Het leven van plusouders prachtig in beeld: dit zijn de beste speelfilms van het moment

Plusouder

Wat betekent het om plusouder te zijn? Hoeveel plaats is er voor een nieuwe partner, in een gezin dat geen eenheid meer vormt maar door bloedbanden voor eeuwig verbonden blijft? Hoe kwetsbaar is het om je te hechten aan een kind dat niet het jouwe is? En wat als je eigen kinderwens daar nog eens tussen komt fietsen? Les enfants des autres, met de wonderbaarlijke Belgische actrice Virginie Efira, werpt moeilijke vragen op die intelligent aangepakt worden door regisseur Rebecca Zlotowski, die zich ook op haar ervaringen als plusmoeder baseert. Het resultaat is een pracht van een film die getuigt van een uitzonderlijke emotionele volwassenheid.

Les enfants des autres, nu in de cinema.

Leve de natuur

Een budget van 4,5 miljoen euro, 960 draaidagen en massa’s veel geduld. Men had er wel wat voor over om Onze natuur te maken, de eerste grote Belgische natuurdocumentaire. Het resultaat is er dan ook. Na het zien van de documentaire vergeet u de boksende hazen, burlende edelherten felblauwe heikikkers nooit meer.

Onze natuur, nu in de cinema.

Quartiers

Tien minuten duurt de indrukwekkende openingsscène, ogenschijnlijk ononderbroken, waarin een groep jongeren een molotovcocktail gooit en een politiebureau bestormt, om dan met de buit naar hun quartier te rijden. Athena, van regisseur Romain Gavras (41) en scenarist Ladj Ly (44), zoomt in opstanden en politiegeweld nadat een jonge jongen sterft.

Athena, nu op Netflix