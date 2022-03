Het huis wint altijd in ‘Stukken van mensen’

Spreek uit: patine. Opnieuw, met de beste imitatie van een Franse tongval die in u zit: patine. Nee, nog een keer, en laat bij de ‘t’ uw tong zachtjes tegen uw tanden tikken: patine. Het wordt stilaan zo’n nieuwe tv-stoplap, een passepartoutterm voor mensen die zichzelf zo snel mogelijk een connaisseur over alles willen wanen aan cafétogen en barbecuestellen overal te lande. Zoals ‘grain’ in The Voice, of ‘cuisson’ in Komen eten.

Voeg ‘patine’ toe aan dat vocabulaire en u kunt voortaan ook doen alsof u honderduit kunt meepraten over de handel in antiek en kunst, die dankzij Stukken van mensen al zeven seizoenen populairder is gemaakt dan iemand ooit had kunnen bevroeden. Of u kunt er de brocanteur in uw buurt hartgrondig mee op zijn systeem werken.

Patine. Want om schoon te zijn mag een kleinood wat geleefd hebben, bedoelen de kenners vaak in het Play4-programma. Net zoals hun grappen altijd wat telegenieke sleet vertonen. Een bureeltrolley van designer Joe Colombo, nog gebruikt geweest door modeontwerper Walter Van Beirendonck? Handig, want dat kun je “inbrengen als rollend materieel”, haha! En ja, dat schilderij van Bram Bogart is “bien assorti met je hemdje, Carlo!”

De beste grap in Stukken van mensen blijft echter dat lui die u in de intro met een Range Rover Sport de parkeerplaats van de Verbeke Foundation in Kemzeke ziet opstuiven niet zelden zwaar bikkelen over 100 euro. Niemand weet echt wat ze vervolgens in hun eigen winkel of galerie durven te vragen voor het vergaarde artefact, maar er is wereldwijd al langer een inflatoire golf in op tv verpatste antiek en kunst bezig, ingezet door tv-reeksen als Antiques Roadshow en Salvage Hunters. Wanneer er, telkens als iemand besluit het ding weer te verkopen, meteen gemiddeld 20 procent boven op de prijs komt, gaat het natuurlijk hard.

Stel nu eens dat de makers van Stukken van mensen, en de experts die opdraven in het programma, ernstige stappen zouden ondernemen om die speculatieve praktijken net tégen te gaan en tegen de internationale tendensen in op faire, transparante prijzen zouden mikken: zou dat niet mooi en uniek zijn? Het kan natuurlijk dat zoiets een geheim mission statement van de machten achter dit programma is, maar sta me toe om te twijfelen. Veel liever hebben de potentiële kopers het, nog voor er een startbod op tafel ligt, over “creatieve onderhandelingen”.

In ieder geval stappen de experts dolgelukkig weer in hun Range Rover, en de tv-zender lacht ook, want meer dan 200.000 kijkers iedere week schept natuurlijk ook advertentie-inkomsten binnen. Eigenlijk gaan al die arme drommels die wat euro’s willen verdienen aan hun erfstuk, voor eindelijk die carport in hun tuin, altijd met de meest belabberde deal naar huis.

Stukken van mensen, elke dinsdag op Play4