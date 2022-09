Het is humor op het niveau van beoefenaars en sympathisanten van ‘dad jokes’ en Benny Hill-achtige grollen

Enkel het einde van de wereld kan ons redden van revivals. Wat wordt na de wedergeboorte van de klomp, de reetveter, het nazisme en Margriet Hermans het volgende dat uit de doden zal opstaan? Is er in de Kempen al een nieuwe generatie tecktonikers gesignaleerd?

Alles komt terug, en vooral de afgrijselijke dingen. Wie heeft beslist dat het plots cool is om gekleed als een sloddervos en met Buffalo’s aan de poten over de straten te paraderen? Geef dan maar eerder een medaille aan de persoon die het een goed idee vond om verborgen camera te herintroduceren: een laagdrempelige vorm van entertainment die enorm populair was in het verleden, toen er nog geen concurrentie was van het Twitteraccount van Dries Van Langenhove.

Wie met een computermuis overweg kan, is misschien al in een uithoek van VTM GO beland, waar elke zondag na Tien om te zien een nieuwe aflevering van FC Prankers online verscheen. VTM heeft altijd een zwak gehad voor candid camera – wie kent Kan dit?! en Binnen zonder bellen nog? – al verdween het format stilaan van het scherm, waarna met BV Darts en Marble Mania andere lachwekkende programma’s in de plaats kwamen.

Alles van de jaren 90 komt terug, dus ook sketches met geldbriefjes waar een koord aan is vastgebonden. Een struik is opnieuw een potentiële valstrik. En straks geeft iemand je nog een highfive met een hand die is ingesmeerd met vaseline. What a time to be alive! FC Prankers is sinds Andy Peelman het flauwste dat VTM in jaren heeft voortgebracht, met het verschil dat ik al een paar keer oprecht heb moeten lachen met de fratsen van Rob en Wout, het spitsenduo van FC Prankers.

Het is humor op het niveau van beoefenaars en sympathisanten van dad jokes, Benny Hill-achtige grollen die door ongeveer 50 procent van de bevolking op onophoudelijk oogrollen worden onthaald. Willy Sommers daarentegen lachte zich een kriek toen Anne De Baetzelier tijdens een spel met een pollepel op het hoofd werd geslagen, en Margriet Hermans aan het lijntje houden – lekker blijven hangen – leidde tot vermakelijke televisie.

Get Ready! werd ingehuurd voor een flashmob, en dat in 2022, wat eerder bevreemdend dan grappig was. Sergio was nog zo’n een potentiële prooi die in een archiefkast werd gevonden, al dreigde hij bij een mislukte mop met een “mossel op hun kroket”. FC Prankers brengt pipi-kakahumor met BV’s in een hoofdrol, en dat blijkt bij momenten een geschikt antidotum te zijn tegen wokedebatten, inclusieoorlogen en algemene navelstaarderij.

FC Prankers katapulteert mij terug naar mijn kindertijd, toen een glimlach nog gratis was en rijkelijk werd bedeeld. Als er dan toch iets een revival verdient, laat het dan maar dit zijn.

FC Prankers is te zien op VTM GO.