Het nieuwe ‘The Crown’-seizoen komt inderdaad wel érg dicht bij huis

Moest de vijfde jaargang van The Crown nu écht die inmiddels wereldbefaamde disclaimer opgespeld krijgen, dat het hier om een ‘fictieve dramatisering’ gaat, niet noodzakelijk gebaseerd dus op echte feiten? Ik blijf geloven dat showrunner Peter Morgan zijn huiswerk heeft gedaan, in weerwil van felle reacties van ex-premier John Major en actrice Dame Judi Dench. Maar wanneer u de nieuwe afleveringen bekijkt kan u er tegelijkertijd niet omheen dat de reeks deze keer wel érg dicht bij huis komt.

De massale belangstelling die de eerder dit jaar overleden Queen Elizabeth II te beurt viel, onderstreept nog eens dat ze levende geschiedenis was: een vorstin die, alles samen, zeven decennia lang over Groot-Brittannië heeft geregeerd. De vier voorgaande seizoenen kon je nog wegzetten als een historisch document. Maar nu de reeks in de jaren 90 is beland, een tijdperk dat het merendeel van de kijkers bewust heeft meegemaakt, lopen er ook vooral contemporaine figuren in de scènes rond.

Met dit vijfde van zes geplande seizoenen is The Crown ook in zijn derde cyclus beland. Met, na Claire Foy in de twee eerste jaargangen en Olivia Colman in seizoenen drie en vier, nu Imelda Staunton die de inmiddels jongbejaarde Queen vertolkt. Naast Jonathan Pryce als haar gemaal Prince Philip, en Dominic West - jawel, McNulty uit The Wire – als de nieuwe Prince Charles. En bloody hell, is dat Jonny Lee Miller, ooit heroïnejunk Sick Boy in Trainspotting, als de conservatieve premier John Major?

In dit seizoen is het Imelda Staunton die de rol van de Queen vertolkt. Beeld Netflix

Met die nieuwe gezichten treedt ook het moderne, bekende koningsdrama in werking. Oorlogen, diplomatieke kwesties en binnenlandse sores worden meer en meer overstemd door het gemediatiseerde treurspel rond de verbrokkelende huwelijken van prinsen Charles (met Diana) en Andrew (met Sarah Ferguson).

Koningen (M/V) zijn in de loop van de negentiende en twintigste eeuw geëvolueerd van verheven heersers tot schouwspelers in een wuft vaudevilletoneel dat zich ver in de marge van de samenleving afspeelt, met vooral de gespecialiseerde pers als bühne. De eerste aflevering van The Crown, die zich voor een flink deel afspeelt op het koninklijke jacht, onderstreept alvast de stuitende wereldvreemdheid van de opvarenden. Maar ook de rest van de tien afleveringen toont de steeds wijder gapende kloof tussen de monarchen en de samenleving. We zien de vorstin, die in de voorgaande vier seizoenen als een historisch personage aantrad, meer en meer als een - zoals Charles het in The Crown voorleest uit een krant uit 1991 - “vergrijzende monarch, te lang op de troon, met een afstand tot de moderne wereld waardoor men niet alleen haar beu is, maar ook de monarchie”.