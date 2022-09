‘Het jachtseizoen’: ook al zie je Sam Gooris en Sergio, echt lachen doe je niet

Het echte jachtseizoen mag dan nog enkele weken op zich laten wachten, bij VTM vond men de start van het tv-seizoen het perfecte moment om de jacht te openen. De zender mikte haar pijlen daarbij op Nederland, waar Het jachtseizoen al jaren een online succes is: de afleveringen halen er op YouTube makkelijk enkele miljoenen views, met uitschieters dik boven de vijf miljoen. Het programma maakte er een paar jaar geleden de oversteek naar de televisie, zij het met een pak minder succes.

In het programma krijgen drie BV-jagers vier uren de tijd om twee in oranje pakken gehulde collega-BV’s bij de kraag te vatten. Het duo krijgt twintig minuten voorsprong en mag maar twintig minuten na elkaar in eenzelfde voertuig zitten. Om de tien minuten wordt hun positie doorgeseind aan de jagers Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop – geen paniek als u die niet kent. Hun doelwitten in de eerste aflevering zijn Sergio en Sam Gooris, “een duo waar mensen spontaan van beginnen lachen”, dixit Laura Tesoro.

Klinkt een beetje als de BV-versie van Klopjacht, nog zo’n opjaagprogramma op Play4? Wel ja, met dat verschil dat je hier toch minder het gevoel hebt dat het doorgestoken kaart is en het scenario op voorhand niet helemaal netjes uitgetekend is. Geen fake camerabeelden bijvoorbeeld en evenmin een zenuwcentrum waar allerhande flikken doen alsof ze in alle politionele databases kunnen. De hulpmiddelen beperken zich tot een gps-tracker, een gesponsord slim polshorloge en het internet.

Wat VTM beoogt met Het jachtseizoen lijkt doorzichtig. De mix van Gooris en Sergio moeten het brede – lees: wat oudere – publiek aantrekken, de jonge jagers moeten het al even jonge grut overtuigen op VTM af te stemmen, al dan niet via het online platform. Tesoro draait al langer mee als VTM-presentatrice, Cop speelde al in enkele populaire jongerenreeksen (wtFOCK, Hoodie) en Jamie-Lee Six is met 268.000 volgers een Instagram-influencer, al is ze zelf ervan overtuigd dat ze eerst en vooral een actrice is.

Dat het programma een online succes is bij onze noorderburen hoeft niet te verbazen: strak format, goede jagers, hoekje af, best grappig, redelijk flitsend. Het vliegt in een halfuurtje voorbij. Of het programma evenveel potten zal breken op VTM is af te wachten. Online gelden nog steeds andere wetten dan op televisie, waar de grote zenders nog altijd wat voorzichtiger zijn en men al te vaak voor de grootste gemene deler gaat. Het hoekje af is hier netjes weggevijld, de gesprekjes zijn te ingestudeerd en echt veel lachen doe je ook al niet, zelfs al zitten Sergio en Sam Gooris erin. Nee, een echte voltreffer is dit niet om het nieuwe televisieseizoen mee te openen.

Het jachtseizoen, elke donderdag om 20u35 op VTM