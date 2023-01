Het jaar van de brutale waarheid: dit zijn de Belgische muziekbeloften van 2023

MEYY

Al meer dan twee jaar staat een peloton Belgische r&b-zangeressen klaar om te knallen en zichzelf internationale allures aan te meten. MEYY heeft inmiddels al heel wat van die buitenlandse adelbrieven op zak.

Charlotte Meyntjens, zoals ze echt heet, is niet alleen burgerlijk ingenieur maar ook ingenieuze wereldburger. De Belgisch-Koreaanse verkaste naar Londen, maakte inmiddels al sier op het Texaanse showcasefestival South by Southwest en ging zowel op tour met Angèle als Oscar and the Wolf. Dat voorprogramma leidde haar meteen langs grote arena’s. Dit jaar waagt ze zich ook aan haar eerste Europese headlinertour met shows in Amsterdam, Parijs, Berlijn, Brussel, Londen en Brighton.

MEYY kan het mooie weer maken in 2023. En als u ons niet op ons woord zou geloven, dan misschien wel op dat van BBC Radio 1? Door dat Britse instituut werd ze intussen ook al omarmd als Future Artist.

Deze beloftevolle artiest levert dit jaar een nieuw minialbum af: wij verwachten een weelderig geproducete mix van progressive pop en r&b, met aandacht voor etherische soundscapes.

Luister nu naar: ‘Blush’

Avalanche Kaito

Hun muziek wordt bestempeld als ‘grrriot punk noise’, maar hoe vergezocht zo’n muzikaal etiket ook mag klinken, dat label blijft wel plakken op Avalanche Kaito.

De Brusselse noiserockers Benjamin Chaval (drums) en Nico Gitto (gitaar) zorgen voor een aardedonkere fond van rauwe postpunk en anarchistische no wave. Daarbij gaan ze een verbond aan met Kaito Winse: een charismatische griot uit Burkina Faso. Voor de leek: griots hebben een erg gerespecteerde functie binnen de Afrikaanse cultuur. Elke keer als een griot sterft, is het net of een bibliotheek uitbrandt. Die volksvertellers kennen immers duizenden verhalen uit het hoofd en dichten met die fabels en parabels de kloof tussen heden en verleden.

Met hypnotiserende zang, percussie en fluit neemt Winse zo de handschoen op tegen een hoogstexplosieve tweespan op gitaar en drums. Dat levert sjamanistische stampij in een stedelijke rimboe op. Een eerste tournee voerde hen langs kraakpanden in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk.

Vorig jaar volgde hun langspeeldebuut dat ietwat ondergesneeuwd raakte, maar het lawinegevaar lonkt wel degelijk met Avalanche Kaito, dat 2023 met grote kracht uw onderbewustzijn binnen wil komen denderen.

Luister nu naar: ‘Sunguru’

Catherine Graindorge

“Graindorges muziek doet me denken aan kelken en oude stenen”, vertelde Iggy Pop ooit over Catherine Graindorge in zijn radioshow op BBC Radio 6. “Haar songs bekruipen me als een mist, als de winter in Venetië, als een middernachtelijke wind.” Prachtige woorden had hij te over voor de Brusselse violiste, die eerder trouwens ook al samenwerkte met artiesten als Nick Cave, Warren Ellis, Mark Lanegan en Debbie Harry.

In september bekokstoofde Graindorge met haar fan Iggy Pop een heel impulsief tot stand gekomen ep, The Dictator. Elkaar ontmoeten deden ze pas later, waardoor The Dictator klinkt als een ietwat onwennige maar intense collaboratie. Die donkere, psychedelische plaat laat zich lezen als een soundtrack met geluidslandschappen die elk moment kunnen openscheuren onder de hoogspanning van beiden.

Graindorge is dan ook geen jong piepkuiken: de 50-jarige muzikante levert al decennia hand-en-spandiensten aan allerhande groepen en projecten en sinds 2012 maakt ze muziek onder haar eigen naam. De ruggensteun van de rockdinosaurus Iggy – of is het de Great Iggtator? – lijkt nu evenwel nog méér deuren te openen.

Luister nu naar: ‘The Dictator’

LũpḁGangGang

Bent u verzot op de stuff van STUFF. en het withete hellevuur van Black Midi? Komt dat toch wel zeker even goed uit, zeker nu het Gentwerpse collectief STUFF. tijdelijk de stekker uit de groep trekt. De jonkies van LũpḁGangGang staat namelijk al in de coulissen te trappelen van ongeduld om de estafettestok over te nemen.

Hun roots liggen dan wel bij een muziekkamp in Dworp, funk en covers op trouwfeesten, maar zo’n nuffig verleden staat duidelijk niet in de weg van een experimenteel heden. Op hun tweede ep Urban Detox experimenteerde dit piepjonge Brusselse kwartet al met zo’n bont veelvoud aan klanken en kleuren dat je het gevoel krijgt dat het werkelijk alle richtingen uit kan.

Zowel jazz en elektronica als hiphop en punk werden in de strijd gegooid. Daarmee leken ze dus evenzeer schatplichtig aan STUFF. als aan Black Midi. Maar afgaande op hun recentste single ‘Out the Light’ schijnen ze in recordtempo hun hoogsteigen niche uit te kerven.

Luister nu naar: ‘Out the Light’

Ramkot

Bijna negenhonderd beloftevolle bands schreven zich in voor De Nieuwe Lichting van 2021. Die zoektocht van Studio Brussel leverde destijds de winst op voor Kids With Buns, The Haunted Youth en – jawel – Ramkot. De eerste twee gingen meteen zo’n grote sier maken dat het ogenschijnlijk leek alsof Ramkot op ramkoers lag met groter succes. Niet waar, dus. Onze noorderburen drukten Ramkot trouwens eens zo innig tegen de melkwitte boezem: de rockgroep kreeg enorme bijval op Nederlandse festivals als Pinkpop en Paaspop, en boven de grens lopen de zalen nog steeds moeiteloos vol voor het Gentse rocktrio.

Maar 2023 wordt het jaar van de brutale waarheid. In februari stellen ze vijf jaar na de oprichting van de band hun langverwachte debuutalbum voor en ondernemen ze andermaal een ambitieuze tour door Europa. Daarnaast hoorden we ook ruisen in het rockgewas dat er nog werkelijk fantastisch nieuws in het nabije verschiet ligt voor de groep. Maar op straffe van een dodelijke ram tegen onze kop moeten we daarover voorlopig nog zwijgen. Wees gerust, o trouwe lezer: soms loont geduld.

Luister nu naar: ‘I Can’t Slow Down’

ADJA

Eigenlijk hadden we haar vorig jaar evengoed kunnen tippen als smaakmaker voor 2022. Twee jaar geleden won ADJA zowel de prijs van de jury als de publieksprijs in de prestigieuze Sound Track-wedstrijd voor jong talent in Vlaanderen. Maar toen leek het eerlijk gezegd waarschijnlijker dat Adja Fassa eerder zou doorbreken als multidisciplinaire theatermaker. Eind februari beleeft de Brusselse evenwel haar muzikale vuurdoop onder haar voornaam.

Haar debuut-ep doet qua stijl denken aan de spirituele neosoul van Erykah Badu, de zwarte empowerment van Solange en de fluwelen aanpak van Lianne La Havas. Géén slecht clubje om je bij aan te sluiten, denken wij dan.

Adja wil naar eigen zeggen onderzoeken wat spiritualiteit betekent in deze samenleving, in het hier en nu. Van jongs af aan probeerde Fassa altijd de diepere lagen in zichzelf en anderen te begrijpen. Ze reisde in 2015 ook naar India en Nepal om zich te verdiepen in yoga en andere praktijken gericht op het onderbewustzijn. Bij haar terugkeer in België begon ze zang, theater en fysieke prestaties te combineren.

We smeren ons doorgaans liever in met pek en veren na de volgende omschrijving, maar toch: 2023 is een multigefacetteerde muzikale duizendpoot rijker.

Luister nu naar: ‘Told You So’

MEYY, Ramkot, Avalanche Kaito en Catherine Graindorge spelen op het showcasefestival Eurosonic, dat plaatsvindt van 18 tot 21 januari in Groningen.