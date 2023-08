‘Het kabbelt allemaal maar wat aan’: toppers en trends bij boekhandel De Zondvloed

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Johan Vandenbroucke van De Zondvloed in Mechelen.

Welke boeken lopen momenteel goed in De Zondvloed?

“Ilja Leonard Pfeijffers Alkibiades is nog steeds met voorsprong ons best verkopende boek. Verrassender – en tot mijn grote vreugde – staat Tom Lanoyes Woke is het nieuwe Marrakech-pact op de tweede plaats. Paul Goossens’ De ongelijkheidsmachine doet het trouwens ook goed, waarmee onze reputatie van maatschappijbetrokken boekhandel nog maar eens bevestigd wordt. En voor het overige Hitte van Victor Jestin en enkele oudere boeken die steady sellers geworden zijn, zoals Twee weken weg van R.C. Sherriff en Zwemmen in het donker van Tomasz Jedrowski. Zij liggen samen met een stuk of twintig andere die het in feite allemaal ongeveer even goed doen op onze tiptafel.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Essaybundeltjes die in de verte iets met filosofie te maken hebben, zoals Yves Bossarts Een kleine filosofie van de humor en Laurence Devillairs’ Een kleine filosofie van de zee zijn in. Het zijn kleine boekjes die qua verkoop het werk van de grote filosofen in de schaduw stellen. Wat we ook merken is dat veel boeken wel lopen, maar geen bestsellers worden. Het kabbelt allemaal maar wat aan. Neem bijvoorbeeld Peter Frankopans De transformatie van de aarde. Dat verkoopt, maar in tegenstelling tot je zou verwachten haalt het de top twintig niet.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Alex Schulmans Station Malma. Zijn vorige, De overlevenden, was een succes, maar deze valt tegen.”

Wat is het beste boek dat u recent gelezen hebt en naar welk boek kijkt u uit?

“Ik heb de voorbije twee nachten doorgebracht met Giuseppe Minervini’s debuutroman Krank, een klepper van bijna 600 bladzijden. Het is een verbazend gedurfde en goed geschreven dystopie over een wereld die bedreigd wordt door algoritmes, geen tussendoor-effe-lezenboekje, maar een filosofische roman waarin diepgravende ideeën op een toegankelijke maar ingenieuze manier verwoord worden.

“Uitkijken doe ik naar Mark Schaevers’ Claus-biografie en naar de verhalenbundel Het geluid van brekend glas, van mijn vriend en oud-Zondvloeder Rino Feys, met jeugdherinneringen uit het diepe West-Vlaanderen.”