitarist Isaac Hanson was 11, keyboardspeler Taylor 9 en drummer Zac 6. Geïnspireerd door de oude doowopplaten van hun ouders waagden ze zich na drie jaar oefenen eindelijk aan het liedje dat hun leven zou veranderen. De catchy hook van ‘MMMbop’ hoorde aanvankelijk bij een andere song waaraan ze sleutelden. “Ik bleef dat deuntje maar zingen”, aldus Isaac Hanson in The Guardian. “Op een avond zei ik tegen mijn broers: herinneren jullie je die melodie nog? We moeten daar iets mee doen! Terwijl we ons klaarmaakten om naar bed te gaan zongen we het refreintje keer op keer in de badkamer.”

Met zijn nonsensicale refrein lijkt ‘MMMbop’ over het volmaakte flierefluiten te gaan, maar de strofen dragen toch wat meer gewicht. Althans, rekening houdend met het feit dat ze uit de pen van een 13-jarige komen: “You have so many relationships in this life / Only one or two will last / You go through all the pain and strife / Then you turn your back and they’re gone so fast.” Op die manier werd ‘MMMbop’ een nummer “over het leven tout court”, aldus Taylor, “en over alle tegenstand die je kunt ondervinden.” De boys namen het liedje op in de garage van het ouderlijke huis. Toen de broers in 1996 een concert speelden op het muziekfestival SXSW in Austin stonden de hoge piefen uit de muziekindustrie verbaasd in hun haren te krabben bij het zien van Hansons muzikale vaardigheden.

Wereldroem

Ene Steve Greenberg van het platenlabel Mercury was zo onder de indruk van hun shows dat hij hen prompt tekende. Instinctief koppelde hij de Hansons aan het productieduo The Dust Brothers dat al hoge ogen had gegooid als de samplende klankentovenaars achter de plaat Paul’s Boutique van de Beastie Boys. Ze stonden op het punt rockgeschiedenis te schrijven als producers van Odelay, het doorbraakalbum van Beck. The Dust Brothers versnelden ‘MMMbop’, lasten er een drumbreak uit een soulnummer van Melvin Bliss in én de scratches uit het jarentachtighitje ‘Buffalo Gals’ van Malcolm McLaren. Het bleek de ideale potpourri voor onder de angelieke soulstemmetjes van de Hansons.

Resultaat? De hoogste rotatie op MTV. Grammy­nominaties. En 16 miljoen verkochte exemplaren van debuutalbum Middle Of Nowhere. De Hansonbroers, die vandaag met hun band nog een bescheiden cultsucces genieten, keken in ’97 verbaasd naar hun wereldroem. “Stiekem droomden we ervan om als Michael Jackson te zijn toen The Jackson 5 beroemd werden”, bekende Isaac Hanson aan Vice. “Héél misschien konden we even in hun schoenen staan.”