▶ ‘Het is goed dat twee mannen nu kunnen staan muilen in de Charlatan, maar er zijn er nog altijd die scheef naar je kijken’

Beluister de bonusaflevering ‘De geschiedenis van het Gentse LGBTQIA-nachtleven’:

Je kan deze aflevering eerst exclusief beluisteren bij De Morgen. Tip: download de handige app van De Morgen voor de beste luisterervaring.

Het nachtleven is vandaag een pak inclusiever dan vroeger, maar er is nog een lange weg af te leggen. In deze bonusaflevering van De Nacht praten Joost De Stoppeleir, Rene Dille, Margaux Geeroms, Toon Porrez en Sofie Verhalle over het LGBTQIA-nachtleven in Gent – van de jaren 70 tot vandaag.

Beluister alle afleveringen van De Nacht: