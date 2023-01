‘Het succes van manga’s valt op’: toppers en trends bij boekhandel Fnac in Leuven

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Jente Algoed van Fnac, Leuven.

Welke boeken lopen goed bij jullie?

“De acht bergen van Paolo Cognetti was al een hele tijd een steady seller, maar door de verfilming is hij in een stroomversnelling terechtgekomen. Het gaat zo snel dat de drukkerij de boeken niet tijdig gedrukt krijgt. In de non-fictie is Dirk De Wachters Vertroostingen, waarin hij het over zijn kankerdiagnose heeft en de nood aan troost ten gevolge ervan, een topper.”

Welke trends ziet u?

“Toch vooral een verschuiving van het Nederlands naar het Engels en de opkomst van een hele nieuwe generatie lezers door BookTok, die niet alleen het populaire genre koopt, maar ook klassiekers van schrijvers als Harper Lee en Sylvia Plath. Daarnaast valt ook het succes van manga’s op. De Franse Fnacs waren daar al lang mee bezig, maar in Vlaanderen leek het genre niet echt aan te slaan. Tot voor kort dus.

“Het hangt wellicht samen met het succes van anime en Koreaanse popmuziek bij een jongere generatie. Thrillers lijken dan weer op de terugweg, zeker de Scandinavische. Een paar jaar geleden gingen die nog vlot over de toonbank, net zoals de Vlaamse trouwens, en ook daar is een terugval merkbaar. Pieter Aspe en Luc Deflo zijn dood en Toni Coppers neemt maar een deel van hun plaats in.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Als boekhandelaar hoop je altijd dat je klanten de boeken zullen kopen die je zelf goed vindt. Bij Landkaart van ons verbluffende lijf van Maddie Mortimer viel dat dus tegen. Ik vind die roman over ziekte en liefde, waarin ook een tumor een stem krijgt, grandioos, maar tot onze scha en schande hebben we er maar een paar exemplaren van verkocht. Hetzelfde geldt voor Het snoephuis van Jennifer Egan. Dat heeft het oké gedaan, maar niet in vergelijking met haar vorige boek, dat een enorm succes was. Er was even een piek, en dan was het gedaan.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Deze maand verschijnt de nieuwe Paul Auster, Bloodbath Nation, non-fictie over de wapenverkoop in Amerika. Auster is de meest Europese Amerikaan, denk ik wel eens, dus die moet ons toch wel kunnen uitleggen waarom wapens daar zo populair zijn. En dan is er nog de nieuwe Coetzee natuurlijk, De Pool.”