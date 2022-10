Het omgekeerde naakt van fotograaf Yushi Li: ‘Mijn foto’s zijn mijn fantasieën, ik druk uit wat ik verlang’

De in Londen wonende Chinese fotografe Yushi Li (31) maakte met Paintings, Dreams and Love een fotoreeks geïnspireerd door bestaande schilderijen. Eén constante? Het vrouwelijk naakt is vervangen door mannen. Ook bloot, dat spreekt.

Een Chinese vrouw die foto’s van naakte westerse mannen maakt, zo omschreef Yushi Li zichzelf ooit. “Dat vat mijn werk in een notendop samen”, vertelt ze ons glimlachend. Maar vergis je niet: haar beelden zijn een subtiele kritiek op hoe de kunstgeschiedenis eeuwenlang vrouwen portretteerde én een ferme uiting van vrouwelijk verlangen. In De dood van Actaeon (hieronder), origineel van Titiaan, is het niet langer een naakte vrouw die de show steelt, maar de fotografe zelf, haar pijl gericht op een ontblote mannentorso.

'The Death of Actaeon', 2020. Beeld Yushi Lee

Het is een prachtige illustratie van wat ze met haar werk wil zeggen: de vrouw is niet langer het object van mannelijk verlangen. Nee, de man wordt door de vrouw geërotiseerd. En dat leidt weleens tot verwarring bij de toeschouwer. “Toen ik op school mijn reeks My Tinder Boys toonde (waarvoor ze mannen die ze via Tinder had ontmoet naakt fotografeerde, red.), hing er geen naamplaatje bij. Veel mensen dachten dat de beelden genomen waren door een mannelijke, homoseksuele fotograaf. Dat vond ik interessant. Wanneer er een naakte vrouw staat afgebeeld, is de veronderstelde fotograaf een man. Maar wanneer er een blote man op het beeld staat, geldt dus net hetzelfde.” Daarom besloot ze zichzelf vaker in de foto te plaatsen. “Op die manier weet iedereen meteen dat de foto door een vrouw gemaakt is.”

'The Hundred Eyes', 2021. Beeld Yushi Lee

'The Dream of the Fisherwoman' - 1, 2018 Beeld Yushi Lee

'The Veil, Front', 2019. Beeld Yushi Lee

In MeToo-tijden liggen mannelijke fotografen die vrouwen als lustobject portretteren geheel terecht onder vuur. Doet zij niet een beetje hetzelfde met mannen? “In zekere zin wel, ja. Mijn foto’s zijn mijn fantasieën, ik wil uitdrukken wat ik verlang. Maar ik zal mannen nooit op een vernederende manier voorstellen. Er zit altijd tederheid in.”

De groepsfoto’s, geïnspireerd op romantische taferelen van vrouwen in een badhuis, maakte ze samen met de Britse fotografe Steph Wilson. “Steph stuurde me een berichtje omdat ze graag wilde samenwerken. Ik had al langer het idee voor een feestscène met mannen en we dachten dat het wel leuk zou zijn om dat met ons tweeën te doen.”

'Narcissus with a Mirror', 2021. Beeld Yushi Lee

De sfeer tijdens haar shoots is professioneel en vriendelijk, maar ook een beetje ongemakkelijk, vertelt ze. “Ik werk niet met professionele modellen, maar met mannen die af en toe als naaktmodel poseren. Soms spreek ik ook gewoon mannen die ik tegenkom aan.”

'The Feast, Outside', 2020, in samenwerking met artiest Steph Wilson. Beeld Yushi Li

Taboe op naaktheid

Dat Li’s werk in haar thuisland niet vanzelfsprekend is, behoeft geen betoog. “Ik heb mijn foto’s enkele keren in China getoond, en wat er mogelijk is, hangt echt af van de stad of de instelling. Seksscènes worden er trouwens nog steeds uit films geknipt.” Het taboe op naaktheid is er nog zo aanwezig dat Li haar ouders aanvankelijk niets over haar werk wilde vertellen, zelfs niet over haar afstudeerproject. “Pas toen ik een interview aan een Chinees mediaplatform gaf, besefte ik dat ik het maar beter kon vertellen voor ze het van iemand anders hoorden. Uiteinde­lijk vond mijn moeder het prima, ze is heel open-minded. ‘Ik begrijp het,’ zei ze, ‘het is kunst.’” (lacht)

Het werk van Yushi Li en Steph Wilson is tot 18 januari 2023 te zien op de expo Foam Talent 2022 in het Amsterdamse Foam, foam.org.