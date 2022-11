Het verhaal achter bekende skylines, en twee andere bezienswaardige expo’s deze week

Hoogbouw

De drie torens in Gent. De Boerentoren in Antwerpen. De wolkenkrabbers van New York. Net zoals je mensen herkent aan hun silhouet, herken je vele steden ook aan hun skyline die meer is dan de som der gebouwen. Het Gentse STAM zoomt in een nieuwe expo in op die skylines uit de lage landen, en ook hoe ze veranderd zijn doorheen de jaren. Vroeger domineerden kerk- en belforttorens, vandaag evengoed kantoor- en woontorens. De expo toont hoe zo’n skyline mee ons idee over een stad bepaalt, en legt uit hoe een stad toont wat ze wil zijn via een skyline. Wat wordt getoond en wat niet, vanuit welke hoek en welke boodschap zit erachter?

SkYline, STAM, Gent, tot 21 mei

Mediakritiek

De Antwerpse Kunsthal Extra City opent op 26 november zijn eerste grote solotentoonstelling op de huidige locatie, in een voormalige kerk aan het Centraal Station. Je kan er kijken naar werk van de in Berlijn wonende Libanees Rabih Mroué. Zijn mediakritisch en politiek werk laat zien hoe onze blik op de wereld steeds een gemanipuleerde blik is.

Rabih Mroué, Images Mon Amour, Kunsthal Extra City, Antwerpen, tot 16 april

Nieuwe tekenkunst

Na de opkomst van de fotografie maakte men zich in Japan begin twintigste eeuw zorgen over de teloorgang van de prentkunst. Het leidde tot de vernieuwingsbeweging Shin hanga. De expo toont een collectie prenten, vooral afkomstig uit twee Nederlandse privéverzamelingen. Naast de klassieke thema’s weerspiegelen de prenten ook de modernisering van Japan.

Shin hanga, Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel, tot 15 januari