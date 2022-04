Het siert de makers van ‘Jimmy Savile: A British Horror Story’ niet dat pas na twee uur een slachtoffer aan het woord komt

“Mijn zaak komt volgende donderdag voor”, grapte Jimmy Savile keer op keer als hij op de Britse televisie werd geïnterviewd en het over zijn eigenaardige gedrag ging. Altijd gevolgd door een giechel van de interviewer of presentator en gelach van het studiopubliek. Het imago van de ondeugende dj, tv-coryfee en filantroop voer er wel bij. Sigaar tussen de tanden, guitige zonnebril op de neus: de gekke oom van heel Groot-Brittannië.

Saviles zaak is nooit voorgekomen. Pas na zijn dood in 2012 kwam aan het licht dat hij sinds 1955 kinderen misbruikte. Niet één kind, of twee, of drie. Honderden. Een seksueel roofdier. Met kwetsbare minderjarigen als prooi.

De geruchten, zo blijkt uit de tweedelige Netflix-documentaire Jimmy Savile: A British Horror Story, waren er al langer. Maar ze werden ontkend en weggelachen. Wanneer er bij de politie toch een klacht binnenliep, werd er uiteindelijk niet doorgedrukt. Jimmy Savile, die zichzelf beschrijft als “niet slim, maar wel geslepen”, had twee grote troeven: macht en de goedgelovigheid van het publiek.

Hij was persoonlijk bevriend met agenten van het plaatselijke politiekorps, met premier Margaret Thatcher, en met prins Charles, die Savile vroeg om tips voor zijn publieke uitstraling. En daar wist Savile alles van. Het Britse publiek drukte hem aan de boezem omwille van populaire programma’s als Top of the Pops en Jim’ll Fix It, waarin hij kinderdromen liet uitkomen voor de ogen van twintig miljoen kijkers. En hij zamelde jarenlang miljoenen in voor het goede doel.

Het bekendste voorbeeld is het Stoke Mandeville-ziekenhuis, waarvoor hij tien miljoen pond bijeen wist te brengen. Alleen bleek later dat het hospitaal, samen met andere instellingen en scholen, de plek was waar hij jonge meisjes aanrandde en verkrachtte. Het siert de makers van deze sensationeel getitelde docu niet dat pas na ruim twee uur een slachtoffer aan het woord komt. De dik aangezette dreigende muziek en de intermezzo’s van tv-criticus Mark Lawson, die als een Grieks koor commentaar geeft op de feiten, zijn ook overbodig. Net omdat de haarfijn bij elkaar gemonteerde feiten voor zich spreken: Jimmy Savile speelde verstoppertje en plein public.

Daarbij hebben de media veel boter op het hoofd. Van de regiojournalist die zich gewillig liet manipuleren door Savile, tot de BBC, die een uitzending over zijn misbruik tegenhield. De media en het Britse publiek staarden zich collectief blind op de zogezegd onschuldige eigenaardigheden van een man die het lef had om te zinspelen op zijn eigen verdorvenheid. “Als die man op straat liep, zou je bang zijn om met hem te praten”, zegt presentatrice Selina Scott, die op de ochtendtelevisie het doelwit werd van Savilles innuendo. “Maar de camera liegt.”