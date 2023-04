Het verhaal achter het massasucces van ‘Love Is Blind’: ‘Mensen willen de liefde vinden en zijn bereid om daar behoorlijk gekke dingen voor te doen’

Nu de Netflix-serie zijn zinderende vierde seizoen afsluit, verzekeren de topproducenten het publiek dat wat op het scherm te zien is (meestal) authentiek is. Een blik achter de schermen van de monsterhit.

Vrouwelijke pauwen kiezen mannetjes met indrukwekkende veren, regenwormen gaan af op de grootte, bavianen kijken naar de hiërarchie. Mensen daarentegen, intellectueel ontwikkelde wezens zijnde, gaan bij het kiezen van een partner op zoek naar liefde.

Een kleine subgroep van de soort hanteert daarbij een bijzonder paringsritueel: zij brengen tien dagen door op een set in Los Angeles, waar ze in hun eentje in kamers van vier bij vier meter zitten en luisteren naar de stemmen van potentiële partners terwijl die het hebben over onderwerpen zoals hun ideale aantal nakomelingen. Ze krijgen elkaar daarbij niet te zien.

Dat is de basis voor Love Is Blind, de voyeuristische Netflix-realityserie opgebouwd rond buzzwords, drank en lichte sensorische deprivatie. Vrijdag was de laatste aflevering van het vierde seizoen te zien, zondag is een live reüniespecial gepland. In de show gaan dertig singles op date terwijl ze van elkaar gescheiden blijven in de hierboven vermelde kamers - bekend als ‘pods’ -, waarbij ze gesprekken voeren met behulp van microfoons en luidsprekers. Ze zien niet met wie ze praten totdat ze besluiten zich te verloven, een verbintenis die gepaard gaat met een haastig geregelde bruiloft waar ze elkaar het jawoord kunnen geven of weglopen.

Chris Coelen en Ally Simpson werken achter de schermen van 'Love Is Blind'. Beeld JAMIE LEE TAETE / NYT

Als het allemaal gehaast, chaotisch en als een zooitje ongeregeld klinkt, dan begrijpt de maker van de show, Chris Coelen, dat. Brandon Riegg, de Netflix-executive die vijf jaar geleden de pitch groen licht gaf, herinnert zich dat hij Coelen vertelde dat hij geluk zou hebben als er ook maar één koppel uit zou komen.

Ondanks de negatievelingen had Coelen er vertrouwen in dat mensen zich zouden verloven. Deelnemers aan zijn show Married at First Sight (Blind Getrouwd) trouwden immers al jaren met elkaar. “Mensen willen de liefde vinden”, zei hij vorige maand in een interview op de set van Love Is Blind, toen de productie van een nieuw seizoen begon, “en ze zijn bereid om daar behoorlijk gekke dingen voor te doen.”

De show ging in februari 2020 in première, op een moment dat kijkers bezig waren zich aan hun eigen covid-versies van het pod-leven aan te passen, en bleef het publiek vervolgens boeien. Meer dan 30 miljoen Netflix-abonnees keken tijdens de eerste vier weken na de première, meldde het bedrijf, en seizoen 4, dat in maart van start ging, overtrof de openingsweekenden van de vorige seizoenen op het vlak van kijkuren. Vorig jaar was Love Is Blind volgens Nielsen de achtste meest bekeken originele streamingserie in de Verenigde Staten, voor The Crown en de Lord of the Rings-spinoff The Rings of Power. Er zijn al versies van de show uitgebracht in Japan en Brazilië, Britse en Zweedse adaptaties zijn in de maak.

Kim Kardashian, Lizzo, Billie Eilish en Daniel Radcliffe behoren tot de celebrityfans van de show en de deelnemers hebben gigantische aantallen volgers op sociale media vergaard. Een getrouwde deelnemer uit seizoen 1, Lauren Speed-Hamilton, heeft zelfs de kaap van 2,5 miljoen volgers op Instagram gerond. De serie heeft ook geleid tot het ontstaan van TikTok-amateurdetectives die graven in de achtergrondverhalen van de deelnemers en therapeuten analyseren naarstig de relatiedynamiek op het scherm. In sommige gevallen heeft Love Is Blind geleid tot reflectie over onze rafelende sociale structuur; commentatoren verklaren dat de show “de staat van de moderne romantiek reflecteert” en “een realiteit weerspiegelt die we liever negeren.”

Een lounge waar mannelijke 'Love Is Blind' deelnemers samenkomen tussen dates door. Beeld JAMIE LEE TAETE / NYT

Voor Netflix was de aantrekkingskracht fundamenteler. Het kwam overeen met het ethos van de streamer betreffende unscripted programma’s, zo stelt Riegg: betrouwbaar en optimistisch. “Als je kijkt naar enkele van de meest geliefde en gevestigde unscripted franchises, dan zie je dat die al heel lang lopen”, zo voegt hij eraan toe. “En ik denk niet dat er een reden is dat die van ons niet hetzelfde kan bereiken.”

‘Dat wat gebeurt, gebeurt’

Hoe is Love Is Blind met zijn absurde opzet erin geslaagd zich te positioneren als datgene wat het dichtst in de buurt komt van The Bachelor voor de kabelloze generatie? Volgens Coelen heeft het te maken met het feit dat de show alles laat zien en de explosieve dramatiek en romantische onverschilligheid van de deelnemers onthult zonder hen tot iets te dwingen.

Producenten hebben beelden in de serie opgenomen van een deelnemer, Andrew Liu, die oogdruppels lijkt te gebruiken om tranen te simuleren voor de camera nadat hij in seizoen 3 wordt gedumpt. Een koppel in het huidige seizoen had genoeg van elkaar en ging uit elkaar voordat ze bij het altaar raakten. En toen Shake Chatterjee, uit seizoen 2, probeerde te weten te komen hoe zijn dates eruit zagen door te vragen of hij ze op zijn schouders kon dragen, overwogen de producers naar eigen zeggen geen moment om in te grijpen.

De presentatoren zijn een getrouwd stel, Vanessa en Nick Lachey. Die laatste was het onderwerp van zijn eigen realityserie aan het begin van de jaren tachtig toen hij trouwde met Jessica Simpson. Er is zelden interactie met de deelnemers, maar in de loop van het seizoen komen ze af en toe langs en fungeren ze als therapeutische bemiddelaars tijdens de reünies.

“We kijken alleen maar. We bemoeien ons nergens mee”, zegt Ally Simpson (geen familie van Jessica), een van de uitvoerende producenten van de show. Tijdens de productie zit ze naast Coelen in de controlekamer, waar ze wel tien dates tegelijk in de gaten houden.

Maar authenticiteit wordt iets lastigs wanneer de locatie voor de dates een studio van 68.000 vierkante meter naast een Amazon-magazijn is, waar tientallen crewleden rondzoeven met walkietalkies en 81 camera’s pannen en zoomen om elke blos en giechel vast te leggen. (De deelnemers overnachten in hotels, maar door al het dutten en koken lijkt het soms alsof ze op de set leven, zoals in The Real World).

Een 'Love Is Blind'-'pod' met een glazen tafel waar verschillende flessen drank op staan. Beeld JAMIE LEE TAETE / NYT

In de twee lounges waar de singles samenkomen, zijn de planten van plastic, brandt een digitaal vuurtje op het scherm en zijn de metalen bekers, die de mascotte van de show zijn geworden, op de planken geplakt zodat de gasten ze niet omstoten. Wanneer Kwame Appiah, een techneut die in het huidige seizoen optreedt, over een vrouw die hij nog nooit heeft gezien zegt: “Ik ben gewoon al heel lang smoorverliefd”, bedoelt hij zes dagen.

Dan is er nog het influencercomplex. In de drie jaar sinds het debuut van de show hebben castleden Smirnoff Spicy Tamarind-vodka, hard seltzer van Bud Light en Fenty-lipstick gepromoot, maar ook yoghurt en laxeermiddelen.

Wat betreft de samenstelling van de cast, zeggen de producenten dat ze proberen om mensen uit te sluiten die op zoek zijn naar roem op sociale media of meedoen in een opwelling. Als zulke types toch tussen de mazen van het net glippen zijn ze niettemin geneigd in het proces te investeren, zegt Coelen. “We bouwen de machines, en dat wat gebeurt, gebeurt”, zegt hij.

De machine begint met Donna Driscoll, hoofd casting van de show, die sinds het tweede seizoen van Married at First Sight bij Coelens productiebedrijf Kinetic Content werkt. Geïnteresseerde singles melden zich online aan, maar het team van Driscoll zoekt ook mensen op via sociale media en in bars, kruidenierswinkels en kerkgroepen.

Een extern bedrijf voert achtergrondcontroles en psychologische evaluaties uit en het castingteam maakt “compatibiliteitsroosters”, een spreadsheet met de belangrijkste kenmerken, waaronder de kinderwens. Ze proberen ervoor te zorgen, aldus Cohen, dat elke persoon die binnenkomt enigszins compatibel is met iemand anders, tenminste, op papier. (Als liefde echt blind is, is het ook zwaar doorgelicht.)

In de show beschrijven de deelnemers dat ze ten einde raad zijn met de datingnormen van de jaren 2020, waarbij het meer gaat om swipen op touchscreens dan om spontaniteit in het echt. “Mijn ouders zeggen: ‘Waarom ontmoet je niet gewoon een man in een bar?’” zegt Chelsea Griffin, een spraak-taalpathologe uit Seattle die meedoet aan het huidige seizoen. “Wie doet dat nu nog?” In plaats daarvan ontmoette ze, terwijl haar telefoon in beslag genomen was, een man in een productiefaciliteit waar een doolhof van donkere gangen leidde naar pods en naar een kamer waar deelnemers zitten voor één-op-één-interviews met een vage achtergrond achter hen.

Bij het begin van het filmen beginnen de romances met speeddates van tien minuten, die elke dag langer worden tot de meest verliefde koppels urenlang praten, soms tot 3 uur ‘s nachts. “De snelheid waarmee je in deze ervaring opgaat, is moeilijk te bevatten voor mijn moeder. Het is ook moeilijk te bevatten voor mijn broer”, zegt Griffin. “Ik kan alles proberen uit te leggen, maar mensen zouden het nog steeds niet begrijpen.”

Leden van het productieteam luisteren met koptelefoons en registreren momenten zoals wanneer iemand “Ik hou van je” zegt of wanneer er tranen vloeien. Ze verplaatsen de foto’s van de deelnemers op een prikbord terwijl ze koppels vormen en uit elkaar gaan.

Aan het eind van de dag zetten de deelnemers hun afspraakjes op papier. Het team gebruikt dan een variant van een met een Nobelprijs bekroond algoritme, dat in de jaren zestig door twee wiskundigen werd bedacht, om een datingschema te vinden waarin iedereen een match heeft. De eerste vier seizoenen organiseerden Simpson en Coelen de gegevens met de hand om de opstelling van de volgende dag te bepalen, maar sinds kort verwerkt Simpson de lijsten met behulp van computersoftware.

Chris Coelen in de controlekamer. Beeld JAMIE LEE TAETE / NYT

Op dag zeven kunnen de mannen verlovingsringen uitzoeken die door de showorganisatoren worden geleverd. Op dag negen, nadat de koppels in totaal ongeveer dertig uur hebben gedatet - zij het in aparte kamers - stellen sommigen van hen de grote vraag. Als het antwoord ja is, ontmoeten ze elkaar eindelijk. Dan is het tijd om de bruiloft te plannen.

Singles kozen al in de jaren zestig tussen kandidaten die ze niet konden zien (zie The Dating Game), maar Love Is Blind zorgt ervoor dat het eventuele uiteindelijke huwelijk ook op tv komt. “Je denkt dat realityshows van die gekke, afwijkende ondernemingen zijn, maar als het erop aankomt, propageren ze enkele van onze meest conservatieve waarden”, zegt Danielle Lindemann, een sociologe die een boek schreef over reality-tv. “Uiteindelijk gaat deze show over heteroseksuele koppelingen die eindigen in een huwelijk.”

Succes en kritiek

De inherente beperkingen van de show hebben voor kritiek gezorgd. Hoewel het deelnemersveld van Love Is Blind qua huidskleur en lichaamstype misschien diverser is dan veel andere realityshows, zijn de geselecteerden voor het “experiment” meestal conventioneel aantrekkelijke heteroseksuele mannen en vrouwen tussen de twintig en de veertig.

Speed-Hamilton, die voor Netflix een podcast over de realityseries heeft samengesteld, beschuldigde de show vorig seizoen ervan “alle zwarte vrouwen te schrappen” na afloop van de pod-fase, en voegde eraan toe dat de meeste koppels “geforceerd” leken en alleen “voor amusementsdoeleinden” waren samengesteld.

Anderen stellen dat dit seizoen van de show in typische reality-tv-vallen trapt door in te zoomen op “mean girl”-drama en mensen te casten van wie sommige kijkers de ware bedoelingen in twijfel moeten trekken. Sommigen vermoeden ook dat de show beelden heeft gemonteerd om het drama op te voeren. Jackelina Bonds, een tandartsassistente uit dit seizoen, schreef op Instagram dat de beelden zo zijn bewerkt dat het lijkt alsof ze een afspraakje had voordat ze het uitmaakte met haar verloofde, terwijl het afspraakje in werkelijkheid daarna kwam.

Coelen zegt dat het productieteam zijn best doet om de “essentie van ieders belevenissen accuraat weer te geven”. Hij stelt dat de show zich vanaf het begin richt op het opbouwen van een diverse pool van deelnemers en ervoor kiest om de verlovingen te volgen die het meest oprecht lijken. Als er mean girl-gedrag gesteld wordt, dan gebeurt dat niet door hun invloed, zegt hij.

Een van de meest uitgesproken sceptici van de authenticiteit van de show is een voormalige deelnemer, Jeremy Hartwell, die tijdens zijn seizoen niet op de voet werd gevolgd. Hij spande vorig jaar een collectieve rechtszaak aan tegen Netflix en Kinetic Content; hij stelde dat de gedaagden de cast afsloten van de buitenwereld, hen onbeperkt alcohol schonken en voedsel en slaap onthielden met als doel de cast “gemanipuleerde beslissingen te laten nemen ten behoeve van de amusementswaarde van de show”.

De kern van de rechtszaak was een bezwaar tegen de toenmalige betalingsstructuur van de show, die volgens de aanklacht voorzag in een toelage van 1.000 dollar per filmweek met een maximum van 8.000 dollar aan mogelijke inkomsten. Zijn rechtszaak stelde dat de deelnemers “opzettelijk verkeerd waren ingedeeld” als onafhankelijke contractanten in plaats van als werknemers die recht hadden op een minimumloon, overuren en verschillende vormen van arbeidsbescherming. Chantal McCoy Payton, een advocaat van Hartwell, weigert commentaar te geven vanwege de lopende rechtszaak.

Een koelkast op de set van 'Love Is Blind'. Beeld JAMIE LEE TAETE / NYT

Advocaten voor Kinetic Content, dat heeft gezegd dat de claims ongegrond zijn, beweerden in gerechtelijke documenten dat Hartwell slechts zes dagen deel uitmaakte van de show en niet in aanmerking kwam als werknemer. De advocaten van Netflix voerden aan dat Hartwell “extreme beschuldigingen” had geuit omdat hij “overstuur” was wegens het feit dat hij door een andere deelnemer niet gekozen werd. Coelen weigerde de rechtszaak te bespreken, maar zijn beschrijving van het proces van de show staat haaks op de beweringen van Hartwell.

Daters krijgen maaltijden en kunnen eten bestellen in de pods, zegt hij, en hoewel de alcoholvoorraad ruim voldoende is (de koelkast in de lounge is gevuld met champagne, bier, wijn en hard seltzer), beslist iedereen zelf of hij wil drinken. Er zijn twee psychologen op de set, merkt hij op, en de show biedt aan om post-productietherapie te betalen voor de deelnemers.

Hoewel de producenten zeggen dat ze zich niet mengen in relaties, zegt Coelen - die 54 is en al 16 jaar getrouwd - dat ze de koppels wel voorstellen om te praten over belangrijke onderwerpen als financiën, ouderschap en religie, waarbij hij de mate van invloed van de producenten vergelijkt met Pre-Cana, een cursus van de Rooms-Katholieke Kerk voor koppels die zich voorbereiden op hun huwelijk. In seizoen 1 bijvoorbeeld, moedigden leden van het productieteam een deelnemer, Amber Pike, aan om haar verloofde, Matt Barnett, te vertellen dat ze ongeveer 20.000 dollar aan studieschuld had. Het gesprek verliep niet zo goed, maar het paar trouwde toch. “We beginnen echt om die relaties te geven”, aldus Simpson (45), die al zes jaar getrouwd is.

Coelen heeft al eerder geprobeerd soortgelijke gimmicky datingshows te verkopen. In 2017 bracht zijn productiebedrijf een Amerikaanse versie uit van een show genaamd Kiss Bang Love waarin singles elkaar geblinddoekt kussend ontmoetten. In The Spouse House trokken veertien singles met het oog op een huwelijk bij elkaar in. Beide shows duurden slechts één seizoen. Met Love Is Blind is het heel anders gegaan.

Uit de eerste drie seizoenen van de show kwamen zeventien koppels verloofd uit de pods. Zes trouwden wettelijk in de show en vier zijn nog steeds samen. In een interview vorige maand zei Brett Brown, een designdirecteur bij Nike wiens huwelijkslot vrijdag zou worden onthuld, dat het die vroege successen zijn die de kijkers blijven volgen, nieuwsgierig of deze bizarre datingformule gelukkige koppels kan opleveren.

Brown erkent dat sommige deelnemers hun gevoelens misschien overdrijven in ruil voor de wereldwijde aandacht die een reality-tv-ster te beurt valt. Maar hij niet. “Ik kan alleen vanuit mijn eigen ervaring spreken”, zegt hij, “en ik weet dat ik daar om de juiste reden was.”