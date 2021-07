Adriaan Van den Hoof: “Ik denk telkens: wat een interessant weetje, dat moet ik onthouden. Een week later: rats vergeten! Het is een grove misvatting dat quizmasters alwetend zouden zijn. Alleen nutteloze trivia blijven hangen bij mij. Zo ken ik de namen van de beroemdste monstertrucks – mijn favoriet: Grave Digger.”

Vinden jullie na zes jaar nog makkelijk kandidaten?

Van den Hoof: “Ja, we zitten zelfs met een overaanbod. Van de duizenden kandidaten leggen er enkele honderden een kennistest af. Wie een voldoende haalt, komt op de shortlist terecht. Daaruit kiest men deelnemers die mondig zijn, én grappig én interessant.

“Ik krijg weleens de vraag of ik iemand – een vage kennis, een verre neef – in het programma kan krijgen. Nee, niet dus. Ik ontmoet de kandidaten pas op de opnamedag, zo blijven onze gesprekken spontaan. Dat was ook de afspraak met bedenker Bart Cannaerts en productiebaas Tom Lenaerts: ‘Jullie regelen de vragen en kandidaten, ik doe mijn ding tijdens de uitzending.’”

Denk jij bij het zoveelste verkeerde antwoord weleens: ‘Hoe kun je dát nu niet weten!’

Van den Hoof: “Nee. Behalve in de finale, want dan heb je soms knappe koppen die door een black-out ineens niets meer weten.”

Als Switch ooit stopt, zou je dan een ander quizprogramma zoeken?

Van den Hoof: “Ik heb nog nooit in mijn leven iets gezócht. Ofwel krijg ik iets aangeboden, zoals deze mooie quiz, ofwel doe ik waar ik op dat moment zin in heb. Ik heb tijdens de pandemie een serie geschreven met een vriend, een half boek geschreven en een theatervoorstelling in elkaar gebokst.

Beeld Photo News

“Dit najaar kan ik éíndelijk de cultuurcentra afschuimen met mijn nieuwe voorstelling ’t Zal schoon zijn als het af is (speeldata: adriaanvandenhoof.be). Tijdens de lockdown heb ik voor het eerst gemerkt dat optreden therapeutisch werkt. Ik had vrolijke maar ook minder vrolijke dagen, zo thuis in mijn kot.”

Heb je uit verveling nieuwe hobby’s ontdekt?

Van den Hoof: “Ik heb meer gefietst en gewandeld, zoals iedereen zeker? Ik heb ook veel geschilderd. Ik noem dat ‘mannekes tekenen’, want ik zet een kluwen van figuurtjes op doek. Ik hoop ooit tot een tentoonstelling te komen.”

Als afsluiter, heb je nog een tip voor de vele thuis-quizzers?

Van den Hoof: “Geen tip, wel advies: wees niet te hard voor de Switch-kandidaten. In de zetel is het stukken makkelijker dan in het echt.”

Switch, Eén, maandag, 20.55 uur

© Humo