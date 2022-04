Het moedige debuut van Merol, de nieuwe K1D en slaapverwekkende grungehelden: de muziektips van de week

Merol - Troostprijs ****

Een ode aan alle laatbloeiers en buitenbeentjes. Zo vat Merel Baldé haar debuut als Merol samen, waarop zachte pop en eightiesknipogen de de dienst uitmaken. De heerlijk grofgebekte Hollandse zingt al eens doodgemoedereerd over neuken ‘Bendronkenlaatme’, maar elders gaat ze even onbevreesd haar eigen angsten en onzekerheden te lijf. Een knipperlichtrelatie wordt gefileerd in ‘Gemengde signalen’, fomo beheerst ‘Geen feestje’. En in ‘Pastel’ komt Merol terug op de kritiek na haar hitsingle ‘Hou je bek en bef me’, waarbij stereotypering en dubbele standaarden op de schop moeten. Ook fraai is het Pixies-gitaarlijntje in ‘Manic Pixie Dream Girl’ waar ze de zielige amoureuze fantasieën van mannen in een midlifecrisis bezingt. Geinig én moedig debuut.

K1D - From Belgium With Love ****

Tackelt de toekomstige belpopclassic ‘F.B.W.L. (Intro)’ ons land zoals ‘This Is America’ van Childish Gambino dat met de VS deed? De tijd zal het uitwijzen. De Sint-Niklazenaar K1D heeft hoe dan ook meer pijlen op zijn boog. Naast voornoemde politieke rap over racisme triomferen ook lekker onderkoelde clubtracks op deze plaat zoals ‘Just Like/Gang Gang’ en onweerstaanbare r&b-pop zoals ‘So Alive’ en ‘Blessings’. In ‘TRKL’ schiet Zwangere Guy met scherp, in het melancholische ‘Average’ en ‘Lake Shore Drive’ steekt K1D dan weer Drake naar de kroon, zijn stem een licht weemoedige rasp.

3rd Secret - 3rd Secret **

Is het geheel altijd méér dan de som der delen? In het geval van 3rd Secret wilt u die theorie vast bijstellen. Op papier klinkt de formule van deze supergroep nochtans geweldig, zeker voor wie de grunge nooit is ontgroeid. In de rangen tel je onder meer Krist Novoselic (Nirvana), Kim Thayil (Soundgarden) en Matt Cameron (Soundgarden/Pearl Jam). Het album werd bovendien goeddeels geproducet door Jack Endino, nog zo’n grootheid uit de grungejaren. Helaas is de plaat verrassend slaapverwekkend. Even wrijf je jezelf in de handen met ‘I Choose Me’, dat terugharkt naar de hoogdagen van Soundgarden én die van Led Zeppelin. Maar verder word je vooral terug in de tijd gekegeld met melige indiefolk, mistige zang en zweverig sentiment.