Het jaarlijkse lijstje van Spotify: Ed Sheeran is de meest gestreamde artiest, maar ook Belgische artiest duikt in top 50

Naar welke artiesten, albums en nummers luisterde u het meest in 2022? Bij de lancering van de Spotify Wrapped-campagne loste het streamingplatform ook de Belgische cijfers van het afgelopen jaar. Lost Frequencies is wereldwijd een laureaat, maar vooral Ed Sheeran en Harry Styles zwaaien de plak.

Voor het achtste jaar op rij heeft Spotify Wrapped onthuld. Die terugblik op de populairste artiesten, songs en podcasts van het afgelopen jaar geeft goed aan wat er momenteel leeft. Ed Sheeran spant de kroon als meest gestreamde artiest, met de toevoeging van het meest beluisterde album in België. ‘As It Was’ van Harry Styles grijpt de prijs voor populairste song in België.

Maar het is duidelijk dat je het best sant in eigen land bent. Onafhankelijk van de gekozen taal hebben we dit jaar ons lokaal talent omarmd en gesteund. Lost Frequencies belandde zelfs op 29ste plaats wereldwijd, als enige Belg in de wereldwijde top vijftig. Iets meer lokaal scoorden Stromae, Angèle, Camille en Damso. Zij wisten ook allemaal twee albums in de Belgische top vijftig te krijgen.

Sheeran up, Bieber down

Ed Sheeran is vandaag de meest beluisterde artiest in België op Spotify. Zijn nieuwste album = (Equals) was al het op twee na meest beluisterde album in België op Spotify in 2021. Terwijl Sheeran toen een podiumplaats als meest beluisterde artiest misliep, is hij vandaag de favoriete artiest van de Belgen. Wereldwijd is hij de zesde meest beluisterde artiest op Spotify.

Justin Bieber, onze meest beluisterde artiest in 2021, haalde dit jaar dan weer slechts plaats zestien. Sheeran wordt gevolgd door The Weeknd (#3 vorig jaar), de populaire Franse rapper Ninho en onze eigen Damso (#5 in 2021). De Belgische rapper is ook de op drie na meest beluisterde artiest in Frankrijk in 2022. Vorig jaar was Damso de enige Belg die de nationale top dertig van meest beluisterde artiesten haalde. Dit jaar zien we echter ook Stromae op #13, Angèle op #23 en Camille op #30.

Stromae kwam, na een incubatieperiode van negen jaar, met een knal terug op de planken. Zijn derde Multitude kwam uit in maart 2022 en is het derde meest beluisterde album in België, na Sheerans = (Equals) en Harry Styles’ Harry’s House. ‘L’enfer’ lijkt de favoriete track van de plaat te zijn: het staat op de zevende plaats.

Spotify werkte overigens mee aan de creatie van de video van ‘Fils de joie’, dat uiteindelijk een VMA won. Ook Stromae’s tweede album Racine carrée belandde in de top vijftig. En Stromae is niet de enige Belgische artiest die met zijn platen twee plaatsen wist te bemachtigen: Angèle, Camille en Damso wisten evengoed twee albums in de Belgische top vijftig te krijgen.

Angèle. Beeld Koen Keppens

Metejoor is de op een na best scorende Belgische artiest op basis van albums. Zijn debuutalbum Metejoor belandde eind oktober 2021 in de winkels en is het vijfde meest beluisterde album van het jaar 2022 in België. Het hoogst scorende nummer is ‘Dit is wat mijn mama zei’.

Als we de blik richten op de populairste tracks in België, spant Harry Styles de kroon met ‘As It Was’, gevolgd door ‘Heat Waves’ van Glass Animals en Lost Frequencies’ ‘Where Are You Now’. Die song is overigens de best scorende track van een Belgische artiest wereldwijd (#29). Het nummer is vooral geliefd bij de Ieren (tweede meest beluisterde track), in Malta en in Zwitserland (#3 in beide landen).

Spotify heeft muziek beluisteren voorgoed veranderd sinds het platform in 2008 werd gelanceerd. Meer dan 82 miljoen tracks, waaronder meer dan 4 miljoen podcasttitels, maken dat Spotify ’s werelds populairste abonnementsdienst is geworden voor audiostreaming. Het telt 422 miljoen gebruikers, van wie 182 miljoen abonnees, in 183 landen.

Lost Frequencies tijdens een optreden in de VS. Beeld Rafael Deprost

Top vijf meest gestreamde artiesten in België in 2022

Ed Sheeran: 75.889.074 luisteraars per maand

The Weeknd: 78.375.546 luisteraars per maand

Ninho: 4.884.708 luisteraars per maand

Damso: 4.308.843 luisteraars per maand

David Guetta: 67.152.901 luisteraars per maand

Top vijf meest gestreamde albums in België in 2022:

Ed Sheeran, = (piek 1.338.222.969 luisterbeurten met ‘Bad Habits’)

Harry Styles, Harry’s House (piek 1.603.198.750 met ‘As It Was’)

Stromae, Multitude (piek 86.157.384 met ‘L’enfer’)

Ninho, Jefe (piek 102.783.866 met ‘Jefe’)

Metejoor, Metejoor (piek 19.321.595 met ‘Eén op een miljoen’)

Top vijf meest gestreamde liedjes in België in 2022:

Harry Styles, ‘As It Was’ (1.603.198.750 wereldwijd)

Glass Animals, ‘Heat Waves’ (2.136.660.694 wereldwijd)

Lost Frequencies, ‘Where Are You Now’ (753.043.628 wereldwijd)

Tom Odell, ‘Another Love’ (1.247.027.167 wereldwijd)

GAYLE, ‘abcdefu’ (854.140.991 wereldwijd)

Top vijf meest beluisterde podcasts op Spotify in België in 2022

De volksjury

De kroongetuigen

Nerdland maandoverzicht wetenschap en technologie

Welcome to the AA

The Joe Rogan Experience

Top vijf meest beluisterde artiesten op Spotify in 2022 wereldwijd

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Top vijf meest beluisterde albums in 2022 op Spotify wereldwijd

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Harry Styles, Harry’s House

Olivia Rodrigo, SOUR

Ed Sheeran, =

Doja Cat, Planet Her

Top vijf meest beluisterde podcasts op Spotify in 2022 wereldwijd

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Anything Goes with Emma Chamberlain

Caso 63 (All Languages)

Crime Junkie