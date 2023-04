‘Het kon niet donker, vreemd en uitdagend genoeg’: laatste seizoen van de magistrale serie ‘Barry’

Met het vierde en laatste seizoen komt er een einde aan Barry, de HBO-serie over een depressieve huurmoordenaar die wil gaan acteren. Alleen blijkt zo’n carrièreswitch niet evident. ‘Barry is een soort ziekte voor de mensen in zijn omgeving, die worden besmet met zijn onvermogen om een beter mens te worden’, zegt bedenker en hoofdrolspeler Bill Hader.

Hoe vreselijk moet een seriepersonage wel niet zijn, als zelfs de bedenker en vertolker een hekel aan hem heeft? Bill Hader moet er zelf ook om lachen, als het in een Zoom-interview met een groep journalisten gaat over het titelpersonage uit zijn magistrale HBO-serie Barry. “Ik snap eerlijk gezegd niet hoe mensen hem nog sympathiek kunnen vinden. Hij is zo’n domme, irritante weirdo!”

En toch is die domme, irritante weirdo de spil van een van de beste dramaseries van de laatste jaren. Barry begon in 2018 met een even geestig als kolderiek uitgangspunt: de depressieve huurmoordenaar Barry Berkman (Hader) belandt tijdens een klus in Los Angeles per toeval in een acteerklas van de vergeten acteur Gene Cousineau (Henry Winkler) en vindt spontaan een nieuwe roeping. Dat hij weinig tot geen acteertalent heeft, maakt hem niets uit: dit gaat het zwarte gat in zijn ziel eindelijk opvullen.

Maar in Barry’s branche is afscheid nemen geen optie. Opdrachtgever Fuches (Stephen Root) wil niets weten van zijn carrièreswitch, omdat hij Barry nodig heeft voor zijn ‘oorlog’ met de immer goedgeluimde Tsjetsjeense gangster NoHo Hank (Anthony Carrigan). Maar Barry is vastbesloten, zeker als hij een relatie krijgt met aspirant-actrice Sally (Sarah Goldberg). Toch blijkt in de serie keer op keer dat echte verandering voor Barry onmogelijk is, waardoor hij uiteindelijk iedereen meesleept in zijn hel.

Sarah Goldberg als het atypische vriendinnetje van Barry.

De atypische antiheld sloeg aan bij publiek én critici: Barry werd een hit en sleepte met de eerste drie seizoenen al 44 Emmy-nominaties in de wacht (waarvan er 9 werden verzilverd, inclusief 2 voor Hader). Als we de 5 hoofdrolspelers begin april – los van elkaar – spreken via Zoom, staan we aan de vooravond van het vierde en laatste seizoen.

Hader voelde ‘aan alles’ dat het tijd werd om af te ronden, en wil stoppen op het hoogtepunt. Dat hoogtepunt heeft Barry vier seizoenen lang vastgehouden, waarbij de serie continu bleef verrassen. Wat begon als een zwart-komische Hollywood-satire, kon elk moment veranderen in slapstick, horror of een diepgravende studie naar de vraag of mensen ooit echt kunnen veranderen. Barry geldt daarmee als het voorlopige hoogtepunt van Haders carrière, aangezien hij de serie heeft bedacht en hem schrijft, produceert én regisseert.

Per toeval bij Saturday Night Live beland

Bij een groot publiek werd Hader in eerste instantie vooral bekend door zijn werk in comedyshow Saturday Night Live. Toch kon hij zelf nooit écht genieten van de roem. Hader worstelt al zijn hele leven met angstaanvallen, en had met name in de begindagen van SNL geregeld last van paniekaanvallen, in het bijzonder wanneer hij live moest optreden.

De drang om het podium op te klimmen, had Hader sowieso nooit echt. Al van kinds af aan was hij een obsessieve cinefiel die tot diep in de nacht de obscuurste films keek. Regisseur worden was zijn grote droom, maar in zijn eerste jaren in Hollywood kreeg hij nauwelijks een voet aan de grond. Gedesillusioneerd legde hij zich toe op stand-upcomedy, waarna hij per toeval werd gescout voor Saturday Night Live. Een pretje vond hij het niet, maar door vooral veel te imiteren kreeg hij zijn paniekaanvallen uiteindelijk enigszins onder controle.

Manusje-van-alles

Voordat Bill Hader doorbrak, werkte hij voornamelijk als manusje-van-alles op filmsets. Zo was hij op 23-jarige leeftijd de persoonlijke assistent van Arnold Schwarzenegger op de set van Collateral Damage (2002). Hader, die een geweldige Schwarzenegger-imitatie in huis heeft, keek er zijn ogen uit: zo liet de Oostenrijkse filmster dagelijks schnitzels invliegen in de jungle, en kwam hij voortdurend te laat bij opnamen omdat hij in zijn trailer aan het schaken was.

In zekere zin is Barry óók een soort therapie voor Hader, omdat hij in zijn fictieve alter ego al zijn angsten en neuroses kwijt kan. Toch kan hij nog steeds moeilijk naar zichzelf kijken. Hij is vooral trots op zijn werk als regisseur, waarin hij de afgelopen seizoenen “een astronomische leercurve” doormaakte. “Ik heb van nature de neiging om álles te overpeinzen, maar op een set leer je dat het beter is om het zo simpel en pragmatisch mogelijk te houden. Dat heb ik geleerd door eerst heel veel dingen fout te doen. Inmiddels is duidelijkheid het sleutelwoord, maar ik wil er op de set wel voor waken dat alles vooraf vaststaat.”

Geen clichévriendinnetje

Zijn collega-acteurs zijn blij met Haders pragmatisme. Sarah Goldberg, die Barry’s vriendin Sally speelt: “Hij is standvastig, maar geeft ons tegelijkertijd alle vrijheid om input te leveren. Het is fijn om gehoord te worden, want Sally had in andere series gemakkelijk het ‘clichévriendinnetje’ kunnen worden. Deze serie gaat over complexe, immorele personages, en ik vond dat Sally daarin niet moest onderdoen voor de mannelijke personages. Gelukkig kon het voor Bill niet donker, vreemd en uitdagend genoeg.” (lacht)

Anthony Carrigan (gangster NoHo Hank) vult aan: “Bill is heel specifiek in wat hij wil: alles is strak en doelmatig. Maar tegelijkertijd staat hij er altijd voor open om samen te onderzoeken wat de best mogelijke, meest realistische versie van je personage is. Hij wil op de set nooit de alwetende regisseur uithangen.”

Anthony Carrigan is de immer goedgeluimde Tsjetsjeense gangster NoHo Hank.

Een acteur die enorm profiteerde van Barry’s succes is Henry Winkler. Hij werd in de jaren zeventig en tachtig wereldberoemd als ‘The Fonz’ in comedyserie Happy Days. Met Barry beleefde Winkler een onverwachte carrièrerenaissance. Zijn Emmy – die hij won voor het eerste seizoen – staat niet voor niets prominent in beeld tijdens het interview.

Ook Winkler is erg lovend over Haders regie. “Saturday Night Live was voor hem slechts een zijpad: hij is een geboren regisseur. Bill kreeg het op de set steeds opnieuw weer voor elkaar mij tot acteerprestaties te brengen waarvan ik niet wist dat ik ze in me had. Als ik deze rol tien jaar geleden had moeten spelen, was het waarschijnlijk een zompige havermoutpap geworden. Bill heeft me laten zien dat ik een veel betere acteur kon zijn dan ik mezelf wijsmaakte.”

Henry ‘The Fonz’ Winkler beleeft een onverwachte carrièrerenaissance in de serie.

Kraakheldere visie

Barry is doordrenkt met een zwart-komische tragiek die doet denken aan de films van de gebroeders Joel en Ethan Coen (Fargo, No Country for Old Men). Acteur Stephen Root speelde mee in vijf films van de Coens, en steelt in Barry de show als de opportunistische opdrachtgever Fuches. “Wat de Coens en Bill Hader vooral gemeen hebben, is hun kraakheldere visie. De Coens werken altijd met extreem gedetailleerde storyboards, waarbij ze elk shot tot in het absurde voorbereiden. Maar die militaire precisie gooien ze op de set moeiteloos overboord als ze voelen dat het anders moet, bijvoorbeeld door de acteurs te laten improviseren. Bill hanteert datzelfde ritueel: het is een soort oerinstinct.”

Stephen Root als de opportunistische opdrachtgever Fuches.

Net zoals veel hoofdpersonages in de films van de Coens zou je ook Barry met wat fantasie de ultieme antiheld kunnen noemen: een moreel verwerpelijk personage van wie je toch gaat houden. Hader: “Barry heeft niet het criminele meesterbrein van Walter White (uit ‘Breaking Bad’, nvdr), maar ook niet de koelbloedigheid van John Wick (uit de gelijknamige serie, nvdr). Hij voelt wel degelijk iets, maar weet nooit helemaal wát precies. Maar al dat moorden doet wel degelijk iets met zijn ziel. Tegelijkertijd is Barry daarmee ook een soort ziekte voor de mensen in zijn omgeving, die worden besmet met zijn onvermogen om een beter mens te worden.”

Volgens Hader moeten we Barry vooral zien als een serie over ‘de façade’ die mensen in het dagelijks leven creëren over wie ze ‘in werkelijkheid’ zijn. “Voor alle personages is het uiteindelijk de vraag of ze kunnen veranderen, of dat ze altijd het verkeerde blijven doen. In de pilot zegt Gene tegen Barry dat hij ‘zijn ware zelf’ moet laten zien. Ik moet daar altijd om lachen, omdat ik niet weet of we dat als mensen überhaupt kunnen. Jij en ik kunnen misschien open zijn en veranderen, maar Barry? Daarvoor is hij waarschijnlijk niet intelligent genoeg.”

Het vierde seizoen van Barry is wekelijks te zien op Streamz.