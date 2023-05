Het tweesnijdend verhaal van Paul Simons ‘Graceland’: herbronning of opportunisme?

Je kunt het verhaal achter Paul Simons beroemde plaat Graceland en haar sprankelende titelsong op twee manieren interpreteren. En een van die versies klinkt allesbehalve fraai.

‘Graceland’ zou een liedje van een ouder wordende Amerikaanse singer-songwriter kunnen zijn, wiens carrière op apegapen lag en die herbronning vond in Zuid-Afrika. Maar je zou ook kunnen stellen dat ‘Graceland’ een opportunistische zet van een naïeve witte rockster was, die internationale afspraken tegen een racistisch land in de wind sloeg en zo domweg een regime van witte suprematie goedkeurde.

De song uit 1986 vertelt het verhaal van een man die met zijn 9-jarige zoontje naar het legendarische landgoed van Elvis Presley reist, op zoek naar zielenrust na een liefdesbreuk. De tekst weerspiegelt een trip die Paul Simon zelf ondernam toen hij aan het liedje sleutelde. Zijn huwelijk met actrice Carrie Fisher liep ten einde en hij lag overhoop met Art Garfunkel, ooit zijn muzikale spitsbroeder in Simon & Garfunkel. “Tijdens het schrijven bleef ik maar ‘I’m going to Graceland’ zingen dus ik besloot er maar eens naartoe te gaan”, aldus Simon. Aan het graf van The King schoot hij vol, ontroerd door het respect en de lofbetuigingen van overal ter wereld. Die magische verwondering van de roadtrip over Highway 61 tot in Memphis smokkelde hij in de tekst.

Voor de muziek reisde Simon naar Zuid-Afrika, geïnspireerd door een oude cassette met de mbaqanga-sound van The Boyoyo Boys, een viertal uit de stad Soweto. “Eigenlijk gaat ‘Graceland’ ook over Afrika”, zo legde Simon uit aan Oprah Winfrey. “De mensen van Zuid-Afrika probeerden zich te verzoenen met hun traumatiserende verleden. Zoals de vader uit de song dat ook probeert, ondanks zijn eigen leed.”

De alternatieve kijk op ‘Graceland’ werpt een smet op Simons blazoen. De zanger negeerde in 1985 een internationale boycot ingesteld door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Daar hoorde ook een culturele boycot bij, waar Simon een heel eigen kijk op had. “Die boycot was niet bedoeld om zwarte Zuid-Afrikanen de toegang tot de internationale muziekgemeenschap te ontzeggen”, aldus de zanger in muziekblad SPIN, “maar om de wítte discriminerende gemeenschap af te sluiten van buitenlandse cultuur.”

Het achtergrondverhaal van ‘Graceland’ dat bleef hangen in de witte media was dat van een nobele, getormenteerde songwriter die zielenheil vond in de vermeende spiritualiteit van Afrikaanse muziek en die de artiesten aldaar een internationale carrière bezorgde: een fraai voorbeeld van het zogenaamde white saviour complex. Daarmee werden een aantal cruciale nuances over het hoofd gezien. De Zuid-Afrikaanse regering maakte namelijk slinks gebruik van ‘Graceland’ om haar racistische agenda kracht bij te zetten: het succes van de plaat ondersteunde het Separate Development-beleid dat rassenscheiding voorstond, evenals de overtuiging dat zwarten in aparte, artificieel gecreëerde townships dienden te blijven zodat hun volkscultuur er optimaal zou kunnen evolueren en kon worden bestudeerd, zo luidde het.

Conservatieve, witte Zuid-Afrikanen prezen Simon dan weer omdat hij de rauwe inheemse muziek had ‘opgekuist’ en aangenamer en zachtaardiger had gemaakt voor westerse oren. Een beetje zoals wat Elvis Presley ooit met de zwarte blues deed, dus?