Het moeten niet altijd drugsrazzia’s of waterkanonnen zijn. Maar bij voorkeur wél

Frederik De Backer zet de blik op oneindig. Vandaag: Alloo bij de verkeerspolitie.

“Die mens doet ook maar gewoon zijn job.” Elke revolutie begint met die zin. Acht woorden om te illustreren dat een regel dogma is geworden. Dat de realiteit de theorie is ontgroeid. Een mens doet ook maar gewoon zijn job en plots hoort hij het verbrijzelen van vitrines: iemand is het zat, heeft tienduizend vrienden meegebracht en spreekt een dag later vanaf een balkon de massa toe.

Meestal echter blijft de schade beperkt tot een doormidden geknauwde autogordel en het vanaf de passagierszetel sussend uitspreken van de gewraakte zin. Oorzaak? Een vent die op een blauwe vest na niets met Andy Peelman deelt, laat staan enige jovialiteit. Telkens weer gaat het om een zurig type dat een voormalig klasgenootje iets te verwijten heeft en zijn woede dan maar bekoelt op zoveel mogelijk bankrekeningen in de streek rond Aalst. Of euh, ergens anders.

Neen, ze zijn niet allemaal zo, net zoals er vast ook vegetariërs zijn zonder superioriteitsgevoelens of zelfstandigen die enkel te rechtvaardigen kosten inbrengen, maar met uitsterven bedreigd zijn ze evenmin. Met dat eeuwige toontje. Já, ik weet waarom u me heeft laten stoppen. Néé, ik kon niet wachten tot thuis. Tartaar.

Enige nuance is op zijn plaats, en dus ook Luk Alloo. In Alloo bij de verkeerspolitie breekt Will Tura’s bekendste schoonzoon een lans voor de ‘gewone’ flik. Het moeten niet altijd drugsrazzia’s of waterkanonnen zijn, het mag ook het om 5 uur ’s ochtends bekeuren van een eenvoudige werkmens zijn omdat hij, op weg naar wat ongetwijfeld niet anders kan worden omschreven als zijn droomjob, schoenen droeg op de motor in plaats van laarzen. Niet elke agent kan T.J. Hooker heten.

Terwijl de sterke arm der wet op een tafeltje achterin een combi leunt om het papierwerk in orde te maken, slaat Alloo steevast een praatje met de zondaar. Vaak neemt hij het zelfs voor hem op, omdat ook een crimineel maar een mens is, en tovert een plaats delict al snel om tot een ietwat ongelukkig verlichte pop-upbar. Zo komen we te weten waarom één foutparkeerder Maserati verkiest boven Ferrari of Porsche, dat er een shuttledienst loopt van Gent-Dampoort naar de haven, en dat een vrachtwagenchauffeur stopte met drinken nadat hij zijn eigen broer had doodgereden. Dat laatste had het begin kunnen zijn van een zowel psychologisch diepgravende als maatschappelijk relevante reportage, maar blijft in Alloo bij de verkeerspolitie beperkt tot een minnelijke schikking van 66 euro omdat de man 37 minuten te lang achter het stuur van zijn camion heeft gezeten. Alweer een schurk geklist!

Of de vrucht van zijn arbeid nu een nietszeggend, gauw bijeengeknutseld snertprogramma is of niet, uiteindelijk doet Luk Alloo ook maar gewoon zijn job.

Alloo bij de verkeerspolitie, donderdag om 21.45 uur op VTM.