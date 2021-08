Het is dat ik een gezin heb en nog steeds veel fucks geef, anders had ik deze reeks in een keer uitgekeken

Ann-Marie Cordia zet de blik op oneindig. Vandaag: F*** You, Very, Very Much.

Ik had geen idee waar dit programma over zou gaan voor ik ging kijken, de titel alleen volstond. Omdat die ‘Fuck You’ van Lily Allen oproept van het album It’s Not Me, It’s You, met ook het liedje ‘Not Fair’ (waar ze in de natte plek op bed ligt en de orgasmekloof aanklaagt). De titel doet ook denken aan The Subtle Art of Not Giving a F*ck, het boek dat helaas niet volstond om mijn innerlijke bitch te bevrijden – achteraf had ik nog steeds niet genoeg lef om geen fucks te given. En wat je niet hebt, zoek je op een ander.

In de openingsscène van F*** You, Very, Very Much keren we terug naar de oertijd en zien we Frances Lefebure in een dierenvelletje. “Vroeger was alles beter, het leven was simpel en puur en chill”, begint ze. Oei, denk ik een fractie van een seconde. Komt er nu weer dat riedeltje over hoe vrouwen in de grot bleven bij de kinderen en mannen van nature ontrouw zijn omdat ze op jacht gingen? “Overdag rondhangen met je beste vriendinnen en ’s avonds seksen met uwe vent. Of met die van een ander. Of met om het even wie.” Oef, vals alarm. Het volgende moment staat Frances, eigenlijk het personage Anne, in een boekenwinkel. Anne heeft twee masterdiploma’s maar werkt, gekleed in een groteske bloemenjurk, als complimentenmeisje. “Mag ik u in de bloemetjes zetten?” vraagt ze aan een klant. Waarop die antwoordt: “Uw bloemeke wil ik weleens plukken.”

Even denk ik dat dit een sketchprogramma is, maar het blijkt een komische serie met drie hoofdpersonages. Er is ook nog Flo (Evelien Bosmans), een actrice die niet aan werk geraakt. We zien haar ‘tegenspel’ geven op een auditie. Achteraf vraagt ze voorzichtig hoe het zit met de vergoeding: “Stuur ik een mailtje of…?” “Neem de koffiekoeken maar.” Net als Anne zou Flo vaker “Fuck you very very much” mogen zeggen. Maar de enige die daar een levenskunst van maakt, is Violet (Daphne Wellens). Zij heeft thuis een brave vent met kind, maar fuckt vooral met haar baas. De rol van onweerstaanbare minnaar is voor Jonas Geirnaert. Helaas zie ik in hem weinig geils maar vooral veel #diw en hoor ik nog altijd Kabouter Wesley. Sorry not sorry, Jonas – tja, van zo’n reeks ga je toch vanzelf oefenen, in het je niets aantrekken van wat een ander denkt.

Hoe dan ook, na de tweede aflevering was ik verknocht aan deze lichtjes absurde komische reeks met een eigen taaltje (inclusief veel ‘fucks’), bekende koppen die uit het niets inbreken in de serie voor grapjes en vooral erg veel heerlijke fucks not given. Bingen, die handel! Nu ja, uiteindelijk werd het een aflevering of vier. Het is dat ik een gezin heb en nog steeds veel fucks geef, anders had ik deze reeks in een keer uitgekeken op zondagmiddag.

F*** You, Very, Very Much, nu te zien op Streamz