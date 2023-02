‘Het succes van kookboeken neemt af’: toppers en trends bij boekhandel Letters & Co

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Lies Scheerlinck van Letters & Co, Deinze

Welke schrijvers doen het goed in Letters & Co?

“Vlaamse en Nederlandse, zo blijkt, want in onze top tien staan maar twee vertalingen. Wij zetten daar als onafhankelijke boekhandel sterk op in. Stijn De Paepes Vers gezocht is onze absolute topper. Wij vinden het een heel mooi boek en hebben het daarom een goed zichtbare plek gegeven. Hetzelfde geldt trouwens voor Jaap Robbens Schemerleven, een keigoede schrijver die te weinig waardering krijgt in Vlaanderen. Op twee staat Dirk De Wachters Vertroostingen, een boek dat in feite aansluit bij dat van De Paepe. Ik denk dat het geen toeval is dat deze twee bovenaan staan. Het zegt iets over onze tijd waarin mensen veel bewuster in het leven staan en op zoek zijn naar antwoorden.”

Kunnen we hier van een trend spreken?

“Ik vermoed van wel. Door de inflatie denken mensen twee keer na voor ze een boek kopen, vandaar wellicht ook het duidelijk afnemende succes van kook- en bakboeken. Ik heb al een Yotam Ottolenghi en een Pascale Naessens, denken ze, dan geef ik mijn geld deze keer liever uit aan een ander boek, dus kopen ze een dikkere roman, zoals Het schaarse licht van Nino Haratischwili. Wat een beetje sneu is voor de dunne pareltjes die vandaag ook verschijnen, zoals Claire Keegans Pleegkind bijvoorbeeld.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Het valt me op dat trilogieën minder goed in de markt liggen. Neem bijvoorbeeld Het land van de anderen-trilogie van Leïla Slimani. Het eerste deel, Mathilde, deed het goed. Ik had eenzelfde verkoop verwacht voor deel twee, Kijk ons dansen, maar dat viel tegen.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Ik ben momenteel Alles wat ik vond op het strand van Cynan Jones aan het lezen, wat een prachtig taalgebruik. Kristien Dieltiens’ Carlota, de vrouw die rozen at wordt de volgende, omdat ik nieuwsgierig ben naar het leven van Charlotte van België. Daarna komt Zij. van Maaike Neuville, sowieso een straffe actrice en regisseur, dus ben ik enorm benieuwd naar haar debuut, maar natuurlijk ook omdat we haar op 28 maart hebben uitgenodigd, samen met Lize Spit.”