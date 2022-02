‘Het kan gewoon niet waar zijn’, fluistert Janet Jackson over haar broer Michael. Haar stilte is oorverdovend

In Amerika dient de vierdelige documentaire Janet Jackson grotendeels de rehabilitatie van de Amerikaanse popkoningin. De zangeres werd in 2004 uit de Galerij Der Groten geweerd door machtige, veelal oerconservatieve lieden vanwege het zogeheten Nipplegate-incident: tijdens de halftime show van de Super Bowl scheurde popzanger Justin Timberlake een stuk van Jacksons outfit waardoor haar rechterborst werd ontbloot. “Een wardrobe malfunction”, zo luidde het. Met de carrière van de jonge, witte Timberlake liep het erna prima. Die van Jackson was naar de vaantjes.

Maar deze documentaire gaat gelukkig niet alleen over machtsgeile, oude witte mannen die ongemakkelijk worden van invloedrijke gekleurde vrouwen die creatief hun seksualiteit durven uit te spelen voor het oog van de camera. Die idiote voetnoot in Jacksons carrière domineert alleen het vierde luik van de film, waarin hedendaagse sterren zoals Samuel L. Jackson, Mariah Carey, Questlove en Janelle Monáe haar talent bezingen en eerherstel eisen. “Zij was het DNA in de muziek van zwarte vrouwen”, zegt Monae, “en vooral dan zwarte vrouwen die hun vrijheid opeisen als een motherfucker.”

Toegegeven, dit is een erg hollywoodiaanse muziekdocumentaire: een overvloed aan talking heads, veel drama en de nodige aanzwellende dramatische piano’s wanneer het noodlot weer eens om het hoekje gluurt. Maar je kijkt natuurlijk voor wat je nog niet wist. Bijvoorbeeld? Toen de Jackson-clan in de seventies in de rijke witte buurt van Encino ging wonen, werd de familie ei zo na weggepest door racistische buren die een petitie tegen hen organiseerden. Leuk zijn de unieke homevideobeelden van de celebrityfeestjes aldaar, waar Marvin Gaye en andere Motown-helden rondhangen en waar David Bowie naar verluidt de kamer van de jonge Jackson-broertjes binnensloop om hen marihuana aan te bieden.

Manco

De verbetenheid waarmee Janet Jackson haar carrière uitbouwde en onafhankelijkheid nastreefde, dwingt respect af. Toch blijft ze opvallend gereserveerd over haar controlerende vader Joe, een bullebak die eerst The Jacksons en later Janet als zijn marionet beschouwde. “Discipline zonder liefde is tirannie, maar tirannen waren mijn ouders niet”, zegt ze.

Het meest frustrerende manco? Ze zegt amper iets over de donkere kant van haar broer Michael, die tijdens de opnames van deze docu bijna tien jaar dood was én meermaals werd beschuldigd van pedofilie. “Het kan gewoon niet waar zijn”, zegt Janet daarover, fluisterend, alsof ze het eigenlijk niet wil weten. Daar blijft het bij. Geen woord over de controversiële documentaire Leaving Neverland, waarin haar broer wordt neergezet als een huichelachtige kinderlokker.

Het verleent deze docu een wrang smaakje. Janet Jackson probeerde een leven lang onder de schaduw van haar beroemdste broer uit te komen. Nu die schaduw grotesker dan ooit oogt, doet haar stilzwijgen oorverdovend aan.

Deel 1 + 2 van Janet Jackson is op 27/2 op Canvas te zien. Ook te zien op VRT NU.