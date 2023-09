Het langverwachte tweede seizoen van ‘De twaalf’ en BV’s achter het vuur: hier kijkt u straks naar op tv

Het is weer voorbij die mooie zomer. Om het leed enigszins te verzachten pakken de Vlaamse zenders de komende dagen en weken uit met een waslijst aan nieuwe programma’s. Om het u wat makkelijker te maken selecteren wij alvast de niet te missen titels.

De twaalf: De Assepoestermoord

Beeld VRT

Nog voor er ook maar een minuut van was uitgezonden werd het eerste seizoen van De twaalf bedolven onder lof. De reeks viel in de prijzen op het televisiefestival in Cannes en werd een instanthit op de internationale televisiemarkt. Ook in eigen land boekte het rechtbankdrama kijkcijfersucces. Logisch dus dat er meteen aan een vervolg werd gedacht. Met De Assepoestermoord komt dat langverwachte tweede seizoen nu ook eindelijk op het scherm.

Aan het concept werd zo weinig mogelijk gerommeld. We volgen net als in seizoen 1 een assisen-jury die een oordeel moet vellen in een complexe moordzaak. Achter de camera staat met Kaat Beels (Tabula Rasa, Beau Séjour) opnieuw een regisseur die al haar strepen heeft verdiend. En voor die camera maken een reeks grote namen het mooie weer. Koen De Graeve is de verdachte, Peter Van Den Begin zijn advocaat en jong talent Lou Miller speelt zijn dochter. In de jury duiken onder andere Emilie De Roo, Bart Hollanders en Viv Van Dingenen op. Succes gegarandeerd.

Vanaf zondag 3 september op VRT 1

Celebrity MasterChef Vlaanderen

Beeld Play Media

MasterChef is bij het Britse huis van vertrouwen BBC al jaren een absolute sterkhouder. De combi van gepassioneerde kandidaten, gerechten om vingers en duimen bij af te likken en een jury waarbij zelfs iets banaals als het opkloppen van eiwit leuke televisie oplevert maakt het tot een ijzersterk format. Maar zoals VTM een paar jaar geleden demonstreerde is het niet evident dat naar Vlaanderen te vertalen.

Bij Play 4 doen ze dit najaar een nieuwe poging. De zender liet eerder al met Bake Off zien dat ze wel raad weten met de uitgesproken Britse look-and-feel van zo’n BBC-format en durft ook nu gedurfde keuzes maken. Met muzikant Bent Van Looy, regisseur Charlie Dewulf, acteur Wim Willaert of dj en tv-maker Hakim Chatar duiken in de kandidatenlijst alvast een paar onverwachte namen op. Ook bij de samenstelling van de jury werd niet op veilig gespeeld. Dus niet nog maar eens Peter Goossens of Sergio Herman, maar wel Nick Bril van The Jane, Michaël Rewers van Bistrot du Nord en Inge Waeles van Boury. Een trio dat samen goed is voor zes Michelin-sterren. Benieuwd wat zij over het kloppen van eiwit te vertellen hebben.

Vanaf maandag 4 september op Play 4

Amai zeg wauw!

Otto-Jan Ham ontvangt elke avond bekende en minder bekende gasten in een muzikale laatavondshow. Beeld _ VRT

De dag van vandaag, Van Gils & gasten of in een nog verder verleden Café Corsari. De Reyerslaan wordt stilaan een kerkhof voor dagelijkse talkshows die de hooggespannen verwachtingen toch niet helemaal in kunnen lossen. Al sinds De laatste show werd opgedoekt zoeken ze bij VRT naar een waardig alternatief. Uiteindelijk gingen ze aankloppen bij Woestijnvis, het productiehuis waar die Laatste show jarenlang van de band rolde.

Uit de brainstorm die daarop volgde werd uiteindelijk Amai zeg wauw! gedistilleerd. Een talkshow die aan de Reyerslaan vooral geen talkshow genoemd mag worden. Daar houden ze het liever bij de weinig zeggende omschrijving ‘laatavondshow’. Gelukkig doet Otto-Jan Ham, de man die alles in goede banen moet leiden, minder mysterieus over zijn nieuwe project. Hij heeft het in interviews over een programma in de brede traditie van - jawel - De laatste show. “Het format van de talkshow bestaat al meer dan honderdduizend jaar. Dat warm water hoeven we echt niet opnieuw uit te vinden.” Een inzicht dat alvast het beste doet vermoeden.

Vanaf maandag 4 september op VRT 1

Exen

Serine Ayari en Bart Hollanders. Beeld VTM

Wanneer ze bij VTM een fictiereeks met veel toeters en bellen aankondigen is dat niet noodzakelijk goed nieuws. Of zijn we De Bende van Jan De Lichte al vergeten? Maar in het geval van Exen worden die toeters en bellen misschien wel terecht bovengehaald. Geen pruiken en korsetten deze keer, wel een eigentijdse reeks over relaties en hoe ingewikkeld die kunnen zijn. De enige gelijkenis met Jan en zijn bende is het indrukwekkend lijstje namen in de aftiteling.

Exen werd bedacht door Bert Van Dael, die eerder ook al een serieuze vinger in de pap had bij Clan, Beau Séjour en De twaalf. Pieter Van Hees (Undercover, Chaussée d’Amour) is regisseur van dienst. En dan hebben we het nog niet over de cast gehad. Comedian Serine Ayari heeft haar eerste hoofdrol te pakken als Yasmine, de toekomstige bruid van Gilles (Bart Hollanders), die zich na een losbandige voorgeschiedenis wil settelen. Maar in aanloop naar dat moment komen Gilles’ exen Flo (Charlotte Timmers), Ruth (Ella-June Henrard), Clara (Janne Desmet) en Inge (Eva Binon) al behoorlijk hard aan het huwelijksbootje schudden.

Vanaf maandag 4 september op Streamz, later in september op VTM

Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis

Arnout Hauben gaat op de koffie bij de vorsten van het Belgische koningshuis. Beeld vrt

Een programma waar over gepraat zal worden. Hoe dan ook. Tom Waes effende het pad door in Het verhaal van Vlaanderen op bezoek te gaan bij neanderthalers of langs te lopen bij de Guldensporenslag. Arnout Hauben doet er in Interview met de geschiedenis nog een schepje bovenop. Hij gaat op de koffie bij de vorsten van het Belgische koningshuis. Voor een gesprek over leven en werk, op een scharnierpunt in hun leven. Een tijdreis waarmee hij de woelige geschiedenis van ons koningshuis naar een zo breed mogelijk publiek wil vertalen.

Een op zijn minst gedurfd project. In het verleden reden pogingen om ons koningshuis op fictieve wijze op het scherm te brengen zich immers vast in een zee van valse pruiken, snorren en neusprothesen. Hauben wil beter doen. Hij hoopt als verteller pur sang de kijker mee te krijgen in zijn verhaal tot op het punt dat het er niet meer toe doet dat de acteur in kwestie niet zo heel erg lijkt op Albert, Boudewijn of zijn voorgangers. Afwachten of hem dat ook lukt.

Vanaf maandag 4 september op VRT 1

De Tattoo Shop

Tijs Vanneste tatoeëert en luistert naar een levensverhaal. Beeld _ VRT

De geheel en al uit Kempense nuchterheid opgetrokken Tijs Vanneste is zo iemand bij wie mensen zich op hun gemak voelen. Zelfs al is er een televisiecamera in de buurt. Een kwaliteit die hij al eerder mocht demonstreren op De Kemping en als Meneer Vanneste. Deze keer mag hij zijn ding doen in zijn eigen biotoop. In De Tattoo Shop combineert hij twee dingen waar hij goed in is: tatoeëren en met mensen praten. De camera registreert wie er binnen en buiten loopt en welke tekening er na hun bezoek op hun arm, been of rug te bewonderen is. Vanneste weekt het verhaal achter die creaties bij zijn klanten los. Meer moet dat - zeker in de Kempen - soms niet zijn.

Vanaf woensdag 6 september op VRT Canvas

De jaren 90 voor tieners

Steven Van Herreweghe brengt de jaren 90 tot leven voor tieners van vandaag, in hun eigen slaapkamer. Beeld _ VRT

Vorig jaar mocht Steven Van Herreweghe een handvol tieners inleiden in de donkere geheimen van de eighties. Een trip down memory lane, die - geheel in lijn van de opdracht van de openbare omroep - zowel oudere als jongere kijkers wist te bekoren. Voor de eerste groep was het programma een feest van herkenning. De jongere kijkers daarentegen beleefden een paar wtf-momenten waarbij hun wenkbrauwen hoger de lucht in schoten dan de fors uit de kluiten gewassen exemplaren van hun gastheer. In beide gevallen leverde het uiterst vermakelijke televisie op. Nu doet Van Herreweghe hetzelfde trucje nog eens over. Hopend dat een terugblik op de jaren 90 in hetzelfde effect zal resulteren. Met de opkomst van het internet, het doorbreken van mobiele telefonie en de hoogdagen van commerciële televisie lijkt er alvast aan wtf-momenten geen gebrek.

Vanaf donderdag 7 september op VRT 1

Godvergeten

De docu 'Godvergeten'. Beeld _ VRT

Toen speurders in juni 2010 het Aartsbischoppelijk Paleis in Mechelen binnenvielen leek er eindelijk een einde te gaan komen aan het misbruik en het doodzwijgen daarvan binnen de katholieke kerk. Maar de verhoopte tabula rasa kwam er niet. Operatie Kelk strandde na een juridische procedureslag in een gerechtelijke dossierkast. Wat volgde was een oorverdovende stilte. In de vierdelige documentaire Godvergeten laten Ingrid Schildermans en Ibbe Daniëls een twintigtal getuigen en hun familie aan het woord. Omdat zij de kans verdienen om - eindelijk - hun verhaal te kunnen doen.

Vanaf 5 september op VRT Canvas

De club

In de tragikomische fictiereeks 'De club' worden drie koppels die vrienden in de wachtzaal van de dienst fertiliteit. Beeld _ VRT

De term midweekfictie heeft bij VRT meestal een wat zure nasmaak. Gemaakt met net iets minder budget, net iets minder tijd en net iets minder grote namen op de callsheet kunnen dat soort reeksen zelden hun voet zetten naast het betere werk dat op zondagavond staat geprogrammeerd. Maar De club krijgt het voordeel van de twijfel. De reeks, rond een aantal koppels bij wie het vervullen van hun kinderwens behoorlijk wat voeten in de aarde heeft, werd namelijk mee bedacht door Leander Verdievel. En die bewees met Gevoel voor tumor eerder al dat hij dit soort fictie over gevoelige onderwerpen naar een hoger niveau kan tillen. Met onder andere Dominique Van Malder, Evelien Bosmans en Janne Desmet in de hoofdrollen is er ook aan grote namen geen gebrek.

Vanaf 6 september op VRT 1

Nog even geduld

In 'De Expeditie - Groenland' maken Tine Embrechts, Joris Hessels, Viktor Verhulst, Sven Mary, Lynn Van Royen, Jinnih Beels, Average Rob en Pommelien Thijs onder leiding van twee gidsen een uitdagende tocht in Groenland. Beeld Play

Geen nieuwe fictiereeks, wel een aantal programmatitels die al aangekondigd werden maar waar het nog iets langer op wachten is. De Expeditie - Groenland (Play 4) bijvoorbeeld, een avonturenprogramma in de lijn van Over de oceaan, waarbij de bekende kandidaten een tocht van 160 kilometer dwars door Groenland tot een goed einde moeten zien te brengen. Een heftige ervaring die bijzondere banden smeedt tussen het wel heel diverse deelnemersveld. Onder anderen Average Rob, Sven Mary, Joris Hessels en Jinnih Beels wagen zich in de vrieskou.

Uitkijken is het ook naar Van Rossem (VTM), een documentairereeks waarin ex-Dag Allemaal-hoofdredactrice Ilse Beyers een hele reeks bevoorrechte getuigen aan het praten krijgt over de bewogen levensloop van beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem. Met Geld gezocht (VRT 1) kan je zelfs vanuit je luie zetel geld verdienen. Kamal Kharmach en Kristel Verbeke duiken in de boekhouding van gezinnen die het moeilijk hebben om rond te komen op zoek naar manieren om hun bankrekening uit de rode cijfers te houden. Een zoektocht die en passant ook bruikbare tips voor de kijker oplevert.

En dan is er nog The Big Bang (VTM), het nieuwste hersenspinsel van de broers Coppens. Denk de Code van Coppens, maar dan in de overtreffende trap.