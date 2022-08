‘Het klimaat en de natuur doen het erg goed’: toppers en tegenvallers bij Letters & Co

Welke boeken doen het momenteel goed in Letters & Co?

“Op dit moment is Vers gezocht van Stijn De Paepe ons best verkopende boek, deels omdat wij het in de kijker hebben gezet, maar natuurlijk ook omdat De Paepe bekend was als de huisdichter van De Morgen.

“Ik ben net terug uit vakantie en daar heb ik Het vuur ­redden, de nieuwe roman van Guillermo Arriaga, gelezen, de scenarist van Amores perros en 21 Grams. Wie dat boek leest, waant zich in een filmzaal. Het gaat over liefde en passie in de door geweld en ongelijkheid geteisterde Mexicaanse maatschappij. Ik raad het geregeld aan en zo is het binnen­geslopen in onze top tien.”

Lies Scheerlinck. Beeld RV

Ziet u trends in de verkoop?

“Alles wat met klimaat en natuur te maken heeft, doet het bijzonder goed. En in de zomer verkopen we meer fictie dan non-fictie, wellicht omdat mensen tijdens hun vakantie in een verhaal willen wegduiken.

“Nog opvallend: ook kaartenreeksen van beginnende of minder bekende illustratoren verkopen goed. We besteden daar in de boekhandel extra aandacht aan. Sinds de coronaperiode zijn we weer meer kaartjes gaan versturen. Zo hadden we ooit een toffe kaartencollectie van Flore Deman, van wie daarna plots een paar super­leuke prentenboeken verschenen.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van de eerste tot de laatste liefde van Ilja Leonard Pfeijffer, een bloemlezing uit zijn liefdespoëzie, zou ongetwijfeld een bestseller worden, dacht ik: prachtig uitgegeven, maar 9 euro en een mooi cadeauboekje. Maar nee hoor, als we het niet promoten, doet het niets.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“We hebben een groot assortiment kinder- en jeugdliteratuur, en ik ben benieuwd naar het nieuwe boek van Kristof Devos, Vos, vogel en ik. Hij maakt heel mooie prentenboeken voor kinderen vanaf vijf jaar, zoals De wind en wij.

“Qua romans kijk ik uit naar de nieuwe van Peter Terrin, De gebeurtenis, die eind deze maand uitkomt, precies op mijn verjaardag. We zullen gesigneerde exemplaren hebben, als extra cadeautje voor de klanten.”