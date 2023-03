Het tourleven van Little Simz, met een potje tennis in Mortsel

Kijk eens aan, Little Simz’ tourdocumentaire On Stage Off Stage trapt af in België waar de Britse rapsuperster eind vorig jaar een Europese clubtournee begon. We zien fragmenten van haar show in de Antwerpse Trix, een totaal andere ervaring dan Simz’ festivalconcerten van de zomer ervoor waarbij ze met een liveband de boel platspeelde, zoals op Pukkelpop.

In Trix moet ze het met slechts een dj zien te fiksen. Maar kijk, ze vlamt door een set zoals alleen de allerbeste rappers van haar generatie dat kunnen. Niet verwonderlijk won ze in 2022 de gegeerde Mercury Prize voor haar uitmuntende magnum opus Sometimes I Might Be Introvert.

“I’m not regular”, zo bezweert ze het publiek in Trix, vervolgens laat ze de fans de veelzeggende regels uit ‘Point And Kill’ meerappen: “I do as I want, I do as I like / I no watch face, I no fear nobody”. Surrealistisch genoeg zien we Simz in een volgende scène tijdens haar vrije dag een potje tennis spelen in tennisclub Blauwe Regen in Mortsel. De Vlaamse tenniscoach José Craenhals krijgt prompt een camera voor de neus en mag in vermakelijk Flenglish vertellen over zijn jaren als Fed Cup-coach en als trainer van professionele spelers. Terloops noemt hij Simz een natuurtalent: “Ze heeft een goede oog-handcoördinatie en een natuurlijk gevoel voor ritme”. Ach, het is weer eens wat anders dan Nick Cave die in een Berchemse frituur een kleintje met stoofvleessaus en een champignonkroket komt steken.

Homevideo

Hoe dan ook zet het de kijker van Simz’ tourfilm op het verkeerde been. Want bovengenoemd type excentrieke uitspattingen krijgen we jammer genoeg niet meer voorgeschoteld. De camera van regisseur Abu Dumbuya volgt simpelweg de najaarstournee, show na show, van ons land naar Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken tot in Noorwegen.

Ook in de entourage van Simz geldt Zwangere Guys favoriete leuze ‘Familie boven alles’. Elk radertje in de machine mag zijn of haar zegje voor de camera doen: niet alleen de manager, de videoclipregisseur en de setdesigner, maar ook de geluidstechnicus, de dame van de make-up en de cateringverantwoordelijke. Met alle vrijblijvende citaten van dien.

Wat rest is een soort groezelige DIY-versie van iets als Part Of The Weekend Never Dies, de briljante tourdocu die Soulwax in 2008 uitbracht, maar dan zonder de vernuftige montage van die film en gespeend van de schalkse knipoogjes naar de tergende routine van het leven on the road. Kennelijk vreesde Simz de broodnodige diepgang. Zelfs wanneer haar laatste album NO THANK YOU uitkomt in het midden van de tournee – een vijfsterrenplaat die wij in deze krant “zielsverheffing van een keizerin” noemden – smoort de homevideoachtige vorm de euforie die zo’n release met zich zou moeten meebrengen.

Volgende keer graag meer budget en een duidelijke visie.

On Stage Off Stage is te zien op YouTube