‘Het is onze opdracht om iedereen te bereiken: dan zou het gek zijn om niet in te zetten op VRT NU’

“Het belangrijkste is dat onze programma’s bekeken worden. Of dat live of uitgesteld is, dat maakt ons niet zo veel uit.” Dat vertelde Lotte Vermeir, de nieuwe netmanager van Eén en Canvas, nadat ze aan de verzamelde pers de najaarsprogrammering van de VRT voorstelde.

Een najaar dat er heel vertrouwd zal uitzien. Op Eén gaat Tom Waes bij onze noorderburen op bezoek in Reizen Waes Nederland. Na drie jaar maakt Philippe Geubels een vervolg op het succesvolle Taboe, waarin hij ditmaal met (onder anderen) bejaarden, verslaafden en autisten praat én lacht. En in september mag Wim Lybaert op reis met De Columbus, met onder meer Charlotte Adigéry en Wim Willaert als passagiers.

Ook vertrouwde programmamakers als Lieve Blancquaert (Let’s Talk About Sex), Annemie Struyf (Draagmoeders) en Eric Goens (Het huis) zijn weer van de partij, terwijl Elodie Ouedraogo en Otto-Jan Ham in De tijd van ons leven proberen om een acceptabele poging naar het werelduurrecord te fietsen. “De identificatie met vertrouwde schermgezichten is nog belangrijker geworden”, stelt Vermeir vast. “Het onderscheidt ons van pakweg Netflix.”

Op Canvas kunt u dan weer Kinderen van de migratie en een nieuw seizoen van Alleen Elvis blijft bestaan – mét Stephen Fry, nadat die vorig jaar omwille van corona moest afzeggen – en nieuwe programma’s van Lieven Van Gils (Het Scheldepeloton), Karine Claassen (Het leven in kleur, over racisme) en Michaël Van Droogenbroeck (Op slot, over de lockdown) verwachten.

Average Rob

Maar bovenaan de persmap prijkt, naast de logo’s van Eén en Canvas, ook dat van het onlineplatform VRT NU. Als vervolg van de in de winter uitgezonden jongerenreeks Bathroom Stories, die enkel online te bekijken was, pakt de openbare omroep dit jaar uit met Match, een tragikomische jongerenreeks Match, waarin internetfenomeen Rob Van Impe, beter bekend als Average Rob, de hoofdrol speelt.

Het najaarsprogramma werd nog uitgetekend onder de vorige netmanager, Olivier Goris, van wie Vermeir zes jaar lang de rechterhand was. “Geen enkel programma is alleen door mij besteld, maar het zijn wel allemaal programma’s waar ik honderd procent achter sta, omdat ik al zes jaar met Olivier in tandem werkte”, vertelt Vermeir. “Het zou moeilijker zijn om het met veel enthousiasme voor te stellen als ik het zelf helemaal anders had gedaan.”

Treintjes en pakketjes

Het is dan ook logisch dat er ook op VRT NU wordt ingezet. Vermeir tekende de laatste jaren de digitale strategie van de VRT uit, en de groeiende cijfers van VRT NU – vorig jaar werden er 36 procent meer programma’s “gestart” op het platform – zijn bemoedigend. “Op maandbasis zitten we zeker aan een miljoen actieve gebruikers”, legt Vermeir uit. “Het is begonnen als een platform om programma’s in te halen, maar vandaag zien we het als een echt merk, waar veel van onze content samenkomt. Het biedt de mogelijkheid om een nieuwe mix aan te bieden. Lineair hebben we altijd kunnen profiteren van treintjes, maar digitaal zijn er veel meer mogelijkheden om uit onze rijke catalogus ‘pakketjes op maat’ te maken.”

Lotte Vermeir (36) nam deze zomer de fakkel over van Olivier Goris als netmanager van VRT en Eén Beeld Photo News

Als Vermeir het over “treintjes” heeft, gaat het over de opeenvolging van programma’s om kijkers aan je zender te binden, zoals het klassieke treintje Blokken-Het journaal-Iedereen beroemd-Thuis. Die treintjes zijn nog steeds van belang, op zondagavond bijvoorbeeld: het vertrouwde De Columbus zal in september gevolgd worden door de nieuwe fictiereeks Onder vuur, waarin Louis Talpe en Sam Louwyck in het uniform van de Oostendse brandweer kruipen. Maar ondertussen wordt op VRT NU ook met algoritmes geëxperimenteerd, om kijkers van fictiereeksen – de belangrijkste aantrekkingskracht van het merk – ook naar andere programma’s, zoals Pano, te gidsen.

“Het is onze opdracht om iedereen te bereiken: dan zou het gek zijn om niet in te zetten op VRT NU, nu een groeiende groep mensen niet langer klassiek kijkt.” Vermeir kan er zelf van meespreken. “Ik kijk af en toe nog live tv, maar ik kijk ook heel veel via VRT NU. En ik heb ook een abonnement op elke streamingservice die bestaat.”

Hoe jonger, hoe minder lineair

Grosso modo geldt: hoe jonger de kijker, hoe minder lineair die kijkt. “Een reeks als Match past eigenlijk niet goed op Eén en niet goed op Canvas, maar past wel bij de doelgroep van MNM. Met VRT NU hebben we de luxe om daarop in te zetten, en dat zullen we ook blijven doen.” Het lineaire programma Onverwacht, waarin Iluna Planckaert onderzoekt hoe leeftijdsgenoten omgaan met seksualiteit en zwangerschappen, krijgt online dan weer het verlengstuk Meer onverwacht, waarin MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael aanschuift.

Tegelijk blijven Eén en Canvas de sterkste merken van de openbare omroep. “95 procent van onze content komt van onze sterke lineaire merken. Ik geloof heel erg in de kracht van de combinatie tussen lineair en digitaal kijken. Naar Reizen Waes of Taboe kijken nog steeds bijna twee miljoen mensen lineair, dus het einde daarvan is nog zeker niet nabij. (lacht) Het is een en-enverhaal. Ik denk dat live nog altijd heel waardevol is: het is iets dat je op dat moment móét beleven en dat de rest van Vlaanderen op hetzelfde moment beleeft. Dat zal nog lang bestaan. Ik heb al vaak het einde van tv horen aankondigen, maar ik denk dat we nog een hele tijd voortkunnen.”