‘Het leven is niet heel romantisch. Als je er te veel van verwacht, zul je botsen met de werkelijkheid’: Finse cineast Juho Kuosmanen over treinfilm ‘Hytti Nro 6'

In Hytti Nro 6 van regisseur Juho Kuosmanen maakt een Finse student een lange treinreis door Rusland. Filmen in een rijdende Russische trein viel nog niet mee, vertelt de Finse cineast.

“O, ik hou enorm van treinen”, zegt Juho Kuosmanen (42). “En zeker ook van lange treinreizen, waarbij je meerdere dagen in de trein doorbrengt. Het schept een andere realiteit, alsof de echte wereld pas weer doorgaat als je aankomt. Voor mij is het de beste manier van reizen.”

De Finse cineast videobelt vanuit zijn woning in Helsinki. Hij gaat nog even door met zijn lofzang op het spoor: “De trein leent zich ook zeer voor cinematografie: je hebt die constante beweging, allerlei fantastische geluiden die je kunt inzetten. Maar het beste eraan is de coupé: een kleine en intieme ruimte, die niet privé is, waar allerlei toevallige ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Heel geschikt!”

Toch is Kuosmanens nieuwe speelfilm niet per se een ode aan het spoor, of aan de verre treinreis. In Hytti Nro 6 (Coupé nr. 6), afgelopen zomer in Cannes bekroond met de Grand Prix, reist de Finse archeologiestudent Laura (Seidi Haarla) naar het noordwestelijkste puntje van Rusland, bij Moermansk, om daar primitieve rotstekeningen te bewonderen. Onderweg blijkt ze haar slaapcoupé te moeten delen met de onmogelijk lompe en opdringerige Russische mijnwerker Ljoha (Yuri Borisov), die veelal in kennelijke staat is. Hulp van de volstrekt onverschillige conducteur hoeft ze niet te verwachten. Maar gaandeweg in Kuosmanens met gevoel voor beklemming gefilmde ‘roadmovie’ blijken reizigers Laura en Ljoha toch meer gemeen te hebben dan ze dachten.

“Aanvankelijk verloopt de treinreis anders dan Laura verwacht, ja”, zegt de cineast. “Ze hoopt dat ze onderweg op haar reis iets moois zal meemaken, iets interessants – dat verwachten de meeste hoofdpersonen, in films of boeken. Maar zo is het leven niet, het leven is niet heel romantisch. En als je er te veel van verwacht, zul je botsen met de werkelijkheid. Dat overkomt Laura.”

De Finse regisseur Juho Kuosmanen. Beeld Getty

U zadelt haar op met iemand die alle negatieve Russische stereotypen in zich lijkt te verenigen. Zo’n man is toch ook een nachtmerrie?

“Je weet dat mijn film geïnspireerd is op de roman van de Finse schrijver Rosa Liksom? In het boek is de Russische man in de trein nog veel erger. Het blijft zo doorgaan, echt als een nachtmerrie, veel langer dan in onze film. Dat Russische stereotype is ook iets waarachter Ljoha zich verstopt: een soort ideaal van de Russische man, zoals hem dat tenminste is bijgebracht. Het is een rol of een houding die je kúnt kiezen als Rus, als je iets te verbergen hebt. Yuri begreep zo’n personage meteen. Hij kende er hele ladingen van, zei hij tegen me. Mannen in wie veel meer om blijkt te gaan dan je zou verwachten op basis van een eerste indruk. Ljoha zou ook wel iets willen voorstellen in deze wereld, zoals wij allemaal. Maar hij weet niet hoe. Hij heeft nooit toegang gehad tot de gewone samenleving, heeft niet echt onderwijs genoten. Hij is een drop-out. Maar ook in hem zit de menselijke behoefte om op een of andere manier van betekenis te zijn.”

Hytti Nro 6 gaat ook over de relatie Finland-Rusland. Wat spreekt u aan in het buurland?

“Ik voel me er duidelijk meer thuis dan bijvoorbeeld in Zweden. Terwijl Zweden en Finland als land veel meer met elkaar gemeen hebben: het leven is er ook makkelijker en toegankelijker, als je het vergelijkt met Rusland. Maar op menselijk niveau sta ik voor mijn gevoel dichter bij de Russen. Althans: bij de mensen die ik ontmoet in Rusland, bij mijn Russische vrienden. Maar ik geloof niet dat ik dit iets typisch Fins zou noemen. Er zijn, denk ik, ook Finnen die een hekel hebben aan Rusland, er bang voor zijn, of in ieder geval veel twijfels of vooroordelen over Russen hebben. Maar toen ik dat boek van Rosa Liksom las, dacht ik meteen: ja, dít biedt een kans om in Rusland te filmen.”

Hytti Nro 6.

Kon u voorzien hoe moeilijk het zou worden om in een rijdende Russische trein te filmen?

“Ik kende dit soort Russische treinen, daar had ik zelf ook vaak mee gereisd. Ik wist wel hoe krap het zou worden: als er ook maar iets moest worden aangepast in de coupé, door de lichtafdeling, of de afdeling rekwisieten, of die van het geluid, moest iedereen eerst de coupé uit en er daarna weer in. Wat ik vooraf niet wist, was hoeveel moeite het zou kosten om dit type treinwagons te huren. Mijn producenten noemden dit het moeilijkste wat ze ooit voor elkaar hebben gekregen. Die wat oudere exprestreinen zijn op zich makkelijk te vinden, maar ze zijn het eigendom van een staatsbedrijf, dat enorm groot is en een idioot aantal bureaucratische schijven kent. En naast de trein zelf was er ook nog een vergunning nodig om over het publieke spoor te rijden. Om de prijs ging het niet: het huren van de trein bleek uiteindelijk goedkoper dan we vooraf hadden gedacht. Maar een auto huren voor een roadmovie is wel makkelijker.’

