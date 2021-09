Het ‘rockconcert van het decennium’ wordt verfilmd

‘Het rockconcert van het decennium’ werd het optreden van Oasis in Knebworth 25 jaar geleden genoemd. 250.000 fans zagen de band in de vorm van zijn leven. Het dubbelconcert komt nu uit als film, verteld door de ogen van de fans van toen.

Het waren andere tijden. Zeker in Groot-Brittannië. De natie bulkte in 1996 van zelfvertrouwen en optimisme. Britpop domineerde de hitlijsten wereldwijd, het in eigen huis gehouden EK voetbal leverde eindelijk weer eens een goed resultaat op en Tony Blair stond op het punt de verkiezingen te winnen. En met de Engelse popmuziek ging het zelfs zo goed dat de enige vraag er eentje uit de categorie ‘Beatles of Stones?’ was.

De Battle of Britpop leek een jaar eerder beslecht in het voordeel van Blur, maar een zomer later lagen de kaarten geheel anders. Oasis’ tweede album, (What’s the Story) Morning Glory, had alleen maar meer momentum gekregen en de band rond de broers Noel en Liam Gallagher was met afstand de grootste van Europa.

De aankondiging dat de groep een concert zou geven op de grasvlakte van Knebworth House, waar de Rolling Stones in 1976 voor 200.000 mensen optraden, was daarom geschreven in spierballentaal. Oasis wilde zijn status verzilveren en met een welgemikte slag het publieksrecord van de Stones uit de boeken spelen.

Dat lukte glansrijk. Volgens sommige bronnen probeerden die zomer meer dan twee miljoen Britten een kaartje te bemachtigen voor Oasis’ bezoek aan Knebworth. De verleiding om shows bij te boeken moet immens zijn geweest, maar het bleef bij twee uitverkochte concerten voor elk 125.000 man op 10 en 11 augustus. Het voorprogramma las als een festivalposter: Manic Street Preachers, The Prodigy, Chemical Brothers en Ocean Colour Scene.

Onschuldige verhalen

De film Oasis Knebworth 1996 vertelt het verhaal van die twee monumentale shows door de ogen van de fans van toen. Destijds veelal tieners en twintigers, nu veertigers met vaste banen, kinderen en een doos vol herinneringen aan wat toen met afstand de dag van hun leven was. “Life just couldn’t get any better”, vertelt een concertganger over haar drie ijkpunten daarvoor: “Ik had mijn vriendje naast me, een beker lauwwarm bier in mijn hand en ik hoorde mijn favoriete song live worden gespeeld.”

Het is dat soort heerlijk onschuldige verhalen dat de concerten schildert als een viering van jeugd en belofte. Oasis – in Manchester opgestaan uit de van hoop verstoken arbeidersklasse – gaf iedereen die ernaar snakte een flinke dosis zelfvertrouwen. “Me and my mates hadden geen banen en geen toekomstplannen”, vertelt een man ter introductie van de live-uitvoering van ‘Cigarettes & Alcohol’. “Dat lied somde de hoogtepunten van ons leven van toen op. Oasis zei: schaam je er niet voor, maar wees er gewoon trots op en geniet ervan.”

Met die tegendraadse, hedonistische mentaliteit inspireerde Oasis een hele generatie jongeren, die op Knebworth de spirituele avond van hun jonge leven meemaakten. De fans in de film roemen de gelijkgestemdheid onder de bezoekers die van de avonden een bijna religieuze beleving maakten. “Oasis were us and we were them.”

Langzame implosie

Onvermijdelijk was echter dat die ‘fuck-you-all-gospel’ uiteindelijk niet geschikt bleek om een megaband bij elkaar te houden. Toen tot de broers Gallagher doordrong hoeveel succes ze inmiddels hadden, bleken ze elkaar zonder moeite te laten verrekken. Oasis implodeerde langzaam en na een laatste ruzie voor een concert in Parijs in 2009 verdween de band in het niets.

Hoewel beide Gallaghers in de film aan het woord komen, wordt aan het uiteenvallen van de band uiteraard geen woord besteed. De film is puur bedoeld als viering van de opkomst van de band die in staat bleek met onversneden rock-’n-roll stadions te vullen.

Zo goed als op Knebworth speelde Oasis nadien nog maar zelden. In die zin had een aantal van de faninterviews best ingewisseld mogen worden voor extra livemuziek. Want Liam Gallagher – wie anders draagt er met zo veel panache een halflange witte regenjas achter de microfoon? – zal songs als ‘Live Forever’, ‘Slide Away’ en ‘Cast No Shadow’ waarschijnlijk nooit krachtiger en bijtender hebben gezongen dan in augustus 1996. “Dit is geschiedenis. Right here. Right now”, riep Noel halverwege met veel bravoure.

Zo waren de broers zich die twee avonden hyperbewust de pieken van hun kunnen te hebben bereikt. Alleen hadden ze niet voorzien dat de dag erna de neergang al zou beginnen.

Oasis Knebworth 1996 is uitsluitend op donderdag 23 september en zondag 26 september in de bioscoop te zien. Meer info vindt u op www.oasisknebworth1996.com.