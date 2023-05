‘Het is een thema dat leeft’: waarom zelfs de VRT met een immoprogramma op de proppen komt

Blind gekocht, Huis gemaakt, Extreme Makeover en nu ook Ons huis/Nieuw huis. Op de schema’s van de Vlaamse televisiezenders is behoorlijk wat bouwstof te vinden. Waar komt die hausse aan bouw- en verbouwprogramma’s vandaan? ‘Wonen is - naast liefde - misschien wel het meest universele televisiethema.’

Bouw- en verbouwprogramma’s zijn al langer dan vandaag een televisiegenre op zich. Klassiekers als The Block of Help, mijn man is een klusser bewezen jaren geleden al het kijkcijferpotentieel van bouwperikelen allerhande. Maar de televisionele bouwwoede neemt tegenwoordig ongeziene proporties aan. Niet alleen heeft elke zender wel zo’n (ver)bouwprogramma in het aanbod zitten, er is tussen die zenders zelfs een heus opbod om de makelaars en interieurarchitecten binnen te halen die in dat soort programma’s het mooie weer maken.

Naar een verklaring voor die bouwhype is het niet lang zoeken. “Het is simpel”, zegt Maarten Janssen, channelmanager bij VTM. “Iedereen heeft een huis. Wat van wonen - naast liefde - zowat het meest universele thema maakt.” En van dat thema kan de Vlaamse kijker blijkbaar maar niet genoeg krijgen. “Dat soort programma’s zitten al jaren in ons zendschema”, vertelt Annick Bongers, die bij de Play-zenders de lijnen uitzet. “Met blijvend succes.” Bongers houdt de spreekwoordelijke baksteen die elke Belg in zijn maag zou moeten hebben zitten daarvoor verantwoordelijk. Maar er is meer. Die bouwprogramma’s weten ook perfect in te spelen op een aantal ‘behoeftes’ die we allemaal herkennen wanneer het over wonen gaat.

Zo weet iedereen die ooit al eens een verbouwpoging heeft ondernomen dat zo’n project nooit helemaal loopt zoals gepland. Dan is het fijn om te zien dat verbouwen ook op tv gepaard gaat met het nodige geklungel en geklooi. Bouwprogramma’s kunnen ook als inspiratiebron dienen. Misschien zie je wel iets in de japandi-stijl die binnenhuisarchitect Bart Appeltans in Blind gekocht moeiteloos in een historisch Brugs pand integreert. Of doet één van de verbouwprojecten van Ken Cremers in Ons huis/Nieuw huis je inzien dat je eigen huis meer potentieel heeft dan je dacht. En dan is er nog het voyeurgehalte van zo’n programma. Iedereen houdt er toch van om binnen te kijken bij huizen waarvan je normaal alleen de gevel ziet?

Ook de huidige wooncrisis doet zijn duit in het zakje. De combinatie van stijgende vastgoedprijzen en door corona aangescherpte woonbehoeftes zorgt ervoor dat wonen en alles wat daarmee gepaard gaat bij veel mensen hoog op de agenda staat. “Het is een thema dat leeft”, zegt Lotte Vermeir, netmanager bij VRT 1 en Canvas. “Wat meteen verklaart waarom wij een programma als Ons huis/Nieuw huis op het scherm brengen.”

‘Huis gemaakt’. Beeld VTM

Handenvol geld

Maar niet alleen de kijker is geïnteresseerd in stijlwanden, isolatietechnieken en de nieuwste interieurtrends. Ook adverteerders en commerciële partners komen op bouwprogramma’s af als vliegen op stroop. En dat is er aan te zien. Zap naar gelijk welk (ver)bouwprogramma en de logo’s en merknamen vliegen je om de oren. “We moeten daar als commerciële zender niet flauw over doen”, vindt Bongers. “Bouwprogramma’s zijn interessant omdat ze ons de kans geven om op een heel natuurlijke manier product placement te integreren.”

Ook de reclameblokken rond die programma’s doen het trouwens goed. Verbouwen blijkt vooral in trek bij het wat jongere kijkerspubliek waar adverteerders graag op mikken. Bovendien krijgt niet elk merk zijn logo binnengesmokkeld bij Blind gekocht en co., en dan moet een klassieke reclamespot uitkomst bieden. Maar, benadrukken Janssen en Bongers, enkel de commerciële waarde van zo’n programma zal nooit voldoende zijn voor een plaatsje in hun zendschema. “De inhoud staat altijd voorop. Hoe warm adverteerders ook lopen voor een bepaald idee, als het geen goed programma oplevert dan maken we het niet.”

Die commerciële interesse betekent volgens de zenders evenwel niet dat ze handenvol geld overhouden aan de (ver)bouwhype op het scherm. “Zulke (ver)bouwprogramma’s zijn ook heel duur om te maken”, legt Janssen uit. “Eigenlijk doe je twee dingen tegelijk. Je verbouwt een huis en je maakt een televisieprogramma. En die moeten allebei betaald worden. Zonder de inbreng van die commerciële partners lukt dat gewoon niet.”

'Ons huis/Nieuw huis'. Beeld VRT

En dus worden ook in Ons huis/Nieuw huis - nochtans een programma van de openbare omroep - badkamers en keukens volledig uit gesponsord materiaal opgetrokken. “Dat is ook voor ons de enige manier om het budget volledig rond te krijgen, al betalen onze deelnemers hun verbouwing wel zelf, aangevuld met tegemoetkomingen van enkele commerciële partners”, zegt Vermeir. Dat laatste hoeft trouwens niet te betekenen dat de VRT verbouwprogramma’s beter aan de commerciële concullega’s overlaat, vindt ze. “We hebben als openbare omroep ook dit soort brede programma’s nodig om relevant te blijven. Daarnaast staan er nog genoeg andere titels in ons schema waarmee we wel het verschil maken met de commerciële collega’s.”

Blijft dan alleen nog de vraag hoe lang de (ver)bouw-hype op tv nog blijft duren. Volgt de interesse in dat soort programma’s de fluctuaties op de vastgoedmarkt? Of zijn ze een constante waarde? Janssen gelooft alvast in dat laatste scenario. “De arena van het bouwen en verbouwen zal altijd interessante verhalen opleveren. De manier waarop die verteld worden zal misschien veranderen, maar het thema zal altijd wel aanwezig blijven op tv.”