‘Het Huis’: kan Ingeborg haar showbizz-knop uitzetten?

Welja, ik geef het toe, ik heb een zwak voor interviews. En dan doel ik niet op suffe straatinterviews, maar wel op diepgaande gesprekken met interviewees die daadwerkelijk iets te vertellen hebben. Noem het gerust beroepsmisvorming, maar ik kan er oprecht van genieten wanneer de juiste persoon de juiste vragen voorgeschoteld krijgt. Vandaar dat ik al eens durf af te stemmen op Het Huis, zelfs al loop ik niet meteen warm voor de showbizz-wereld waarin veel van de gasten gepokt en gemazeld zijn.

Het format zelf had van mij bovendien gerust soberder gemogen. De meerwaarde van de fysieke proef zal me bijvoorbeeld nooit helemaal duidelijk worden, net zoals dat de vele sfeerbeelden en soortgelijke opsmuk gauw gaan vervelen. Maar het blijft een plezier om iemand met het metier van interviewer Eric Goens aan het werk te zien. Dat hij zichzelf grotendeels uit het beeld laat knippen, verdient daarenboven applaus. Niet alleen is er niks zo vervelend als een interviewer die zichzelf belangrijker vindt dan de geïnterviewde. Het is vooral zo dat deze aanpak ervoor zorgt dat de impact van Goens’ vaak doortastende vragen extra zichtbaar wordt. Via goed geschoten close-ups kan je de reactie van de interviewee meteen van hun gezicht aflezen.

Al had Goens op dat vlak een vette kluif aan zijn gast van deze week: Ingeborg Sergeant, aka Ingeborg, het nineties-icoon dat carrière maakte als zangeres en presentatrice maar later haar heil vond bij meditatie en spiritualiteit. Rode draad door het gesprek was niet toevallig haar zogenaamde showbizz-knop. Zal ze tonen wie ze werkelijk is? Of krijgen we toch weer haar persona van professional te zien? Want hoe zweverig ze ook mag zijn, Ingeborg is wel degelijk een carrièrevrouw pur sang die perfect weet hoe ze zich moet gedragen als er gefilmd wordt. De vraag is dan ook of ze überhaupt in staat is om haar overontwikkelde media-skills los te laten wanneer er camera’s draaien.

Na afloop van de Ingeborg-aflevering van Het Huis moet ik het antwoord nog steeds schuldig blijven. Jazeker, Sergeant pinkt een traan weg wanneer ze vertelt over de liefde voor haar moeder, net zoals dat we af en toe leuke kleinigheden te weten komen zoals het feit dat ze weigert om te koken. Maar telkens schemert toch nog door dat er een vrouw aan het woord is die jarenlang vaker in de schijnwerpers stond dan dat ze zich in de backstage bevond. Het is bijgevolg een slimme zet van de makers dat uitgerekend haar zoon de verrassingsgast van dienst is. De gesprekken met hem leveren de meest authentieke momenten op van de hele uitzending. Zo blijkt maar weer: zelfs de beste interviewer kan niet tippen aan het ontwapenende effect van een kind op zijn ouders.

Het Huis, elke dinsdag op Eén.