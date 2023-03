Het verhaal achter ‘Grease’, dat lome disconummer aan het begin van de film

Voor ‘Grease’, het lome disconummer dat de gelijknamige film aftrapt, sloegen twee popiconen de handen in elkaar: Barry Gibb van de Bee Gees en Frankie Valli.

Geef toe dat het een beetje onnozel was. Een cheesy discosong van het type dat alleen in 1978 had kunnen worden geschreven als intro bij een high-schoolmusical over jongelui in de fifties? Want dat was Grease nu eenmaal: een fiftiespastiche vol glitzy rock-’n-rollkarikaturen, gebaseerd op de theatermusical die sinds 1971 door Broadway en de Londense West End raasde. In de filmversie schitteren Olivia Newton-John en John Travolta als Sandy en Danny, vakantieliefjes wier verliefdheid op de proef wordt gesteld eenmaal het schooljaar opnieuw begint. Travolta speelt er een Greaser, zoals de leden van die subcultuur in de jaren 50 werden genoemd: working class-kids van Italo-Amerikaanse of Latijns-Amerikaanse afkomst met zwarte leren jasjes en ingevette rock-’n-rollkapsels die graag koketteerden met hun bromfietsen en auto’s.

Robert Stigwood, de producer van Grease, wilde de film aftrappen met een liedje dat de jonge bioscoopgangers uit die tijd kon lokken. Vanuit dat opzicht was de keuze voor een funky discosong heel clever. Stigwood hoefde niet lang te piekeren over wie de juiste songschrijver voor de track was. Als producer achter de blockbuster Saturday Night Fever liet hij The Bee Gees al bewijzen dat ze disco moeiteloos naar het witte mainstreampubliek konden tillen. Geen enkele vergelijkbare act was zo hot als de gebroeders Barry, Robin en Maurice Gibb.

“Robert vroeg me een liedje te schrijven met de titel ‘Grease’”, vertelde Barry Gibb in Entertainment Weekly. “Maar hoe doe je dat in godsnaam? “Ach, schrijf gewoon ‘Grease duh-duh-duh-duh, Grease duh-duh-duh-duh’, antwoordde Robert. Tot zover zijn goede raad. Die avond ging ik aan de dokken wandelen en vond ik de oplossing. De film gaat over mijn favoriete periode van de jaren 50. Ik dacht aan The Greasers en vond dat het woord grease symbool moest staan voor die tijd.”

Puberteit

De tekst kwam vanzelf, ook al klonk hij aanvankelijk als een potje onzin. “Grease is the word that you heard / It’s got a groove, it’s got meaning / Grease is the time, is the place, is the motion / Now grease is the way we are feeling.” Behoorlijk silly, als u het ons vraagt. Sla er echter de strofen op na en men duikt in de groeipijnen en de verwarring die de puberteit met zich meebrengt: “This is a life of illusion, wrapped up in trouble / and laced in confusion, whatta’ we doin’ here / We take the pressure and we throw away conventionality, belongs to yesterday.”

Gibb vertikte het ‘Grease’ zelf in te zingen. Hij beperkte zich tot de koorpartijen. De lead vocal schoof hij door naar Frankie Valli, een veteraan die in de jaren 60 monsterhits scoorde met zijn band The Four Seasons.

‘Grease’, de song, schoot naar de eerste plek in de hitparades. “Ik denk dat Barry de impact van het liedje ernstig onderschatte”, zo zou Valli zich later plagerig laten ontvallen. “Als hij had geweten hoe die song wereldwijd zou ontploffen, had hij hem nooit zomaar aan mij gegeven.”