‘Het succes van ‘De canon’ duurde ongeveer een week’: toppers en trends bij boekhandel Boekarest in Leuven

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Maartje Swillen van Boekarest in Leuven.

Wat doet het momenteel goed bij jullie?

“Pfeijffers Alkibiades steekt met kop en schouders boven de andere boeken uit en ook Anjet Daanjes Het lied van ooievaar en dromedaris blijft lopen. Twee dikke boeken dus, maar om dat te compenseren lijken steeds meer klanten er ook een paar dunnetjes bij te nemen, zoals Vincenzo Latronico’s De perfecties, een scherp portret van een paar Zuid-Europese expats. Zij zoeken het geluk en het perfecte leven in Berlijn en worden toonbeelden van een hele generatie die na verloop van tijd merkt dat ze harder moet werken, voor minder geld, dan haar ouders.

“Nog zo’n populair kleinood is Donald Niedekkers Ochtenden, een reeks miniatuurtjes en korte observaties over de natuur. En dan is er de nieuwe Ann Patchett, Tom Lake, die nog maar net verschenen is in het Engels en waar ik alle klanten toe probeer te verleiden omdat ik haar zo’n goede schrijfster vind. Ik heb echt alles van haar gelezen en ze heeft me nog nooit teleurgesteld.”

Ziet u bepaalde trends?

“Die dikke en dunne boeken dus, maar op langere termijn het aanhoudende succes van vertalingen uit het Japans. Banana Yoshimoto’s Kitchen staat bijvoorbeeld al een jaar in onze top 10. En Yoko Ogawa, de schrijfster die we kennen van De geheugenpolitie, doet het met haar nieuwste nog beter. Het zijn boeken die zichzelf verkopen. Japan is natuurlijk een fascinerend land, waar mensen een bepaald beeld van hebben, net zoals van de Japanse literatuur. Misschien heeft het daarmee te maken.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van De canon van Vlaanderen. Toen het boek midden in alle controverse verscheen, hadden we maar een paar exemplaren in huis en tegen de tijd dat we nieuwe hadden was de rage alweer voorbij. Het succes duurde ongeveer een week.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar de nieuwe Tommy Wieringa natuurlijk, maar ook naar Madly Deeply, The Alan Rickman Diaries, van de acteur die Professor Severus Snape speelde in Harry Potter en tot zijn dood in 2016 een dagboek bijhield waarin hij het had over de beroemde mensen die hij ontmoette. Ik vertrek over een paar dagen op vakantie en dat boek gaat zeker mee: een literair verantwoord en voyeuristisch roddelboekje, denk ik, heerlijk dus.”