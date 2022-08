Het liedje is gewoon te ranzig, zei Olivia Newton-John eerst over ‘Physical’

“Ik denk dat ik te ver ben gegaan.” Het angstzweet brak Olivia Newton-John uit in het voorjaar van 1981. Na de opnames van haar single ‘Physical’ belde ze in paniek naar haar manager Roger Davies. “Het liedje is gewoon te ranzig”, vond ze. De zangeres had eerder al haar reserves laten blijken toen het songschrijversduo Steve Kipner en Terry Shaddick haar de song had aangeboden. Zij hadden ‘Physical’ geschreven met Rod Stewart in gedachten, maar schoven het eerst Tina Turner onder de neus. Die vond het nummer een tikkeltje te risqué en stelde gek genoeg voor om eens langs Newton-John te passeren. Niet echt de meest logische keuze voor een aangebrande song met een tekst als “I took you to an intimate restaurant / Then to a suggestive movie / There’s nothing left to talk about / ’Less it’s horizontally”. In de jaren 80 was dat al heel wat.

Tina Turners gokje was zo gek nog niet. Misschien dacht ze aan hoe Sandy Olsson, het wereldberoemde filmpersonage dat Olivia Newton-John in Grease neerzette, in de slotscène transformeert van kuis burgertrutje tot rokende vamp. Haar tegenspeler John Travolta lustte er toen pap van. Misschien wilde ook het poppubliek Newton-John wel vaker dat soort alter ego zien spelen?

Nou en of. “Ze noemen het jezelf heruitvinden”, gaf de Brits-Australische zangeres toe in een interview vorig jaar. “Ik deed het niet opzettelijk. Het liedje vroeg erom. Uiteindelijk was ik dolblij dat ik het mocht zingen, ook al had ik eerst niet door hoe pikant de tekst eigenlijk is. Daarom freakte ik echt na de opnames. Maar als ik hoor wat er nu allemaal op de radio te horen is, klinkt ‘Physical’ haast als een wiegeliedje.” Een behoorlijk groovy wiegeliedje dan wel, met glossy synths en de kokette gitaar van Steve Lukather en de bas van David Hungate, allebei muzikanten bij Toto.

Bodypositivity

De cartooneske videoclip voor het nummer gooide olie op het vuur. Van ­bodypositivity was in de vroege eighties weinig sprake, van lycra en aerobic des te meer. Actrice Jane Fonda had net een razendpopulaire aerobicsvideo uitgebracht waarvan meer dan één fitnessketen gretig profiteerde. Ook de ‘Physical’-clip dreef op die hype. Newton-John huppelt erin rond in paarse spandex en moedigt een resem zweterige, zwaarlijvige mannen aan in een fitnessruimte. “Let me hear your body talk”, zingt ze terwijl de arme dikkerds afzien. Wanneer ze transformeren tot geoliede steroïdenhunks kan de verlekkerde Newton-John haar handen niet van hun lijf houden. Maar kijk: de spierbundels pakken elkaar bij het handje en verdwijnen naar de kleedkamers, tot ontsteltenis van de zangeres.

Een liedje waarin een vrouw haar seksuele drift speels etaleert, was er in puriteins Amerika al over. Maar het schaamteloos propageren van homoseksualiteit? Daar zat Satan vast voor iets tussen. Geen wonder dat een handvol conservatieve radiostations het liedje in de ban sloegen. Et voilà: de controverse katapulteerde ‘Physical’ naar de top van de hitparades. “Ik heb geleerd dat de dingen waar je het bangst van bent net die dingen zijn die je koste wat het kost moet doen in het leven”, dixit Newton-John.

Hoezo, burgertrutje? Oh Sandy.