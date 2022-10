In het nieuwe VTM-programma Ons DNA dompelen Lieven Scheire en Frances Lefebure zich onder in de wondere wereld van de genetica. Een ontdekkingstocht die heel wat vragen oproept. ‘Het is hoog tijd dat er in de Vlaamse huiskamers over de consequenties van DNA-onderzoek wordt gepraat.’

Dat ze tegenwoordig enkel nog koffie drinkt voor de smaak, vertelt Frances Lefebure terwijl ze van een latte macchiato nipt. Een rechtstreeks gevolg van haar nieuwe televisieprogramma, zo blijkt. Voor Ons DNA lieten Lefebure en Scheire immers allebei hun DNA testen. Met verrassend resultaat tot gevolg. “Ik drink heel graag koffie, maar de kick die de meeste mensen daarvan krijgen is me volledig vreemd”, vertelt Lefebure. “Dankzij die DNA-test weet ik hoe dat komt. Mijn lichaam blijkt razendsnel cafeïne af te breken, waardoor ik er zo goed als ongevoelig voor ben.”

Het is maar een van de vele zaken die een doorlichting van je DNA aan het licht kunnen brengen. “Elke week komen er nieuwe dingen bij die je dan ook in je eigen DNA kan gaan bekijken”, legt Lieven Scheire uit. Hij verdiept zich al langer in DNA-onderzoek, trok de voorbije jaren Vlaanderen rond met een zaalshow over het onderwerp en liet zijn eigen DNA al jaren geleden in een databank opnemen. “Vorige week nog kreeg ik van dat bedrijf een mail over een nieuwe studie naar de genetica achter het chronisch vermoeidheidssyndroom. Waarschijnlijk zal ik dus binnenkort te weten komen hoeveel risico ik heb om dat syndroom op te lopen.”

Aangeboren hartafwijking

Het voorbeeld maakt meteen duidelijk waarom DNA-onderzoek zoveel vragen oproept. Een scan van je genetisch materiaal levert immers niet alleen leuke weetjes op, het kan ook ernstige aandoeningen aan het licht brengen. Scheire: “Sommige aandoeningen, zoals de ziekte van Huntington of mucoviscidose, hangen af van één gen. Je kan dus duidelijk zien of die wel of niet in je DNA zitten. Maar de meeste van die resultaten zijn veel moeilijker te interpreteren. Ze hangen af van meerdere genen en de resultaten bestaan vooral uit heel veel cijfertjes die zeggen hoeveel procent kans je hebt op een bepaalde ziekte. Het is ook nog maar de vraag of je dat per se wil weten.”

De dilemma’s die DNA-onderzoek met zich meebrengt, komen ook in het programma uitgebreid aan bod. “We hebben bijvoorbeeld veldrijder Niels Albert te gast”, vertelt Scheire. “Zijn carrière is vroegtijdig gestopt toen aan het licht kwam dat hij een aangeboren hartafwijking heeft. Maar wat als die hartproblemen door DNA-onderzoek vroeger waren ontdekt? Dan was Niels misschien nooit wereldkampioen geworden. Of wat met iemand als Vincent Kompany? Was die vooraf genetisch gescreend op blessuregevoeligheid dan was een carrière als profvoetballer misschien nooit een optie.”

Ethische vraagstukken

Het is het soort vragen waarvan Scheire en Lefebure hopen dat er na het zien van Ons DNA ook in de Vlaamse huiskamer over gediscussieerd zal worden. “De voorbije tien jaar zijn er in het DNA-onderzoek echt spectaculaire stappen gezet”, zegt Scheire. “Je kan voor veel geld je hond laten klonen, de NIP-test brengt genetische afwijkingen bij ongeboren kinderen in kaart en in China is de eerste genetisch gemanipuleerde mens geboren.” Maar elke nieuwe toepassing roept ook nieuwe vragen op. “Toen ik me tien jaar geleden voor het eerst met DNA begon bezig te houden, vertelden genetici van KU Leuven me al dat ze binnenkort dingen zouden kunnen die zo ingrijpend waren dat ze niet alleen wilden beslissen over de wenselijkheid ervan. Daarom ben ik ook zo enthousiast over dit programma. Het geeft ons de kans om aan een breed publiek uit te leggen wat allemaal kan en zal kunnen. Met meteen daaraan gekoppeld de vraag wat we daar nu eigenlijk van vinden.”

Frances Lefebure: 'We hebben een heel aantal mensen de antwoorden kunnen geven waar ze al heel lang naar op zoek waren.' Beeld © Stefaan Temmerman

Wat niet betekent dat Ons DNA een ethisch debatprogramma wordt. Naast de wetenschappelijke verhalen en de DNA-scan van een, in een VTM-programma onontbeerlijke, BV zorgt Lefebure elke week voor een menselijk verhaal. “Ik ga langs bij mensen die op zoek zijn naar hun afkomst”, vertelt ze. “Mensen die geadopteerd zijn bijvoorbeeld, of die in de jaren 80 net over de grens geboren zijn als kind van een zogenaamde anonieme moeder en die tot voor kort geen enkele mogelijkheid hadden om hun biologische ouders terug te vinden. Ook daar kan DNA-onderzoek voor een doorbraak zorgen.” Nu steeds meer mensen een DNA-staal laten scannen, ontstaat er immers wereldwijd een enorme databank van genetisch materiaal. En daarin kan je op zoek naar ‘matches’. “Via dat soort databanken heb ik zelf links met meer dan duizend familieleden”, vertelt Scheire. “Wel allemaal verre familieleden, met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke voorouder zeven generaties geleden.”

Met zo’n databank kan je meer dan enkel je familie uitbreiden. In de VS worden ze bijvoorbeeld gebruikt om misdaden op te lossen. “Er zijn op die manier al zowat vijftig seriemoordenaars opgepakt”, zegt Scheire. “Met DNA-materiaal van de dader dat op de plaats delict gevonden is, kunnen politiediensten perfect in kaart brengen uit welke familie zo’n moordenaar komt.” In België wordt die techniek nog niet toegepast. Omdat het - alweer - ethische vragen oproept. “Je mag er bijvoorbeeld niet van uitgaan dat iedereen van wie het DNA in zo’n databank zit, zomaar wil meewerken aan zo’n politieonderzoek.” Daarom concentreert Lefebure zich voorlopig op het minder onschuldige vinden van lang verloren familieleden. Met resultaat. “We hebben een heel aantal mensen de antwoorden kunnen geven waar ze al heel lang naar op zoek waren.”

Ons DNA, vanavond om 20.35 uur op VTM