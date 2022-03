Het tiende seizoen van ‘De mol’ is gestart. En ik zal het maar meteen zeggen: Nele is de mol

Na de zoektocht naar de kwibus in het konijnenpak – een sos met showbizzambities – is de speurneus van snuffelend Vlaanderen nog niet aan rust toe. Het tiende seizoen van De mol is gestart, de jacht op de volgende telegenieke manipulator is geopend. En ik zal het maar meteen zeggen: Nele is de mol.

Dat is een gok die nergens op is gebaseerd, want dat is tenslotte wat de kijker doet. Na een aflevering waarin elke vakkundig geselecteerde deelnemer plots motorisch beperkt of selectief doof is, of andere verdoken kwalen blijkt te hebben (waardoor iederéén verdacht is), werp je gewoon een willekeurige naam op, in de hoop dat die persoon zoveel weken later onthuld wordt als saboteur.

“De geschiedenis herhaalt zich, of misschien ook niet”, waren de openingswoorden van Gilles De Coster. Zinspeelde hij op de 384ste fusie van zijn favoriete voetbalclub Beerschot? Was het een levenswijsheid die Fabrizio van The Bachelor hem had ingefluisterd? Neen, in de openingsaflevering van dit jubileumseizoen zaten verschillende knipogen naar opdrachten uit de vorige jaargangen.

Magda Ral, de allereerste mol, maakte zo haar opwachting in een aflevering waarin Emanuelle ervan overtuigd was dat Jacques Chirac Koning Albert II was. Yens zei tijdens een opdracht doodleuk dat hij niet aan het opletten was, terwijl Nele in recordtempo ‘hoe mezelf onsympathiek maken’ heeft uitgespeeld door meteen voor een vrijstelling te kiezen die er uiteindelijk geen bleek te zijn.

Bert vertrouw ik niet, omdat hij didgeridoo heeft gespeeld. In een vorig leven woonde hij in een bos, tegenwoordig verzorgt hij bomen voor de kost, maar van de mammoetboom had de Kempenzoon nog niet gehoord. Godsdienstlerares Uma kon dan weer de vier evangelisten niet opnoemen, waardoor ze nu voor haar job vreest. Logisch, want een nieuwe generatie godsdienstleerkrachten – er staan er honderdduizenden in de wachtkamer – staat te popelen om haar plek in te nemen. Los van haar flater was Uma het type kandidaat – gretig, aanwezig, assertief – dat het nog ver gaat schoppen.

Er was ook nog de goednieuwsshow van Gilles De Coster: Jens, de deelnemer die vorig jaar nog voor het einde van de eerste aflevering afviel, krijgt een herkansing. Op Jens kan je bouwen. Laat hem geblinddoekt los in een cactustuin en hij zorgt voor geld in de pot, wat over de rest niet gezegd kan worden. Het was opvallend hoeveel kandidaten een vrijstelling wilden verkiezen boven geld. Het zijn allemaal gieren!

Het tiende seizoen van De mol schoot minder verschroeiend uit de startblokken dan vorig jaar, maar het format lijkt niet in te boeten aan genialiteit. Het decor op Lanzarote is prachtig als vanouds en met zowel vurige (Anke, Uma en Nele) als bedeesde kandidaten (Emanuelle, Sven, Toon) kan dit seizoen op z’n Clouseaus wel eens vonken en vuur geven.

Alleen jammer voor afvaller Gretel natuurlijk.

De mol, elke zondag om 19.55 uur op Play4