Het paradijs volgens Fernanda Melchor: vulgair en adembenemend

Polo, een jongen van 16 die met zijn moeder in een Mexicaans dorpje woont, heeft zijn leven tot nu toe nogal verkloot. Zijn moeder, die niet nalaat elke dag opnieuw haar ongezouten woede over hem uit te storten, heeft een baan als tuinman voor hem geregeld in het luxevakantieoord Paradais, maar laat hem al zijn geld inleveren om de schulden en het huishouden te kunnen ­betalen.

De twee mensen aan wie Polo zich optrok, zijn opa en neef, zijn respectievelijk dood en uit zijn leven verdwenen. Polo is eenzaam, ongelukkig, kwaad en wanhopig. Hij is waarschijnlijk degene die zijn nicht (die hij onder meer een krolse kat noemt) zwanger heeft gemaakt.

Geen wonder dus dat Polo niets liever wil dan vergetelheid en maar al te graag de drank en sigaretten aanneemt van Franco, een ‘vadsig varken’, die met zijn grootouders in ­Paradais verblijft. Maar de verdoving is nooit groot ­genoeg om zich echt ­bevrijd te voelen van de hel die zijn leven is. En na slechts een paar uur nadat hij straallazarus is neer­gezegen op zijn dunne ­matje op de woonkamervloer gaat de wekker ­alweer.

Intussen houdt Franco niet op Polo door te zagen over de manieren waarop hij zijn buurvrouw Marian wil neuken. Fantasieën die steeds duisterder vormen aannemen. Alsof hij in een moeras wordt gesleurd waar geen ontkomen meer aan is, zo drijft een ­kolkende mengeling van ­armoede, geweld, woede en uitzichtloosheid Polo voort.

Kopje-onder

De rauwe, meedogenloze, vulgaire taal en de eindeloos lange, voortrazende zinnen waarmee Melchor haar verhaal vertelt, ­herinneren aan haar ­vorige, voor de Booker ­International Prize geno­mineerde boek Orkaan­seizoen. Ook qua thematiek ligt deze ­beknopte roman dicht bij haar vorige succes­roman. Een veilige keuze misschien, of ­misschien heeft Melchor nu nog weinig andere ­kleuren op haar palet behalve vijftig tinten zwart.

Maar opnieuw is haar stijl adembenemend. Als er dan eindelijk ergens een punt staat, laat ­Melchor haar lezer maar heel even op adem komen voordat de volgende ­weergaloze volzinnen als een tsunami van de blad­zijdes af komen rollen. Een hap lucht en daar ga je weer, kopje-­onder, naar een gitzwarte climax.